Tansiyon ölçen akıllı saat yenilendi: Huawei Watch D3

Tam Boyutta Gör Huawei, daha gelişmiş görünüm, daha büyük ekran paneli ve gelişmiş tansiyon takibi özelliğiyle yeni nesil tıbbi giyilebilir cihazı Watch D3'ü tanıttı.

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Huawei Watch D3 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Watch D3, selefine kıyasla daha ince; Watch D2, 13.3 mm kalınlığındaydı, yeni model 11.4 mm ve 40 gram ağırlığında. Cihaz üç çekici renk seçeneği sunuyor: Mocha Gold, altın kadranlı Pale Gold (Beyaz) ve titanyum benzeri kadranlı Black. Saat, iki bileklik ölçüsüyle geliyor: 130-160 mm (M) ve 161-210 mm (L). Bileklik genişliği ise 25.5 mm. Özgün görünümünün yanı sıra bazı iyileştirmelerle birlikte, saatte crown düğmesi, işlev düğmesi ve EKG düğmesi bulunuyor.

Huawei Watch D3, selefine kıyasla daha büyük ekranla geliyor. Tıbbi akıllı saat, daha dar çerçevelerle çevrili 1.92 inç LTPO AMOLED renkli ekrana sahip olup, içeriği ve diğer özellikleri keşfetmek için daha fazla alan sunuyor. Diğer ekran özellikleri arasında, 408x480 piksel çözünürlük ve 328 PPI yer alıyor. Huawei, malzeme olarak alüminyum alaşım ve deri + HNBR kayış kullandığını söylüyor.

Watch D3, yenilikçi hava yastığına sahip. Tansiyon ölçümü, bu yastık ve yüksek hassasiyetli sensörle birlikte osilometrik yöntem kullanıyor. TruSense sistemiyle birleştirilen bu gelişmiş uygulama, nabız basıncını doğru bir şekilde kaydetmeyi ve hassas kan basıncı değerlerini belirlemeyi sağlıyor. Ayrıca, tansiyon takibi için 24 saatlik otomatik zamanlama özelliği mevcut.

Saat uyurken bile kullanıcının kalp atış hızını hassas bir şekilde kontrol ediyor ve ayrıntılı sağlık bilgileri sağlıyor. Yüksek rakımlar ya da sıcaklık düşüşleri gibi ani çevresel değişiklikleri algıladığında da kardiyovasküler yanıtlar ve otomatik hatırlatıcılar sunuyor. Ayrıca, kişinin tansiyonu çok yüksek çıkarsa yoğun egzersiz yapmaması konusunda uyarıyor.

Watch D3’ün diğer özellikleri arasında, Sağlık Özeti, Uyku Sağlığı, nabız dalgası aritmi analizi ve Duygusal Rahatlık yer alıyor. Cihazın pili tipik kullanımda 6 gün dayanıyor ve 75 dakikada şarj oluyor.

Huawei Watch D3 fiyatı ne kadar?

Huawei Watch D3 fiyatı 520 dolar olarak açıklandı.

Huawei Watch D3 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 1.92 inç, 408x480, AMOLED

Kasa: Alüminyum alaşım

Sensörler: 9 eksenli IMU sensörü, Optik kalp atış hızı sensörü, EKG sensörü, Ortam ışığı sensörü, Barometre sensörü, Sıcaklık sensörü, Fark basınç sensörü, Hall sensörü

Uyumluluk: Android 8.0 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri

Bağlantı: NFC, Bluetooth 6.0

Ses: Hoparlör ve Mikrofon

Pil ömrü: 6 güne kadar

Boyut: 46.5 x 41 x 11.3 mm

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Huawei Watch D3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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