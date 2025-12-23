Huawei Watch 5 10. Yıl Sürümü tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Watch 5 10. Yıl Sürümü tanıtıldı
Huawei Watch 5 10. Yıl Sürümü, standart modelle aynı teknik altyapıyı korurken, tasarım tarafında bazı özel dokunuşlarla ayrışıyor. Saat, "10 Yıl" ibaresi taşıyan özel örgü naylon kompozit kayışla geliyor. Aynı logo, saatin tepe düğmesi üzerinde de yer alıyor. Bu da, modelin koleksiyon niteliği taşımasını sağlıyor.
Watch GT5 10.Yıl Sürümü fiyatı
Fiyat tarafında Watch 5 10th Anniversary Edition, Çinde 42 mm versiyon için 2.799 yuan (397 dolar), 46 mm versiyon için ise 2.899 yuan (411 dolar) etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
Huawei, Watch GT 6 tarafında ise donanım yerine renk güncellemesi geliyor. 41 mm kasa boyutuna sahip Watch GT 6, artık Ice Blue adlı yeni renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bu varyant, kauçuk kayışla geliyor. Teknik özellikler mevcut modellerle aynı. Saatte 1,32 inç AMOLED ekran, TruSense sağlık sistemi ve 7 güne kadar pil ömrü yer alıyor.
Watch GT 6'nın 41 mm Ice Blue modeli ise 1.488 yuan (211 dolar) fiyatla listeleniyor. Yeni GT 6 renk seçeneği 1 Ocak itibarıyla satışa çıkacakken, Watch 5'in 10. yıl sürümü halihazırda raflardaki yerini almış durumda.