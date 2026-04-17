Huawei Watch GT 6 Pro'ya büyük güncelleme: İşte yenilikler

Erkan, DH'de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Watch GT 6 Pro akıllı saat kullanıcılarına önemli bir yazılım güncellemesi sundu. HarmonyOS 6.0, akıllı saati günlük kullanımda daha kullanışlı hale getirmeye odaklanırken, aktivitelerini yakından takip eden kullanıcılar için daha detaylı bilgiler ekliyor.

Huawei, HarmonyOS 6 güncellemesiyle yeni Uyku Özeti özelliğini sunuyor. Bu özellik, yaklaşık 30 dakika veya daha uzun süren kısa ve parçalı uyku seanslarını takip edebiliyor. Sistem daha sonra kişiselleştirilmiş dinlenme raporları oluşturarak kullanıcının uyku düzenini ve genel iyileşmelerini daha iyi anlamasına yardımcı oluyor.

Fitness takibi de geliştirildi. Yeni Koşu Gücü Takibi özelliği, enerji çıkışını gerçek zamanlı olarak ölçerek kullanıcının koşu sırasında hızını ayarlamasına ve dayanıklılığını daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı oluyor. Antrenman verileri artık daha detaylı; aerobik ve anaerobik yük ayrımı, optimum antrenman aralıkları ve geliştirilmiş performans tahminleri içeriyor.

Golf özellikleri de geliştirildi; daha iyi saha görselleri, yeni mücadele modları ve genişletilmiş skor istatistikleri eklendi.

Güncelleme ayrıca daha hızlı dokunarak ödeme desteği, pil uyarıları ve takma algılama bildirimleri dahil olmak üzere daha derin akıllı telefon entegrasyonu ile kullanım kolaylığını artırıyor. Ayrıca müzik çalma, ekran uyandırma ve şarj etme gibi eylemlere yanıt veren etkileşimli animasyonlar içeren özelleştirilebilir yeni Dance Queen saat kadranı ekliyor.

Huawei Watch GT 6 Pro HarmonyOS 6.0 güncellemesi neler getiriyor?

Kısa uykuları kaydeden ve dinlenme raporu sunan Uyku Özeti özelliği

Koşu gücü takibi desteğiyle geliştirilmiş antrenmanlar

Golf için yeni bir mod, detaylı saha modu ve genişletilmiş skor istatistikleri

Detaylı antrenman verileri

Daha hızlı dokunarak ödeme (Alipay)

Akıllı telefonla entegrasyon (Pil uyarıları, takma algılama)

Özelleştirilebilir yeni saat kadranı (Dance Queen)

Huawei Watch GT 6 Pro'ya büyük güncelleme: İşte yenilikler

