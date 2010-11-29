Huawei Türkiye, Çevreci Yaklaşımını Azerbaycan'da Dünyaya Tanıttı

Huawei Türkiye, 16 ülkeden 115 şirketin katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen 16. Uluslararası Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı'nda çevreci teknoloji çözümlerini paylaştı.

Dünyanın dört bir yanındaki operatörlere yeni nesil telekomünikasyon çözümleri sağlamada lider konumda olan Huawei, "Bilişim Sektörü ve İklim Değişikliği" temasıyla bu yıl 16'ncısı düzenlenen AzerbaycanUluslararası Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı'nda çevreci ürün ve servislerini tanıttı.

Azerbaycan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prof. Dr. Ali M. Abbasov ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Huseyngulu S. Bagirov'un katıldığı toplantıda, Huawei Türkiye adına Pazarlama Direktörü Tufan Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Ekonomik ve toplumsal sorumluluk üstlenen telekomünikasyon sektörünün, küresel sorunlarda da öncü sektör olarak sorumluluk üstlenmek durumunda olduğunu belirten Tufan Ünal, "Yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri olan çevre sorunları karşısında da, diğer sektörlere örnek teşkil edecek atılımların sektörümüzden gelmesi doğal karşılanmalı. Küresel telekomünikasyon sektörünün liderlerinden olan Huawei de çevreci teknolojileri önceliğine alan, bu yaklaşımı DNA'sında hisseden bir şirket... Çevreci politikalarımıza uygun Ar-Ge çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vodafone ile geliştirdiğimiz çevreci baz istasyonumuzu buna örnek gösterebiliriz. Çevreci ürünlerimizden biri olan, kırsal bölgeler için tasarlanmış bu baz istasyonu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Vodacom tarafından güneş enerjisiyle çalıştırılarak başarıyla test edildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bu baz istasyonu hem çevreye hem de ekonomiye değer katacak" dedi.

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