Huawei toplamda 30 bin Avro ödüllü bağımsız oyun programı başlattı

ABD ambargosu sonrasında Google ile bağlarını kopararak ağırlığını AppGallery mağazasına kaydıran Huawei kullanıcı sayısı itibariyle büyümeye devam ederken ödüllü bir oyun geliştirme programı başlatıyor.
Bağımsız geliştiricilere yönelik
1 milyar kullanıcı sayısına doğru giden Huawei AppGallery içerik mağazası hali hazırda çark çevirme gibi promosyonlarla ilgiyi arttırmaya çalışıyordu. Bu kez bağımsız geliştiricilerin ilginç projelerine yol göstermek istiyor.İlginizi Çekebilir Cut the Rope geliştiricisinden ilginç mekanikleriyle Evo Pop
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Herhangi bir büyük şirkete bağlı olmayan, küçük girişimler olarak çalışan ve büyük finansal destekleri olmayan bağımsız geliştiriciler bu program ile 30 bin avroya varan ödül havuzundan pay almaya çalışacak.
Programın temelinde Unity ve Unity Distribution Portal dağıtım platformu yer alıyor. Unity Distribution Portal dağıtım platformu Unity tabanlı olarak uygulamaların evrensel bir şekilde geliştirilmesi ve pek çok uygulama mağazasına kolayca yayınlanması amacını taşıyor. Geliştiricilerin Unity Distribution Portal platformu üzerinden oyunlarını AppGallery’ye yüklemesi gerekiyor.
19 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında mağazaya yüklenen bağımsız oyunlar arasından en iyi 30 tanesi seçilecek ve bunlara 1000 Avro değerinde Huawei Ad Platform kredisi verilecek. Böylece yapımlarının reklamını çok daha iyi bir şekilde yapma fırsatları olacak.
Reklam yönetimi konusunda yardımcı da olacak AppGallery son haftalarda Moovit, Booking.com, eSky, Omio, Skyscanner/Turkish Airlines gibi uygulamaları yayınlayarak kataloğunu genişletti.
https://www.gizmochina.com/2020/11/28/huawei-announces-e30000-prize-pool-for-publishing-indie-games-on-its-appgallery/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
amerika yasakladı biter bunlar diyordu !
çin kendine yeter !
çinde 1 milyar bilmem kaç milyon insan yaşıyor.
özetle amerika orta doğuda eskisi gibi fazla hamle yapabilecek durumda değil !
amerikan rüyası bitti artık !