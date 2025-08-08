Giriş
    Huawei ve Chery'den 1,4 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı

    Huawei ve Chery, ortak markaları Luxeed’i yeni bir aşamaya taşımak için 1.4 milyar dolarlık yeni yatırım ve 5.000 kişilik Ar-Ge ekibiyle büyük bir atılım başlatıyor.

    Huawei ve Chery'den 1,4 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı Tam Boyutta Gör
    Huawei ve Chery, kısa süre önce yeni bir iş birliği anlaşması imzalayarak birlikte kurdukları otomobil markası Luxeed’i ikinci aşamaya taşıyacaklarını duyurdu. Bunun için şirkete 10 milyar yuanı (yaklaşık 1.4 milyar dolar) aşan yatırım yapılacak ve Ar-Ge ekibi 5.000 kişiye çıkarılacak.

    Yatırım kapsamında Luxeed markasına özel bir yeni enerjili araç şirketi kurulduğunu belirten firma; üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerin tamamen Chery'den bağımsız yürütüleceğini ve böylece daha iyi bir müşteri deneyimi sunulacağını vurguladı. Şirket, ürün portföyünü çeşitlendirecek birçok yeni modelin piyasaya sürüleceğini ve bunun uzun vadeli büyüme hedeflerine güçlü katkı sağlayacağını belirtti.

    Luxeed, ilk modeli olan tam elektrikli Luxeed S7 sedanı 28 Kasım 2023’te piyasaya sürmüştü. Ardından 24 Eylül 2024’te, ilk coupe SUV modeli olan Luxeed R7 tanıtıldı. Bu model, Huawei’nin Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) çatısı altındaki ilk SUV oldu. Yapılan açıklamaya göre, S7 ve R7 modellerinin güncellenmiş versiyonları 8 Ağustos’ta ön satışa çıkacak. Her iki modelin resmi lansmanının ise Eylül ayında yapılması bekleniyor.

    Çin'deki haberlere göre, Luxeed şu anda ilk MPV modeli üzerinde çalışıyor. “EHV” kod adlı bu modelin, Chery’nin E0X-L platformu üzerine inşa edildiği ve HIMA çatısı altındaki ilk MPV olmasının beklendiği bildiriliyor.

