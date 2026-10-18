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    Huawei, Starlight adıyla yeni bir akıllı telefon markası kurmaya hazırlanıyor

    Huawei'nin yeni bir akıllı telefon markası üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Starlight adıyla piyasaya çıkması beklenen markanın, performans odaklı ve uygun fiyatlı modellerle öne çıkacak.

    Huawei, Starlight adıyla yeni bir telefon markası kuruyor Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin, uygun fiyatlı ve performans odaklı akıllı telefonlardan oluşan yeni bir alt marka üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Starlight veya Çin'deki adıyla Xingmang olarak anılan markanın, ağırlıklı olarak çevrim içi satış kanallarına odaklanması bekleniyor.

    Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station'a göre Huawei, Starlight markası altında birden fazla akıllı telefon modeli geliştirme aşamasında. Bu modellerden birinin aktif soğutma fanına sahip olacağı öne sürülürken cihazlarda Huawei'nin kendi üretimi olan Kirin 8 serisi veya Kirin 9 serisi işlemcilerin kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak modellerin teknik özellikleri ve çıkış tarihi henüz netlik kazanmış değil.

    Huawei'nin ürün gamındaki eksikliği giderebilir

    Huawei, mevcut akıllı telefon ürün gamında farklı kullanıcı kitlelerine hitap eden dört ana seriye sahip. Mate ve Pura serileri üst segmentte konumlanırken Nova serisi tasarım ve kamera özelliklerine önem veren kullanıcılara odaklanıyor. Daha uygun fiyatlı modeller ise Enjoy serisi altında sunuluyor.

    Starlight markasının, bu serilerden farklı olarak çevrim içi satışlara ağırlık veren, orta segmentte performans odaklı bir seçenek olması bekleniyor. Böylece Huawei, Redmi, iQOO ve Realme gibi markaların rekabet ettiği pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

    Yeni markanın aynı zamanda Honor ile de rekabet etmesi bekleniyor. Huawei'nin uygun fiyatlı çevrim içi markası olarak faaliyet gösteren Honor, daha sonra şirketten ayrılarak bağımsız bir marka haline gelmişti.

    Starlight, HarmonyOS ekosistemini büyütebilir

    Starlight'ın piyasaya sürülmesi, Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin işlemcileri daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmasına da yardımcı olabilir. Daha uygun fiyatlı işlemcilerin kullanılması, cihazların maliyetini düşürerek rekabetçi fiyatlarla satışa sunulmasını sağlayabilir.

    Yeni markanın bir diğer önemli hedefi ise HarmonyOS ekosisteminin büyümesine katkıda bulunmak olabilir. Daha fazla kullanıcının Huawei telefonlarına yönelmesi, işletim sisteminin yerel uygulama ekosistemini genişletebilir ve geliştiriciler açısından platformu daha cazip hale getirebilir.

    HarmonyOS 6 ve HarmonyOS 7 kullanan cihazların toplam sayısı 90 milyonu aşmış durumda. Bu rakamla HarmonyOS'un dünyanın en büyük üçüncü işletim sistemi olduğu belirtiliyor.

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