Huawei Watch GT 7 serisi tanıtım öncesi sızdı: Renk seçenekleri ortaya çıktı

Tasarım büyük ölçüde korunuyor
Sızdırılan görsel düşük çözünürlüklü olduğu için tasarım detaylarını net olarak incelemek mümkün olmasa da Huawei'nin mevcut tasarım anlayışını büyük ölçüde koruduğu görülüyor. Görsele eşlik eden açıklama da şirketin Watch GT serisindeki tasarım dilini yeni modellerde devam ettireceğine işaret ediyor.
Sızıntıya göre Huawei Watch GT 7, önceki nesilde olduğu gibi iki farklı kasa boyutuyla satışa sunulacak. Saatin metal kasasının gümüş, altın ve siyah renk seçenekleriyle geleceği belirtilirken, kayış tarafında beyaz, gri, siyah, sarı, mavi ve pembe gibi farklı alternatifler sunulacağı ifade ediliyor.
Daha üst segmentte konumlanacak Huawei Watch GT 7 Pro'nun ise gümüş ve siyah kasa seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor. Pro modelin kayış seçenekleri arasında ise sarı, yeşil ve siyah renklerin yer alacağı öne sürülüyor.
Yeni serinin teknik özellikleri hakkında ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Bir önceki model olan Huawei Watch GT 6 Pro, 3.000 nit parlaklığa ulaşabilen AMOLED ekranı, 24 güne kadar pil ömrü, dahili GPS, NFC desteği, ECG sensörü ve dalış için derinlik sensörü gibi gelişmiş özellikleriyle dikkat çekmişti..Kaynakça https://www.huaweicentral.com/huawei-watch-gt-7-series-colors-leaked-again/ https://www.notebookcheck.net/Huawei-Watch-GT-7-Pro-leaks-on-promo-image-in-multiple-versions.1356232.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii