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    Huawei Watch D3 tanıtım öncesi göründü: Daha ince kasa ve daha büyük ekran

    Huawei, bilekten tansiyon ölçümü konusunda öne çıkan Watch D serisinin yeni modeli Watch D3 için ilk resmi tanıtım videosunu yayınladı. Yeni model neler sunacak?

    Huawei Watch D3 tanıtım öncesi göründü Tam Boyutta Gör
    Huawei, bilekten tansiyon ölçümü konusunda öne çıkan Watch D serisinin yeni modeli Watch D3 için ilk resmi tanıtım videosunu yayınladı. Huawei Watch D2'nin halefi olarak konumlandırılan yeni akıllı saat, 2 Eylül'de Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek etkinlikte küresel pazara tanıtılacak.

    Huawei Watch D3, önceki modelde olduğu gibi bilekten tansiyon ölçümü yapabilmesini sağlayan şişirilebilir manşet sistemini koruyacak. Bu sistem, kullanıcı talimatlara uygun şekilde ölçüm yaptığında tansiyon değerlerinin bilekten daha güvenilir şekilde takip edilmesine imkan tanıyor.

    Huawei Watch D3 daha ince olacak

    Yayınlanan teaser videosu, Watch D3'ün tasarımında önemli değişiklikler yapılacağını ortaya koyuyor. Yeni model, daha ince bir kasa ve ekran çevresindeki çerçevelerin küçültülmesi sayesinde daha büyük bir ekran ile gelecek. Huawei ayrıca Watch D3 için daha konforlu kayışlar kullanacağını belirtiyor. Yeni modelin farklı renk seçenekleriyle sunulması da bekleniyor.

    Şimdilik Huawei Watch D3'ün teknik özellikleri ve yeni yazılım yetenekleri hakkında tüm detaylar paylaşılmış değil. Ancak şirketin özellikle sağlık takibi tarafında yeni özellikler sunup sunmayacağı merak ediliyor.

    Huawei'nin Münih etkinliği yoğun geçecek

    Huawei Watch D3, şirketin 2 Eylül'de Münih'te düzenleyeceği küresel lansman etkinliğinde tanıtılacak. Akıllı saat, etkinlikte duyurulması beklenen diğer ürünlerle birlikte Avrupa pazarına giriş yapacak. Etkinlikte Huawei Watch 6, küresel Watch GT 7 ve Watch GT 7 Pro modellerinin yanı sıra yeni kablosuz kulaklıkların da tanıtılması bekleniyor. Huawei'nin yeni kulaklık serisinin FreeBuds Neo olarak adlandırılacağı ve birden fazla renk seçeneğiyle sunulacağı belirtiliyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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