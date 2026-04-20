Kulaklığı içine gizlenebilen akıllı saat Huawei Watch Buds 2 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Huawei, kulaklık entegreli benzersiz akıllı saat konseptini geri getiren Watch Buds 2'yi tanıttı. 2022'de piyasaya sürülen Watch Buds'ın halefi, geliştirilmiş tasarımla geldi ve ekran, sağlık takibi ve genel kullanılabilirlik alanında iyileştirmeler ekleyerek daha pratik günlük giyilebilir cihaz olacağının sinyallerini veriyor. Benzersiz akıllı saat, ilk olarak Çin'de satışa sunuldu.

Huawei Watch Buds 2 akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Watch Buds 2, akıllı saat ve kulaklığın etkileyici birleşimini sürdürüyor. Yeni model, birinci nesilden farklı olarak vintage bir hava yansıtıyor. Yanlarında eyer rengi dikişler bulunan düz kahverengi bir deri kayışa sahip. Kadranın alt kısmında ayrı bir boşluk bulunuyor.

Huawei Watch Buds 2, 54.5 gram ağırlığında ve 47 x 47 x 14.69 mm boyutlarında. Bilek ölçüsü 140-210 mm. 1.5 inç ultra dar çerçeveli esnek AMOLED ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük ve 3000 nit’e kadar parlaklık sağlıyor.

Titanyum gövdenin önceki modele göre önemli ölçüde daha çizilmeye dayanıklı olduğu söyleniyor. Sağ taraftaki kurma kolu döndürülemese de, üzerine basıldığında ekran yukarı doğru çevrilerek kulaklıkların çıkarılması mümkün oluyor. Kulaklıklar, sol veya sağ kulağa takılıp takılmadığını otomatik olarak algılıyor. Aktif gürültü engelleme özelliğini destekliyorlar. Çalınan müzik, kulaklıkların arkasına dokunularak durdurulabiliyor. Kulaklıkların ses seviyesi doğrudan akıllı saat üzerinden kontrol edilebiliyor.

Huawei, aktif gürültü engelleme özelliği açıkken üç saatlik pil ömrü vaat ediyor; kulaklıklar akıllı saatte otomatik olarak şarj ediliyor. Saatin kendisi ise normal kullanımda üç günlük pil ömrü sunuyor. Bu tasarımın bir dezavantajı ise Huawei Watch Buds 2'nin IP54 sertifikalı olması, yani tamamen suya dayanıklı değil.

Sağlık özelliklerine gelince, Huawei Watch Buds 2, nabız dalgası atriyal fibrilasyon ve erken kalp atışı uyarısı, uyku apnesi tespiti, yüksek kan şekeri riski değerlendirme ve kalp sağlığı takip özelliklerine sahip. Huawei, jiroskop, kalp atış hızı ve SpO2 sensörünün yanı sıra ortam ışığı sensörü de eklemiş ancak EKG veya cilt sıcaklığı sensörü bulunmuyor.

Watch Buds 2, NFC, BeiDou, GPS, GLONASS ve Galileo dahil olmak üzere birden fazla uydu konumlandırma sistemini ve dijital araba anahtarı işlevini destekliyor.

Huawei Watch Buds 2 akıllı saat fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Huawei Watch Buds 2 ön siparişe açıldı, 25 Nisan’da da resmi olarak satışa sunulacak. Kahverengi ve siyah renkli model 3488 yuan (511 dolar), gümüş renkli model ise 3988 yuan (585 dolar) fiyat etiketine sahip.

