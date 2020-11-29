Huawei toplamda 30 bin Avro ödüllü bağımsız oyun programı başlattı

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ABD ambargosu sonrasında Google ile bağlarını kopararak ağırlığını AppGallery mağazasına kaydıran Huawei kullanıcı sayısı itibariyle büyümeye devam ederken ödüllü bir oyun geliştirme programı başlatıyor.

Bağımsız geliştiricilere yönelik

1 milyar kullanıcı sayısına doğru giden Huawei AppGallery içerik mağazası hali hazırda çark çevirme gibi promosyonlarla ilgiyi arttırmaya çalışıyordu. Bu kez bağımsız geliştiricilerin ilginç projelerine yol göstermek istiyor.

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Herhangi bir büyük şirkete bağlı olmayan, küçük girişimler olarak çalışan ve büyük finansal destekleri olmayan bağımsız geliştiriciler bu program ile 30 bin avroya varan ödül havuzundan pay almaya çalışacak.

Programın temelinde Unity ve Unity Distribution Portal dağıtım platformu yer alıyor. Unity Distribution Portal dağıtım platformu Unity tabanlı olarak uygulamaların evrensel bir şekilde geliştirilmesi ve pek çok uygulama mağazasına kolayca yayınlanması amacını taşıyor. Geliştiricilerin Unity Distribution Portal platformu üzerinden oyunlarını AppGallery’ye yüklemesi gerekiyor.

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19 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında mağazaya yüklenen bağımsız oyunlar arasından en iyi 30 tanesi seçilecek ve bunlara 1000 Avro değerinde Huawei Ad Platform kredisi verilecek. Böylece yapımlarının reklamını çok daha iyi bir şekilde yapma fırsatları olacak.

Reklam yönetimi konusunda yardımcı da olacak AppGallery son haftalarda Moovit, Booking.com, eSky, Omio, Skyscanner/Turkish Airlines gibi uygulamaları yayınlayarak kataloğunu genişletti.

https://www.gizmochina.com/2020/11/28/huawei-announces-e30000-prize-pool-for-publishing-indie-games-on-its-appgallery/

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