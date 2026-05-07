Huawei Watch Fit 5 serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Huawei, Tayland’da gerçekleştirdiği etkinlikte ülkemizde çok satan Watch Fit ailesinin yeni yesi Huawei Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro’yu tanıttı. Watch Fit 5 serisi, hafif tasarımı, geliştirilmiş sağlık takip özellikleri, profesyonel spor modları ve ilk defa kullanıma sunulan “Panda” mini engezersizleri ile öne çıkıyor.

Huawei Watch Fit 5 serisi fiyatı

Huawei Watch Fit 5: 7.999 TL

Huawei Watch Fit 5 Pro: 11.499 TL

Ön Sipariş Kampanyası

HUAWEI WATCH FIT 5 Serisi, 7 Mayıs itibarıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa açıldı. Başlangıç fiyatı 7.999 TL olan HUAWEI WATCH FIT 5 için ön satış döneminde 99 TL ödeyen kullanıcılara 500 TL indirim ve FreeBuds SE 2 kablosuz kulaklık hediye ediliyor. Başlangıç fiyatı 11.499 TL olan HUAWEI WATCH FIT 5 Pro için ise ön satış döneminde 99 TL ödeyen kullanıcılara 1.000 TL indirim ve FreeBuds SE 3 kablosuz kulaklık hediye ediliyor.

Watch Fit 5 neler sunuyor?

Watch Fit 5 serisinde sevilen ikonik kare tasarım ve 10 güne varan uzun pil ömrü korunuyor. Watch Fit 5’in standart versiyonu 1,82 inç AMOLED ekranla gelirken Watch Fit 5 Pro’da ekran büyüklüğü 0,10 inç artarak 1,92 inçe ulaştı. Watch Fit 5 Pro modelinde ekran yenileme hızı 1-60 Hz arasında değişerek pil tasarrufu sağlıyor. Watch Fit 5 maksimum 2.500 nit parlaklık verirken Watch Fit 5 Pro’da 3.000 nit parlaklık elde ediliyor. Watch Fit 5 Pro’da 2.5D kavisli ekranıyla daha şık bir görünüm elde ediliyor. Ayrıca bu modelde safir cam kullanılıyor.

Watch Fit 5 serisinde yeni nesil çip kullanılıyor. Bu çip Watch Fit 4’e kıyasla yüzde 50 oranında daha iyi performans sunuyor. Ayrıca dahili depolama alanı 4 GB’dan 64 GB’a yükseldi.

Eski nesildeki sensör yerine ölçüm doğruluğunu maksimuma çıkaran PPG 6.0 (6PD+6LED) sensör bodülüne ve TruSleep 5.0 sistemine geçiş yapıldı. Ayrıca 32G yüksek hassasiyetli IMU sensörle birlikte seriye ilk defa “düşme algılama” özelliği eklendi.

Panda eşliğinde mini egzersizler

Yoğun tempoda çalışan şehirli kullanıcılar için geliştirilen Mini-Workout uygulaması, ekipman gerektirmeyen 30 farklı esneme ve hareket seansını animasyonlu bir Panda eşliğinde sunuyor. Masa başında geçirilen uzun saatlerin yarattığı stresi ve duruş bozukluklarını hedefleyen bu özellik, akıllı saat kadranındaki pandanın kullanıcının hareket seviyesine göre duygu değiştirmesiyle ekstra motivasyon sağlıyor.

Kapsamlı sağlık takibi

Yeni nesil TruSense Sistemi ile donatılan seri, sağlık takibini profesyonel boyuta taşıyor. Geliştirilmiş 6 LED ve 6 PD'li modül; hassas kalp atış hızı, SpO2 ve uyku solunum farkındalığı (uyku apnesi tespiti) sunuyor. Yeni vücut sıcaklığı sensörü sayesinde kadın kullanıcılar için yüksek isabetli ovülasyon takibi yapılıyor.

WATCH FIT 5 Pro, tek kanallı EKG analizi, atriyal fibrilasyon (A-fib) riski tespiti ve arteriyel sertlik (damar esnekliği) ölçümü gibi klinik düzeyde kardiyovasküler koruma özellikleri barındırıyor. Ayrıca tüm seride yer alan yeni 32g aralıklı IMU sensörü ile yüksek etkili düşüşler algılanarak otomatik acil durum (SOS) araması gerçekleştirilebiliyor.

NFC Ödeme

Huawei Watch Fit 5 serisinde Garanti BBVA ve Akbank müşterilerine NFC ile ödeme özelliği sunuluyor. Müşteriler kartlarını cüzdanından çıkarmadan sadece saat ile ödeme yapabiliyor.

10 güne kadar pil ömrü

Yüksek silikonlu yeni nesil pil teknolojisi sayesinde WATCH FIT 5, hafif kullanımda 10 güne (tipik kullanımda 7 gün) varan pil ömrü sunuyor. WATCH FIT 5 Pro ise 60 dakikada tam doluma ulaşan kablosuz hızlı şarj desteği ile öne çıkıyor. Cihazlar, iOS ve Android işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışıyor

