Huawei Watch 6 serisi tanıtıldı: EKG, 3500 nit OLED ekran, X-Tap sensörü

Huawei Watch 6 serisi neler sunuyor?
Huawei, Watch 6 serisinde kalp atış hızı ve SpO2 sensörüne ek olarak EKG özelliği sunuyor. Kasanın sağ tarafındaki X-Tap sensörü, üzerine parmak yerleştirildiğinde 14 sağlık ölçümünü topluyor. Sensör artık Huawei Watch 5'teki dört kanal yerine on iki kanal kullanıyor; bu nedenle ölçümün iki kat daha hassas olduğu söyleniyor. Huawei 100'den fazla spor modu sunuyor. Sadece Pro modelde bulunan Expedition uygulaması, harita üzerinden kullanıcının yol noktalarını işaretlemesine olanak tanıyor.
Huawei Watch 6 akıllı saat fiyatı ne kadar?
Huawei Watch 6 fiyatı 540 dolar olarak açıklandı. Huawei Watch 6 Pro ise 810 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
HUAWEI WATCH 6 Pro özellikleri
- Kasa boyutu: 43 mm ve 46 mm
- Kasa: Ön ve arka seramik (43mm), Ön titanyum arka seramik (46mm)
- Ekran: 1.38 inç / 1.5 inç, 466x466, 3500 nit, LTPO 2.0 AMOLED
- Sensörler: İvme, Jiroskop, Pusula, Optik kalp atış hızı sensörü, Barometre, Ortam ışığı sensörü, Vücut sıcaklığı sensörü, EKG sensörü, Derinlik sensörü, X-TAP sensörü
- Uyumluluk: Android 9.0 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri
- Suya dayanıklılık: 5 ATM, IP69, 40 metre derinliğe kadar dalma
- Bağlantı: NearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GNSS, WiFi 2.4 + 5GHZ
- Ses: Hoparlör ve Mikrofon var
- Pil ömrü: 2 gün (43mm), 3 gün (46mm) - Standart mod ve AOD açık
HUAWEI WATCH 6 özellikleri
- Kasa boyutu: 42 mm ve 46 mm
- Kasa: Ön alüminyum alaşım, arka polimer kompozit (42mm) / Ön paslanmaz çelik, arka polimer kompozit (46mm)
- Ekran: 1.38 inç / 1.5 inç, 466x466, 3500 nit, LTPO 2.0 AMOLED
- Sensörler: İvme, Jiroskop, Pusula, Optik kalp atış hızı sensörü, Barometre, Ortam ışığı sensörü, Vücut sıcaklığı sensörü, EKG sensörü, Derinlik sensörü, X-TAP sensörü
- Uyumluluk: Android 9.0 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri
- Suya dayanıklılık: 5 ATM, IP69, 40 metre derinliğe kadar dalma
- Bağlantı: NearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GNSS, WiFi 2.4 + 5GHZ
- Ses: Hoparlör ve Mikrofon var
- Pil ömrü: 2 gün (42mm), 3 gün (46mm) - Standart mod ve AOD açık