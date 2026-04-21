Huawei Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro tanıtıldı: EKG, AMOLED ekran, 10 güne kadar pil ömrü

Huawei Watch Fit 5 serisi neler sunuyor?
Huawei Watch Fit 5 serisi, standart ve Pro olmak üzere iki farklı modelle duyuruldu. Serinin en dikkat çeken üyesi olan Huawei Watch Fit 5 Pro, 1.92 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor ve 3000 nit seviyesine ulaşan parlaklık sunuyor. Pro modelde ayrıca 2.5D cam koruma ve titanyum alaşımlı çerçeve tercih edilmiş.
Yaklaşık 30 gram ağırlığındaki saat, hafifliğini korurken daha premium bir his sunmayı hedefliyor. Standart model ise 1.82 inç AMOLED ekranla geliyor ve 2500 nit parlaklık sunuyor. Çözünürlük tarafında iki model arasında fark bulunmazken, standart versiyon biraz daha hafif bir yapıya sahip. Sağlık ve spor özellikleri tarafında Huawei, seriyi genişletmiş durumda.
Kalp atış hızı, sıcaklık ve aktivite takibine ek olarak Pro modelde EKG desteği de bulunuyor. Ayrıca bisiklet asistanı ve golf modu gibi yeni egzersiz seçenekleri de eklenmiş. Pil ömrü tarafında ise Watch Fit 5 Pro'nun normal kullanımda 7 gün, daha hafif kullanımda ise 10 güne kadar dayanabildiği belirtiliyor.
Huawei Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro fiyatı
Fiyatlandırmaya bakıldığında, Watch Fit 5 modeli yaklaşık 1099 yuan (161 dolar) seviyesinden başlarken, Pro modelin fiyatı 2099 yuan (307,87 dolar) seviyesine kadar çıkıyor. Yeni serinin ilk etapta Çin'de satışa sunulacağını söyleyelim. Küresel ve Türkiye pazarına ise ilerleyen dönemde gelmesi bekleniyor.
Huawei Watch Fit 5 Pro
- 1.92 inç LTPO AMOLED ekran (480 × 408 çözünürlük)
- 3000 nit tepe parlaklık
- 2.5D cam koruma
- Titanyum alaşımlı çerçeve
- 30.4 gram ağırlık
- EKG (elektrokardiyogram) desteği
- Derinlik sensörü dahil gelişmiş sensör paketi
- Kalp atış hızı, sıcaklık, hareket ve ortam sensörleri
- Bisiklet asistanı ve golf modu
- 7 gün tipik, 10 gün maksimum pil ömrü
- Beyaz, turuncu ve siyah renk seçenekleri
Huawei Watch Fit 5
- 1.82 inç AMOLED ekran (480 × 408 çözünürlük)
- 2500 nit tepe parlaklık
- Daha hafif tasarım (~27 gram)
- EKG ve derinlik sensörü yok
- Kalp atış hızı, hareket ve diğer temel sensörler
- Çoğu spor ve sağlık özelliği korunuyor
- Mor, yeşil, beyaz ve siyah renk seçenekleri