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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, şık ve ince tasarımıyla öne çıkan yeni akıllı saati Watch Air modelini duyurdu. Sadece 6.9 milimetre kalınlığındaki cihaz, 1.92 inçlik yüksek parlaklıktaki ekranı ve titanyum alaşımlı hafif gövdesiyle dikkat çekiyor. Yapay zekâ destekli kapsamlı sağlık taraması yapabilen saat, 5 güne kadar pil ömrü sunarken 10 dakikalık hızlı şarjla tam bir günlük kullanım sağlıyor. HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan Huawei Watch Air, 375 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar akıllı telefon ve tabletlerde gördüğümüz Air tanımlaması artık akıllı saatlerde de karşımıza çıkmaya başladı. Zaten gövde açısından sıkıntılı olan akıllı saatlere bir de incelik yarışı geldiğinde fedakârlık da kaçınılmaz oluyor.

Huawei Watch Air özellikleri ve fiyatı

1.92 inçlik AMOLED ekrana sahip olan Huawei Watch Air akıllı saat 1.4mm ekran kenarları sayesinde kullanıcıya büyük bir görüş alanı bırakıyor. Ekran 3500 nit parlaklığa çıkabilirken LTPO 2.0 teknolojisi sayesinde dinamik bir tazeleme hızına sahip.

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Cihaz sadece 6.9mm kalınlığında ve 27 gram ağırlığında. Elbette akıllara hemen kullanım süresi geliyor. Huaewi standart kullanımda 5 güne işaret etmiş ancak silikon istifiyle elde edilmiş batarya yoğun kullanımda 1 günü bile zor çıkarabilir. 10 dakikalık hızlı şarjla 1 günlük kullanım elde edilebiliyor.

Firmanın ilk yüksek yoğunluklu titanyum alaşım kullanılan akıllı saati konumundaki cihaz HarmonyOS üzerinde çalışıyor. Standart olarak tüm sağlık verilerini takip eden saat tek bir tuşla ürik asit ve diyabet risk değerlendirmesinin de olduğu mikro sağlık taraması yapabiliyor. Yapay zekâ ise günlük alışkanlıkları analiz ederek potansiyel riskler konusunda tavsiyeler veriyor. Huawei Watch Air akıllı saat modeli 375$ fiyat etiketine sahip.

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