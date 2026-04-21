Huawei Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro tanıtıldı: EKG, AMOLED ekran, 10 güne kadar pil ömrü

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Farklı ve birbirinden değişik kategorilerden ürünleriyle tanıdığımız Huawei, birden fazla cihazın resmî tanıtımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak Çinli dev, global pazara yönelik Huawei Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro modellerini tanıttı. Sağlık odaklı saat modelleri, titanyum kasa, AMOLED ekran ve 10 güne kadar pil ömrü ile geliyor. İşte özellikleri...

Huawei Watch Fit 5 serisi neler sunuyor?

Huawei Watch Fit 5 serisi, standart ve Pro olmak üzere iki farklı modelle duyuruldu. Serinin en dikkat çeken üyesi olan Huawei Watch Fit 5 Pro, 1.92 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor ve 3000 nit seviyesine ulaşan parlaklık sunuyor. Pro modelde ayrıca 2.5D cam koruma ve titanyum alaşımlı çerçeve tercih edilmiş.

Yaklaşık 30 gram ağırlığındaki saat, hafifliğini korurken daha premium bir his sunmayı hedefliyor. Standart model ise 1.82 inç AMOLED ekranla geliyor ve 2500 nit parlaklık sunuyor. Çözünürlük tarafında iki model arasında fark bulunmazken, standart versiyon biraz daha hafif bir yapıya sahip. Sağlık ve spor özellikleri tarafında Huawei, seriyi genişletmiş durumda.

Kalp atış hızı, sıcaklık ve aktivite takibine ek olarak Pro modelde EKG desteği de bulunuyor. Ayrıca bisiklet asistanı ve golf modu gibi yeni egzersiz seçenekleri de eklenmiş. Pil ömrü tarafında ise Watch Fit 5 Pro'nun normal kullanımda 7 gün, daha hafif kullanımda ise 10 güne kadar dayanabildiği belirtiliyor.

Huawei Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro fiyatı

Fiyatlandırmaya bakıldığında, Watch Fit 5 modeli yaklaşık 1099 yuan (161 dolar) seviyesinden başlarken, Pro modelin fiyatı 2099 yuan (307,87 dolar) seviyesine kadar çıkıyor. Yeni serinin ilk etapta Çin'de satışa sunulacağını söyleyelim. Küresel ve Türkiye pazarına ise ilerleyen dönemde gelmesi bekleniyor.

Huawei Watch Fit 5 Pro

1.92 inç LTPO AMOLED ekran (480 × 408 çözünürlük)

3000 nit tepe parlaklık

2.5D cam koruma

Titanyum alaşımlı çerçeve

30.4 gram ağırlık

EKG (elektrokardiyogram) desteği

Derinlik sensörü dahil gelişmiş sensör paketi

Kalp atış hızı, sıcaklık, hareket ve ortam sensörleri

Bisiklet asistanı ve golf modu

7 gün tipik, 10 gün maksimum pil ömrü

Beyaz, turuncu ve siyah renk seçenekleri

Huawei Watch Fit 5

1.82 inç AMOLED ekran (480 × 408 çözünürlük)

2500 nit tepe parlaklık

Daha hafif tasarım (~27 gram)

EKG ve derinlik sensörü yok

Kalp atış hızı, hareket ve diğer temel sensörler

Çoğu spor ve sağlık özelliği korunuyor

Mor, yeşil, beyaz ve siyah renk seçenekleri

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Huawei Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: