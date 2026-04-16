Huawei Watch Buds 2 geliyor: Saat içinde kulaklık

Huawei Watch Buds 2 geliyor
Watch Buds 2, saatin açılarak içerisinde bir çift kulaklık bulunan "2'si 1 arada" tasarımını koruyor. Kulaklıklara erişmek için üst çerçeveyi açmak üzere küçük bir düğmeye basılması yeterli. Saat, ahverengi deri kayışa ve metal çerçevelere sahip. Kulaklıklar ise önceki modelde olduğu gibi sekizgen ve silindirik tasarımla sunulacak.
Önceki modelde bulunan yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliklerinin yeni nesilde de geliştirilerek sunulması bekleniyor. Akıllı saat tarafında ise fitness ve sağlık özelliklerinin genişletilmesi muhtemel. Önceki modelde 80'den fazla spor modu ve yaklaşık 30 saatlik kullanım süresi sunuluyordu. Yeni modelin bu alanlarda daha iddialı olması bekleniyor.
Henüz teknik detaylar ve fiyatlandırma açıklanmış değil. Ancak Huawei'nin yeniden Watch Buds serisine yönelmesi, bu konseptten vazgeçmediğini gösteriyor. Tüm detaylar 20 Nisan'daki lansmanda netleşecek.