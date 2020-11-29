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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei toplamda 30 bin Avro ödüllü bağımsız oyun programı başlattı

    Huawei AppGallery mağazasına Unity tabanlı oyunlarını yükleyen bağımsız geliştiriciler 1000 Avro reklam kredisi kazanma şansına sahip olacak. Huawei reklam yönetiminde yardımcı da olacak.
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei toplamda 30 bin Avro ödüllü bağımsız oyun programı başlattı
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    ABD ambargosu sonrasında Google ile bağlarını kopararak ağırlığını AppGallery mağazasına kaydıran Huawei kullanıcı sayısı itibariyle büyümeye devam ederken ödüllü bir oyun geliştirme programı başlatıyor.

    Bağımsız geliştiricilere yönelik

    1 milyar kullanıcı sayısına doğru giden Huawei AppGallery içerik mağazası hali hazırda çark çevirme gibi promosyonlarla ilgiyi arttırmaya çalışıyordu. Bu kez bağımsız geliştiricilerin ilginç projelerine yol göstermek istiyor.

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    Herhangi bir büyük şirkete bağlı olmayan, küçük girişimler olarak çalışan ve büyük finansal destekleri olmayan bağımsız geliştiriciler bu program ile 30 bin avroya varan ödül havuzundan pay almaya çalışacak.

    Programın temelinde Unity ve Unity Distribution Portal dağıtım platformu yer alıyor. Unity Distribution Portal dağıtım platformu Unity tabanlı olarak uygulamaların evrensel bir şekilde geliştirilmesi ve pek çok uygulama mağazasına kolayca yayınlanması amacını taşıyor. Geliştiricilerin Unity Distribution Portal platformu üzerinden oyunlarını AppGallery’ye yüklemesi gerekiyor.

    Huawei toplamda 30 bin Avro ödüllü bağımsız oyun programı başlattı
    Tam Boyutta Gör

    19 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında mağazaya yüklenen bağımsız oyunlar arasından en iyi 30 tanesi seçilecek ve bunlara 1000 Avro değerinde Huawei Ad Platform kredisi verilecek. Böylece yapımlarının reklamını çok daha iyi bir şekilde yapma fırsatları olacak.

    Reklam yönetimi konusunda yardımcı da olacak AppGallery son haftalarda Moovit, Booking.com, eSky, Omio, Skyscanner/Turkish Airlines gibi uygulamaları yayınlayarak kataloğunu genişletti.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/28/huawei-announces-e30000-prize-pool-for-publishing-indie-games-on-its-appgallery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    14 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    19 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    20 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    21 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    21 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    22 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    23 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yazar çizer tayfasından 1-2 kişi
    amerika yasakladı biter bunlar diyordu !
    çin kendine yeter !
    çinde 1 milyar bilmem kaç milyon insan yaşıyor.
    özetle amerika orta doğuda eskisi gibi fazla hamle yapabilecek durumda değil !
    amerikan rüyası bitti artık !
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