Huawei Watch GT 7 serisi tanıtıldı: 21 güne kadar pil ömrü!

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Tam Boyutta Gör Huawei, yeni nesil akıllı saat ailesi Watch GT 7 serisini Çin'de tanıttı. Seri, standart Watch GT 7 ve üst seviye Watch GT 7 Pro modellerinden oluşuyor. Her iki model de 3.000 nit parlaklığa ulaşan AMOLED ekran, GPS, NFC, Bluetooth 6.0 ve 21 güne kadar pil ömrü sunarken, Pro modelinde titanyum kasa ve EKG gibi daha gelişmiş donanımlar öne çıkıyor.

Huawei'nin yeni Watch GT 7 serisinde donanım tarafındaki değişiklikler sınırlı kalırken, şirket daha çok spor takibi ve yazılım özelliklerine odaklanıyor. Standart GT 7, paslanmaz çelik ve plastik kasa sunarken, Pro modelinde titanyum ve seramik kombinasyonu korunuyor.

Huawei Watch GT 7: 21 güne kadar pil ömrü

Serinin daha uygun fiyatlı modeli olan Huawei Watch GT 7, 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor. Küçük model 9,9 mm kalınlığında ve 1,32 inç AMOLED ekrana sahipken, 46 mm'lik versiyonda 1,47 inç AMOLED ekran bulunuyor. Her iki model de 466 x 466 piksel çözünürlük ve 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Tam Boyutta Gör Saatlerde kalp atış hızı, SpO2 ve cilt sıcaklığı sensörlerinin yanı sıra GPS, NFC, mikrofon ve hoparlör yer alıyor. Bluetooth 6.0 bağlantısının da desteklendiği Watch GT 7, 110'dan fazla spor moduna sahip. Huawei özellikle bisiklet modunu geliştirirken, kullanıcıların akıllı telefon üzerinden rota planlayıp bu rotayı saate aktarabilmesine olanak tanıyor.

Serinin dikkat çeken yeniliklerinden biri ise Pro Ski Mode. Bu özellik kayak rotalarını gösterebiliyor ve G-kuvveti gibi verileri takip edebiliyor. Böylece saat, özellikle kış sporlarıyla ilgilenen kullanıcılar için daha kapsamlı bir takip aracı haline geliyor.

Pil tarafında 46 mm model normal kullanımda 21 güne kadar dayanabiliyor. Always-on Display açık olduğunda bu süre 7 güne düşüyor. 41 mm model ise sırasıyla 14 ve 5 güne kadar kullanım sunuyor.

Huawei Watch GT 7'nin Çin'deki başlangıç fiyatı 41 mm model için 1.588 yuan (yaklaşık 235 dolar), 46 mm model için ise 1.688 yuan (yaklaşık 249 dolar) olarak açıklandı.

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Watch GT 7 Pro'da titanyum kasa ve EKG

Serinin amiral gemisi Huawei Watch GT 7 Pro ise daha premium malzemeler kullanıyor. Saatte titanyum kasa, seramik arka bölüm ve safir kristal cam bulunuyor. 5 ATM suya dayanıklılık sunan model, 1,47 inç AMOLED ekranla geliyor. Ekranın çözünürlüğü 466 x 466 piksel ve maksimum parlaklığı 3.000 nit seviyesinde.

Tam Boyutta Gör Watch GT 7 Pro'nun sağlık özellikleri arasında kalp atış hızı, SpO2 ve cilt sıcaklığı ölçümünün yanı sıra EKG desteği de bulunuyor. GPS, NFC, Bluetooth 6.0, mikrofon ve hoparlör de standart özellikler arasında yer alıyor.

Pil ömrü konusunda Pro model de 21 güne kadar kullanım sunuyor. Huawei'nin verilerine göre hafif kullanımda 21 gün, normal kullanımda 12 gün ve Always-on Display açıkken 7 güne kadar pil ömrü elde edilebiliyor.

Yazılım tarafında Pro modelinin en önemli yeniliği yine kayak özellikleri. Pro Ski Mode, kayak rotalarını gösterebilirken maksimum G-kuvveti gibi verileri de takip edebiliyor. Bisiklet, golf ve koşu modları da yeni nesille birlikte geliştirildi.

Huawei Watch GT 7 Pro, Çin'de 2.688 yuan (yaklaşık 399 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Standart GT 7 gibi Pro modelinin de uluslararası satış tarihi henüz açıklanmadı.

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