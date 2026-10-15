Nvidia Çin’de kan kaybediyor, Huawei yükseliyor

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Tam Boyutta Gör Gerek ABD’nin Çin’e karşı yapay zekâ hızlandırıcılarına uyguladığı ambargo gerekse de Çin hükümetinin yabancı hızlandırıcılara karşı uyguladığı kısıtlama Nvidia’nın ülkede dibe vurmasına neden oldu.

Nvidia Çin’de kayıp

2026 ilk yarısına ait yayınlanan raporlara göre Nvidia toplamda 678 bin yapay zekâ hızlandırıcısı satarak yüzde 34 pazar payına geriledi. Kendi geliştirdiği Ascend hızlandırıcıları ile pek çok kurumda kendisine yer bulan Huawei ise 572 bin adet hızlandırıcı satarak payını yüzde 28 seviyesine çıkardı.

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Raporda yer alan 11 Çinli yonga tasarımcısından 9 tanesi bu dönemde büyüme kaydetti. Bunlardan Alibaba T-Head yüzde 7, Cambricon yüzde 7, Baidu Kunlunxin yüzde 4, Hygon da yüzde 3 yükselişe imza attı.

Şartların bu şekilde devam etmesi Nvidia açısından sıkıntıların büyüyeceğini gösteriyor. Nvidia halen ülkede en büyük tedarikçi olsa da Jensen Huang kısıtlamalar nedeniyle 50 milyar dolarlık bir gelirin rakiplerine aktığını belirtmişti. Yıl geneli itibariyle Nvidia ve Huawei’nin eşit pazar payına sahip olacağı tahmin ediliyor.

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