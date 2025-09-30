Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu

    Huawei Watch GT 6 akıllı saat serisi Türkiye'de satışa çıktı. Huawei Watch GT 6 neler sunuyor? Huawei Watch GT 6 fiyatı ne kadar?                                 

    Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Huawei geçen hafta tanıtılan yeni akıllı saati Huawei Watch GT 6 serisini Türkiye’de satışa sundu. Huawei Watch GT 6 fiyatı 9.999 TL’den Huawei Watch GT 6 Pro fiyatı ise 15.999 TL’den başlıyor.

    GPS doğruluğu arttı

    Huawei Watch GT 6 serisi doğruluğu artırılmış GPS teknolojisi ile öne çıkıyor. Yeni HUAWEI Sunflower Konumlandırma Sistemi, şirketin 3D birleşik konumlandırma teknolojisini kullanıyor. Huawei, yeni GT 6 serisinin konum belirleme sisteminin selefine göre %20 daha hassas olduğunu ifade ediyor. Bu sistem, özellikle yüksek binaların olduğu şehir merkezleri veya ağaçlarla kaplı yoğun ormanlık araziler gibi uydu sinyallerinin zayıfladığı zorlu koşullarda bile rota takibinde ultra hassasiyet sağlıyor. Patika koşusu ve dağ bisikleti gibi aktivitelerde sapmaları minimuma indirerek, en doğru mesafe ve tempo verilerini sunuyor.

    Bisikletçilere özel

    Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch GT 6 ile bisiklet sürüşüne yönelik kapsamlı takip özelliği geliyor. Huawei, sektörde bir ilke imza atarak harici ve pahalı bir güç ölçer (power meter) sensörüne ihtiyaç duymadan bisikletçinin anlık gücünü hesaplayabilen Sanal Bisiklet Gücü özelliğini sunuyor. Saat, gelişmiş algoritmaları sayesinde hız, eğim, kullanıcı ve bisiklet ağırlığı gibi verileri anlık olarak analiz ederek, kullanıcının ürettiği gücü (watt) ekranda gösteriyor. Bu teknoloji, daha önce binlerce liralık ek donanım gerektiren profesyonel düzeyde antrenman analizini her bisiklet tutkunu için erişilebilir kılıyor. Ayrıca, harici bir güç ölçerle eşleştirildiğinde, sporcuların performans eşiğini belirleyen FTP (Fonksiyonel Eşik Gücü) verilerini de hesaplayabiliyor.

    Saate Kalp Hızı Değişkenliği (HRV) metriği eklendi. Bu vücudun toparlanma (recovery) durumu ve stres seviyesi hakkında veriler sunarak antrenman planlamasına yardımcı oluyor. Ayrıca, atriyal fibrilasyon riskini tespit edebilen CE sertifikalı Nabız Dalgası Aritmi Analizi özelliği, kardiyovasküler sağlık takibinde profesyonel bir güvenilirlik sunuyor.

    Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch GT 6 Pro, düz GT 6’daki özelliklere ek olarak profesyonel outdoor modlarını destekliyor. Patika koşucuları için irtifa eğilimi, kontrol noktalarına tahmini varış süresi ve eğime göre ayarlanmış tempo gibi kritik veriler sunarak enerji yönetimini kolaylaştırıyor. Ayrıca, detaylı Golf ve Kayak modları da farklı branşlardaki sporculara özel analizler sağlıyor.

    Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Huawei daha uzun pil ömrü sunmak için yüksek yoğunluklu silikon materyalden üretilen batarya kullanıyor. Huawei Watch GT 6 Pro ve Watch GT 6 46 mm versiyonları 21 güne varan, 41 mm versiyonu ise 14 güne varan kullanım süresi vaat ediyor.

    Huawei Watch GT 6 fiyatı

    Huawei Watch GT 6 serisi 30 Ekim’e kadar aşağıdaki kampanyalar ile satışa sunuldu.

    • Watch GT 6 Serisi: 9.999 TL’den başlayan fiyatlarla, yanında EasyFit 3 kayış hediyesi ve 500 TL indirim fırsatı ile.
    • Watch GT 6 Pro: 15.999 TL, yanında HUAWEI FreeBuds SE 3 hediye ve EasyFit 3 kayış hediyesi. Online mağazaya özel bazı modellerde HUAWEI Akıllı Tartı 3 hediye.

    30 Ekim 2025 tarihine kadar WATCH GT 6 serisini Huawei'in online mağazasından satın alan ve katılım formunu dolduran tüm kullanıcılar, çekilişe katılarak MateBook D16, FreeArc ve Akıllı Tartı 3 gibi özel ödülleri kazanma şansını yakalıyor.

    Huawei Watch GT 6 Pro teknik özellikleri

    • Boyut: 45,6 mm × 45,6 mm × 11,25 mm
    • Ağırlık: 54,7 gram
    • Ekran: 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel
    • Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69
    • Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS
    • Pil ömrü: 21 güne kadar

    Huawei Watch GT 6 teknik özellikleri

    • Boyut: 46 mm × 46 mm × 10,95 mm ve 41,3 mm × 41,3 mm × 9,99 mm
    • Ağırlık: 51,3 g ve 37,5 g
    • Ekran: 46 mm için 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel / 41mm için 1,32 inç AMOLED 466 × 466 piksel
    • Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69
    • Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS
    • Pil ömrü: 46mm için 21 güne kadar, 41mm için 14 güne kadar
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 23 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    facetime etkinleştirme bekleniyor gebze dershane yorumları pi2 organisations çalışan yorumları ford kuga 1.5 ecoboost yorum steam purchase nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum