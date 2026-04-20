    Huawei Vision Smart Screen S7 Pro TV serisi tanıtıldı: Mini LED, 144Hz ve dahası

    Huawei Vision Smart Screen S7 Pro TV serisi tanıtıldı. Mini LED panel, yüksek parlaklık ve 144Hz yenileme hızı gibi özelliklerle gelen cihaz, klasik TV anlayışının ötesine geçebilir. İşte özellikleri

    Huawei Vision Smart Screen S7 Pro Mini LED TV serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, akıllı telefon pazarında kayıp vermiş olsa da, birçok kategoride varlığını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Çinli dev, 144 Hz yenileme hızı ve Mini Led paneliyle Huawei Vision Smart Screen S7 Pro TV serisini tanıttı. İşte Vision Smart Screen S7 Pro özellikleri ve fiyatı...

    Vision Smart Screen S7 Pro neler sunuyor?

    Huawei Vision Smart Screen S7 Pro, 65 inçten 98 inçe kadar uzanan geniş ekran seçenekleriyle geliyor. Tüm modellerde 4K çözünürlük sunulurken Mini LED arka aydınlatma teknolojisi tercih edilmiş. 144Hz yenileme hızı, yazılımsal iyileştirmelerle 288Hz seviyesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca 2000 nit tepe parlaklık değeri, özellikle aydınlık ortamlarda ciddi bir avantaj sağlıyor.

    Görüntü tarafında dikkat çeken bir diğer nokta ise %100 DCI-P3 renk gamı ve 5000:1 kontrast oranı. Yansıma önleyici kaplama da panelin farklı ışık koşullarında daha net bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Donanım tarafında cihaz, HarmonyOS 4.3 ile çalışıyor ve 8GB RAM ile 128GB depolama kapasitesi sunuyor.

    Ses tarafında ise 2.1 kanal, 130W gücünde bir sistem bulunuyor. Tam aralıklı sürücüler, tiz hoparlörler ve subwoofer kombinasyonuna sahip. Modeli farklı kılan asıl unsur ise yapay zekâ özellikleri. Dahili kamera sayesinde duruş algılama ve mesafe uyarıları gibi özellikle çocuklara yönelik işlevler sunuluyor. Ayrıca kalem desteği sayesinde ekran üzerinde yazı yazma ve çizim yapma gibi senaryolar da mümkün hale geliyor.

    Fiyatlandırma tarafında S7 Pro, Çin'de 7999 yuan (1.173 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkmış durumda ve en büyük modelde bu rakam 18999 yuana (2.786 dolar) kadar yükseliyor. Küresel pazara ne zaman sunulacağı ise henüz netleşmiş değil.

