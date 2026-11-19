Yapay Zeka Özeti:
- Huawei, 24 Kasım'da tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı saati Watch Air'i duyurdu. Sadece 6,9 milimetre kalınlığındaki titanyum gövdesiyle öne çıkan cihaz, üç farklı renk seçeneği sunuyor. 1,92 inçlik yüksek parlaklığa sahip AMOLED ekranı ve 27 gramlık hafifliğiyle dikkat çeken model, yaklaşık bir haftalık pil ömrü vaat ediyor. Üstelik gelişmiş sağlık ve spor takip yetenekleriyle öne çıkıyor. Merak edilen fiyat ve çıkış tarihi bilgileri ise resmi lansmanda açıklanacak.
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Huawei'nin paylaştığı resmi tanıtım görsellerine göre Watch Air, yalnızca 6,9 mm kalınlığında titanyum yekpare gövdeye sahip olacak. Dört kenarında 1,4 mm çerçeve bulunan kare ekran, safir camla korunuyor. Parlak yüzeyli titanyum kasa ise saatin ince tasarımını tamamlıyor. Akıllı saat üç farklı gövde rengiyle sunulacak. Gümüş, açık altın ve siyah titanyum. Huawei, bu renkleri spor silikon, dokuma ve Milanese metal kayış seçenekleriyle eşleştirecek. Cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Watch Air'in teknik özellikleri neler olacak?
Huawei Watch Air'in diğer teknik özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre akıllı saat, 1,92 inç AMOLED ekranla gelecek. LTPO 2.0 teknolojisini desteklemesi beklenen panelin tepe parlaklığının 3.500 nit seviyesine ulaşacağı ve ekran-gövde oranının yüzde 86 olacağı iddia ediliyor.
Sızıntı kaynağına göre cihazın ağırlığı yalnızca 27 gram olacak. Yüksek silikon içerikli istiflenmiş batarya sayesinde yaklaşık bir haftalık pil ömrü sunabileceği de belirtiliyor. Daha önceki sızıntılarda 5 günlük kullanım süresinden bahsedilmişti. Bu nedenle gerçek pil performansının resmi tanıtımla netleşmesi bekleniyor.
Sağlık özellikleri tarafında Huawei Watch 6 ile aynı sensör ve takip yeteneklerinin sunulacağı, spor özelliklerinin ise Watch GT 7 Pro seviyesinde olacağı aktarılıyor.
Apple Watch ve Galaxy Watch'a rakip olacak
Sızdırılan ölçüler doğru çıkarsa Huawei Watch Air, incelik ve ağırlık konusunda önemli bir avantaj yakalayabilir. Karşılaştırmak gerekirse Apple Watch Series 12, 9,7 mm kalınlığında ve 42 mm alüminyum sürümünde 32,2 gram ağırlığında. Samsung Galaxy Watch 9 ise 40 mm boyutunda 8,6 mm kalınlık ve 31,5 gram ağırlık sunuyor.
Ekran parlaklığı tarafında da Huawei'nin iddialı bir değer sunması bekleniyor. Watch Air'in 3.500 nit seviyesindeki tepe parlaklığı, Apple Watch Series 12'nin 2.000 nit ve Galaxy Watch 9'un 3.000 nit değerlerini geride bırakabilir. Huawei Watch Air, 24 Kasım'daki etkinlikte tüm ayrıntılarıyla tanıtılacak. Fiyat ve satış tarihi gibi merak edilen bilgilerin de lansman sırasında açıklanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: