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    Huawei Watch 6 serisi tanıtıldı: EKG, 3500 nit OLED ekran, X-Tap sensörü

    Huawei Watch 6 akıllı saat serisi tanıtıldı. Huawei Watch 6 Pro, geliştirilmiş X-Tap sensörü, 3500 nit'e kadar parlaklık sunan OLED ekran ve seramik veya titanyum kasa seçeneğiyle geliyor.

    Huawei Watch 6 serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni akıllı saatlerini tanıttı. Watch GT 7 ve Watch D3'ün yanı sıra Huawei Watch 6 serisi tanıtıldı. Huawei Watch 6 daha pahalı ve Huawei Watch GT 7 kadar uzun pil ömrü sunmasa da, daha güçlü işlemciye ve Huawei AppGallery üzerinden daha geniş uygulama yelpazesine sahip.

    Huawei Watch 6 serisi neler sunuyor?

    Huawei Watch 6 Pro özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Daha uygun fiyatlı Huawei Watch 6 alüminyum veya paslanmaz çelik kasa seçeneğiyle gelirken, Huawei Watch 6 Pro daha dayanıklı titanyum ve seramik kasa ile sunuluyor. Her iki modelde de yuvarlak LTPO OLED ekran, safir cam ile çizilmelere karşı korunuyor. Ekran parlaklığı temel modelde 3000 nit'e ulaşırken, üst modelde 3.500 nit'e kadar çıkıyor. 42 veya 43 mm kasa boyutuna sahip daha küçük versiyonlar, tipik kullanımda üç gün, güç tasarrufu moduyla bir hafta pil ömrü sunuyor. 46 mm versiyonlar 4.5 ila 11 gün arasında pil ömrü sunuyor.

    Huawei, Watch 6 serisinde kalp atış hızı ve SpO2 sensörüne ek olarak EKG özelliği sunuyor. Kasanın sağ tarafındaki X-Tap sensörü, üzerine parmak yerleştirildiğinde 14 sağlık ölçümünü topluyor. Sensör artık Huawei Watch 5'teki dört kanal yerine on iki kanal kullanıyor; bu nedenle ölçümün iki kat daha hassas olduğu söyleniyor. Huawei 100'den fazla spor modu sunuyor. Sadece Pro modelde bulunan Expedition uygulaması, harita üzerinden kullanıcının yol noktalarını işaretlemesine olanak tanıyor.

    Huawei Watch 6 akıllı saat fiyatı ne kadar?

    Huawei Watch 6 fiyatı 540 dolar olarak açıklandı. Huawei Watch 6 Pro ise 810 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    HUAWEI WATCH 6 Pro özellikleri

    HUAWEI WATCH 6 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Kasa boyutu: 43 mm ve 46 mm
    • Kasa: Ön ve arka seramik (43mm), Ön titanyum arka seramik (46mm)
    • Ekran: 1.38 inç / 1.5 inç, 466x466, 3500 nit, LTPO 2.0 AMOLED
    • Sensörler: İvme, Jiroskop, Pusula, Optik kalp atış hızı sensörü, Barometre, Ortam ışığı sensörü, Vücut sıcaklığı sensörü, EKG sensörü, Derinlik sensörü, X-TAP sensörü
    • Uyumluluk: Android 9.0 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri
    • Suya dayanıklılık: 5 ATM, IP69, 40 metre derinliğe kadar dalma
    • Bağlantı: NearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GNSS, WiFi 2.4 + 5GHZ
    • Ses: Hoparlör ve Mikrofon var
    • Pil ömrü: 2 gün (43mm), 3 gün (46mm) - Standart mod ve AOD açık

    HUAWEI WATCH 6 özellikleri

    HUAWEI WATCH 6 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Kasa boyutu: 42 mm ve 46 mm
    • Kasa: Ön alüminyum alaşım, arka polimer kompozit (42mm) / Ön paslanmaz çelik, arka polimer kompozit (46mm)
    • Ekran: 1.38 inç / 1.5 inç, 466x466, 3500 nit, LTPO 2.0 AMOLED
    • Sensörler: İvme, Jiroskop, Pusula, Optik kalp atış hızı sensörü, Barometre, Ortam ışığı sensörü, Vücut sıcaklığı sensörü, EKG sensörü, Derinlik sensörü, X-TAP sensörü
    • Uyumluluk: Android 9.0 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri
    • Suya dayanıklılık: 5 ATM, IP69, 40 metre derinliğe kadar dalma
    • Bağlantı: NearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GNSS, WiFi 2.4 + 5GHZ
    • Ses: Hoparlör ve Mikrofon var
    • Pil ömrü: 2 gün (42mm), 3 gün (46mm) - Standart mod ve AOD açık
    Kaynakça https://consumer.huawei.com/en/wearables/watch-6-pro/ https://consumer.huawei.com/en/wearables/watch-6/
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