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    Huawei ve CATL ortaklığı batarya değişimini otomatikleştirecek

    Huawei ve CATL, araçların batarya değişim istasyonlarına otonom şekilde girip 99 saniyede batarya değiştirmesini hedefliyor. İş birliği kapsamında 2027 yılında beş yeni model satışa sunulacak.

    Huawei ve CATL ortaklığı batarya değişimini otomatikleştirecek Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde şarj molalarını kısaltmayı amaçlayan batarya değişim teknolojisi, akıllı sürüş sistemleriyle buluşuyor. Huawei’nin akıllı otomotiv teknolojileri şirketi Yinwang, CATL ve şirketin batarya değişim hizmeti Chocolate Swap ile stratejik ortaklık kurdu.

    19 Ekim 2026’da imzalanan anlaşma, Huawei’nin akıllı sürüş teknolojilerini CATL’nin batarya değişim ağıyla birleştirmeyi amaçlıyor. Hedef, istasyona girişten batarya değişiminin ardından çıkışa kadar uzanan süreci otomatikleştirmek.

    İstasyona giriş ve batarya değişimi otomatikleşecek

    Şirketlerin açıklamasına göre sistem, araç, istasyon ve bulut altyapısı arasındaki veri bağlantısını kullanacak. Huawei’nin uyumlu akıllı sürüş sistemleriyle donatılan otomobiller, batarya değişim istasyonunu kendileri bulabilecek, istasyona girebilecek ve değişim mekanizmasına uygun şekilde konumlanabilecek. Batarya değişiminin 99 saniyede tamamlanması, ardından aracın istasyondan otomatik olarak ayrılması hedefleniyor.

    İlk etapta beş model planlanıyor

    Ortaklık kapsamında geliştirilen beş batarya değişimli modelin 2027’de piyasaya çıkması planlanıyor. İlk modelin, Dongfeng ile Huawei iş birliğinden doğan Epicland markasını taşıması bekleniyor.

    GAC ve Huawei’nin ortaklaşa geliştirdiği Aistaland markası da gelecek ürün planlarına batarya değişimini destekleyen araçları dahil etmiş durumda. Ancak modellerin teknik özellikleri, fiyatları ve ayrıntılı tanıtım takvimleri henüz paylaşılmadı.

    CATL’nin ağı 200 şehirde 2.520 istasyona ulaştı

    Huawei ve CATL ortaklığı batarya değişimini otomatikleştirecek Tam Boyutta Gör
    CATL’nin açıkladığı verilere göre Chocolate batarya değişim ağı, 29 Eylül 2026 itibarıyla 200 şehirde 2.520 istasyona ulaştı. Şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 3.000’e çıkarmayı hedefliyor.

    Buna karşın teknolojinin bireysel kullanıcılara yönelik binek otomobillerdeki yaygınlığı henüz sınırlı. Huawei ortaklığı, CATL’nin batarya değişim sistemini daha geniş bir model ve kullanıcı kitlesine ulaştırmasına yardımcı olabilir.

    Batarya satışından enerji hizmetlerine

    Ortaklık, CATL’nin batarya tedarikinin ötesine geçerek araçların kullanım ömrü boyunca enerji hizmeti sunma stratejisinin de bir parçası. Batarya değişim ağı, şirketin otomobil üreticileriyle daha uzun vadeli ilişkiler kurmasını ve ilk batarya satışının ardından da gelir elde etmesini sağlayabilir.

    Huawei açısından ise iş birliği, akıllı sürüş sistemlerine yeni bir kullanım alanı ekliyor. Planların hayata geçmesiyle birlikte sürücünün istasyonda aracı hassas biçimde konumlandırmasına gerek kalmadan batarya değişimi yapılabilecek.

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