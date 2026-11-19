Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, 24 Kasım'da tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı saati Watch Air'i duyurdu. Sadece 6,9 milimetre kalınlığındaki titanyum gövdesiyle öne çıkan cihaz, üç farklı renk seçeneği sunuyor. 1,92 inçlik yüksek parlaklığa sahip AMOLED ekranı ve 27 gramlık hafifliğiyle dikkat çeken model, yaklaşık bir haftalık pil ömrü vaat ediyor. Üstelik gelişmiş sağlık ve spor takip yetenekleriyle öne çıkıyor. Merak edilen fiyat ve çıkış tarihi bilgileri ise resmi lansmanda açıklanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni akıllı saati Watch Air için ilk resmi paylaşımını yaptı. Şirketin 24 Kasım'da düzenleyeceği etkinlikte Mate X8 ve Mate 90 Air modelleriyle birlikte tanıtacağı cihaz, ince titanyum gövdesiyle öne çıkıyor. Huawei'nin şimdiye kadarki en ince akıllı saati olacak Watch Air'in tasarımı ve renk seçenekleri de netleşti.

Huawei'nin paylaştığı resmi tanıtım görsellerine göre Watch Air, yalnızca 6,9 mm kalınlığında titanyum yekpare gövdeye sahip olacak. Dört kenarında 1,4 mm çerçeve bulunan kare ekran, safir camla korunuyor. Parlak yüzeyli titanyum kasa ise saatin ince tasarımını tamamlıyor. Akıllı saat üç farklı gövde rengiyle sunulacak. Gümüş, açık altın ve siyah titanyum. Huawei, bu renkleri spor silikon, dokuma ve Milanese metal kayış seçenekleriyle eşleştirecek. Cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Watch Air'in teknik özellikleri neler olacak?

Huawei Watch Air'in diğer teknik özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre akıllı saat, 1,92 inç AMOLED ekranla gelecek. LTPO 2.0 teknolojisini desteklemesi beklenen panelin tepe parlaklığının 3.500 nit seviyesine ulaşacağı ve ekran-gövde oranının yüzde 86 olacağı iddia ediliyor.

Sızıntı kaynağına göre cihazın ağırlığı yalnızca 27 gram olacak. Yüksek silikon içerikli istiflenmiş batarya sayesinde yaklaşık bir haftalık pil ömrü sunabileceği de belirtiliyor. Daha önceki sızıntılarda 5 günlük kullanım süresinden bahsedilmişti. Bu nedenle gerçek pil performansının resmi tanıtımla netleşmesi bekleniyor.

Sağlık özellikleri tarafında Huawei Watch 6 ile aynı sensör ve takip yeteneklerinin sunulacağı, spor özelliklerinin ise Watch GT 7 Pro seviyesinde olacağı aktarılıyor.

Apple Watch ve Galaxy Watch'a rakip olacak

Sızdırılan ölçüler doğru çıkarsa Huawei Watch Air, incelik ve ağırlık konusunda önemli bir avantaj yakalayabilir. Karşılaştırmak gerekirse Apple Watch Series 12, 9,7 mm kalınlığında ve 42 mm alüminyum sürümünde 32,2 gram ağırlığında. Samsung Galaxy Watch 9 ise 40 mm boyutunda 8,6 mm kalınlık ve 31,5 gram ağırlık sunuyor.

Huawei OSTA O1 Pro'nun tasarımı sızdırıldı: İşte özellikleri 3 gün önce eklendi

Ekran parlaklığı tarafında da Huawei'nin iddialı bir değer sunması bekleniyor. Watch Air'in 3.500 nit seviyesindeki tepe parlaklığı, Apple Watch Series 12'nin 2.000 nit ve Galaxy Watch 9'un 3.000 nit değerlerini geride bırakabilir. Huawei Watch Air, 24 Kasım'daki etkinlikte tüm ayrıntılarıyla tanıtılacak. Fiyat ve satış tarihi gibi merak edilen bilgilerin de lansman sırasında açıklanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: