Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu

GPS doğruluğu arttı
Huawei Watch GT 6 serisi doğruluğu artırılmış GPS teknolojisi ile öne çıkıyor. Yeni HUAWEI Sunflower Konumlandırma Sistemi, şirketin 3D birleşik konumlandırma teknolojisini kullanıyor. Huawei, yeni GT 6 serisinin konum belirleme sisteminin selefine göre %20 daha hassas olduğunu ifade ediyor. Bu sistem, özellikle yüksek binaların olduğu şehir merkezleri veya ağaçlarla kaplı yoğun ormanlık araziler gibi uydu sinyallerinin zayıfladığı zorlu koşullarda bile rota takibinde ultra hassasiyet sağlıyor. Patika koşusu ve dağ bisikleti gibi aktivitelerde sapmaları minimuma indirerek, en doğru mesafe ve tempo verilerini sunuyor.
Bisikletçilere özel
Saate Kalp Hızı Değişkenliği (HRV) metriği eklendi. Bu vücudun toparlanma (recovery) durumu ve stres seviyesi hakkında veriler sunarak antrenman planlamasına yardımcı oluyor. Ayrıca, atriyal fibrilasyon riskini tespit edebilen CE sertifikalı Nabız Dalgası Aritmi Analizi özelliği, kardiyovasküler sağlık takibinde profesyonel bir güvenilirlik sunuyor.
Huawei daha uzun pil ömrü sunmak için yüksek yoğunluklu silikon materyalden üretilen batarya kullanıyor. Huawei Watch GT 6 Pro ve Watch GT 6 46 mm versiyonları 21 güne varan, 41 mm versiyonu ise 14 güne varan kullanım süresi vaat ediyor.
Huawei Watch GT 6 fiyatı
Huawei Watch GT 6 serisi 30 Ekim’e kadar aşağıdaki kampanyalar ile satışa sunuldu.
- Watch GT 6 Serisi: 9.999 TL’den başlayan fiyatlarla, yanında EasyFit 3 kayış hediyesi ve 500 TL indirim fırsatı ile.
- Watch GT 6 Pro: 15.999 TL, yanında HUAWEI FreeBuds SE 3 hediye ve EasyFit 3 kayış hediyesi. Online mağazaya özel bazı modellerde HUAWEI Akıllı Tartı 3 hediye.
30 Ekim 2025 tarihine kadar WATCH GT 6 serisini Huawei'in online mağazasından satın alan ve katılım formunu dolduran tüm kullanıcılar, çekilişe katılarak MateBook D16, FreeArc ve Akıllı Tartı 3 gibi özel ödülleri kazanma şansını yakalıyor.
Huawei Watch GT 6 Pro teknik özellikleri
- Boyut: 45,6 mm × 45,6 mm × 11,25 mm
- Ağırlık: 54,7 gram
- Ekran: 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel
- Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69
- Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS
- Pil ömrü: 21 güne kadar
Huawei Watch GT 6 teknik özellikleri
- Boyut: 46 mm × 46 mm × 10,95 mm ve 41,3 mm × 41,3 mm × 9,99 mm
- Ağırlık: 51,3 g ve 37,5 g
- Ekran: 46 mm için 1,47 inç AMOLED 466 × 466 piksel / 41mm için 1,32 inç AMOLED 466 × 466 piksel
- Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM, IP69
- Bağlantı: Bluetooth 6.0, BR+BLE, 2,4GHz, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS
- Pil ömrü: 46mm için 21 güne kadar, 41mm için 14 güne kadar
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...