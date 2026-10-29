Huawei Starlight'ın ilk telefonu geniş ekranla gelebilir

Tam Boyutta Gör Huawei'nin üzerinde çalıştığı öne sürülen Starlight markasının ilk akıllı telefonu, ekran boyutu ve donanım özellikleriyle gündeme geldi. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, 6,39 inçlik geniş ekranı ve Kirin 9 serisi işlemcisiyle konumlandırılabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmayan telefonun, Huawei'nin daha uygun fiyatlı cihaz pazarına yönelik yeni bir ürün stratejisinin parçası olması bekleniyor.

Huawei'nin geniş ekranlı telefon stratejisi yeni segmente taşınabilir

Starlight markası, Çin'de Xingmang adıyla anılıyor. Daha önce ortaya çıkan iddialarda Huawei'nin bu marka altında, ağırlıklı olarak çevrim içi kanallardan satılacak ve fiyat açısından daha erişilebilir olacak akıllı telefonlar hazırladığı öne sürülmüştü. Söz konusu cihazların Kirin 8 veya Kirin 9 serisi işlemcilerle donatılabileceği de belirtilmişti. Yeni sızıntı ise ilk modelin ekran boyutuna ve test aşamasındaki donanım yapılandırmasına ilişkin daha somut bilgiler sunuyor.

Digital Chat Station'ın aktardığı bilgilere göre mühendislik prototipinde 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu kapasite, çok sayıda uygulama kullanan ve yüksek miktarda fotoğraf, video veya başka dosyalar saklayan kullanıcılar açısından dikkat çekici bir yapılandırmaya işaret ediyor.

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Huawei'nin geniş gövdeli telefon tasarımına yönelmesi tamamen yeni bir gelişme değil. Şirket, 2025 yılında tanıttığı Pura X katlanabilir telefonla bu form faktörünü öne çıkarmış, daha sonra Pura X View modeliyle geniş ekran yaklaşımını geleneksel akıllı telefon tasarımına taşımıştı. Bu tasarım anlayışı, alışılmış uzun ve dar telefonlardan farklı bir ekran oranını merkeze alıyor. Böylece cihazın fiziksel boyutları ve ekranın kullanım biçimi, klasik akıllı telefonlardan ayrışabiliyor.

Paylaşılan bilgilere göre Pura X View, Çin'de satışa çıktığı ilk gün 180.000'den fazla adet sattı. Bu rakam, Huawei'nin geniş ekranlı tasarımına yönelik kayda değer bir başlangıç talebi bulunduğuna işaret ediyor. Ancak tek başına ilk gün satışları, uzun vadeli kullanıcı ilgisini veya farklı fiyat seviyelerindeki talebi kesin biçimde ortaya koymuyor. DOOGEE gibi daha küçük üreticilerin de benzer bir tasarım yaklaşımını benimsemesi, geniş ekranlı telefonların belirli üreticilerin ürünleriyle sınırlı kalmayabileceğini düşündürüyor.

Starlight'ın ilk modelinde de benzer bir tasarımın kullanılması hâlinde Huawei, bu ekran biçimini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı deneyebilir. Daha erişilebilir fiyat hedefi ile geniş ekran tasarımının bir araya getirilmesi, markanın mevcut ürün ailelerinden ayrışmasını sağlayabilecek bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte cihazın gerçek konumu, yalnızca ekran boyutuyla değil, işlemci seçimi, kamera donanımı, pil performansı ve yazılım desteğiyle de şekillenecek.

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