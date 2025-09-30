Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Huawei geçen hafta tanıtılan yeni akıllı saati Huawei Watch GT 6 serisini Türkiye’de satışa sundu. Huawei Watch GT 6 fiyatı 9.999 TL’den Huawei Watch GT 6 Pro fiyatı ise 15.999 TL’den başlıyor.

GPS doğruluğu arttı

Huawei Watch GT 6 serisi doğruluğu artırılmış GPS teknolojisi ile öne çıkıyor. Yeni HUAWEI Sunflower Konumlandırma Sistemi, şirketin 3D birleşik konumlandırma teknolojisini kullanıyor. Huawei, yeni GT 6 serisinin konum belirleme sisteminin selefine göre %20 daha hassas olduğunu ifade ediyor. Bu sistem, özellikle yüksek binaların olduğu şehir merkezleri veya ağaçlarla kaplı yoğun ormanlık araziler gibi uydu sinyallerinin zayıfladığı zorlu koşullarda bile rota takibinde ultra hassasiyet sağlıyor. Patika koşusu ve dağ bisikleti gibi aktivitelerde sapmaları minimuma indirerek, en doğru mesafe ve tempo verilerini sunuyor.

Bisikletçilere özel

Tam Boyutta Gör Huawei Watch GT 6 ile bisiklet sürüşüne yönelik kapsamlı takip özelliği geliyor. Huawei, sektörde bir ilke imza atarak harici ve pahalı bir güç ölçer (power meter) sensörüne ihtiyaç duymadan bisikletçinin anlık gücünü hesaplayabilen Sanal Bisiklet Gücü özelliğini sunuyor. Saat, gelişmiş algoritmaları sayesinde hız, eğim, kullanıcı ve bisiklet ağırlığı gibi verileri anlık olarak analiz ederek, kullanıcının ürettiği gücü (watt) ekranda gösteriyor. Bu teknoloji, daha önce binlerce liralık ek donanım gerektiren profesyonel düzeyde antrenman analizini her bisiklet tutkunu için erişilebilir kılıyor. Ayrıca, harici bir güç ölçerle eşleştirildiğinde, sporcuların performans eşiğini belirleyen FTP (Fonksiyonel Eşik Gücü) verilerini de hesaplayabiliyor.

Saate Kalp Hızı Değişkenliği (HRV) metriği eklendi. Bu vücudun toparlanma (recovery) durumu ve stres seviyesi hakkında veriler sunarak antrenman planlamasına yardımcı oluyor. Ayrıca, atriyal fibrilasyon riskini tespit edebilen CE sertifikalı Nabız Dalgası Aritmi Analizi özelliği, kardiyovasküler sağlık takibinde profesyonel bir güvenilirlik sunuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei Watch GT 6 Pro, düz GT 6’daki özelliklere ek olarak profesyonel outdoor modlarını destekliyor. Patika koşucuları için irtifa eğilimi, kontrol noktalarına tahmini varış süresi ve eğime göre ayarlanmış tempo gibi kritik veriler sunarak enerji yönetimini kolaylaştırıyor. Ayrıca, detaylı Golf ve Kayak modları da farklı branşlardaki sporculara özel analizler sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Huawei daha uzun pil ömrü sunmak için yüksek yoğunluklu silikon materyalden üretilen batarya kullanıyor. Huawei Watch GT 6 Pro ve Watch GT 6 46 mm versiyonları 21 güne varan, 41 mm versiyonu ise 14 güne varan kullanım süresi vaat ediyor.

Huawei Watch GT 6 fiyatı

Huawei Watch GT 6 serisi 30 Ekim’e kadar aşağıdaki kampanyalar ile satışa sunuldu.

Watch GT 6 Serisi: 9.999 TL’den başlayan fiyatlarla, yanında EasyFit 3 kayış hediyesi ve 500 TL indirim fırsatı ile.

başlayan fiyatlarla, yanında EasyFit 3 kayış hediyesi ve 500 TL indirim fırsatı ile. Watch GT 6 Pro: 15.999 TL, yanında HUAWEI FreeBuds SE 3 hediye ve EasyFit 3 kayış hediyesi. Online mağazaya özel bazı modellerde HUAWEI Akıllı Tartı 3 hediye.

30 Ekim 2025 tarihine kadar WATCH GT 6 serisini Huawei'in online mağazasından satın alan ve katılım formunu dolduran tüm kullanıcılar, çekilişe katılarak MateBook D16, FreeArc ve Akıllı Tartı 3 gibi özel ödülleri kazanma şansını yakalıyor.

Huawei Watch GT 6 Pro teknik özellikleri

Boyut: 45,6 mm × 45,6 mm × 11,25 mm

Ağırlık: 54,7 gram

Ekran: 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel

Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69

Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS

Pil ömrü: 21 güne kadar

Huawei Watch GT 6 teknik özellikleri

Boyut: 46 mm × 46 mm × 10,95 mm ve 41,3 mm × 41,3 mm × 9,99 mm

Ağırlık: 51,3 g ve 37,5 g

Ekran: 46 mm için 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel / 41mm için 1,32 inç AMOLED 466 × 466 piksel

Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69

Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS

Pil ömrü: 46mm için 21 güne kadar, 41mm için 14 güne kadar

