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    Huawei Watch GT 7 serisi tanıtım öncesi sızdı: Renk seçenekleri ortaya çıktı

    Huawei'nin yeni nesil akıllı saat ailesi Watch GT 7'nin tasarımı ve renk seçenekleri, Çin sosyal medya platformlarında paylaşılan bir tanıtım görseliyle gün yüzüne çıktı.

    Huawei Watch GT 7 serisi tanıtım öncesi sızdı Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin yeni nesil akıllı saat ailesi Watch GT 7 hakkında ilk önemli sızıntı ortaya çıktı. Çin sosyal medya platformlarında paylaşılan bir tanıtım görselinde, Huawei Watch GT 7 ve Watch GT 7 Pro modelleri tüm renk seçenekleriyle görüntülendi. Şirketin önceki yıllardaki takvimini sürdürmesi halinde yeni serinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

    Tasarım büyük ölçüde korunuyor

    Sızdırılan görsel düşük çözünürlüklü olduğu için tasarım detaylarını net olarak incelemek mümkün olmasa da Huawei'nin mevcut tasarım anlayışını büyük ölçüde koruduğu görülüyor. Görsele eşlik eden açıklama da şirketin Watch GT serisindeki tasarım dilini yeni modellerde devam ettireceğine işaret ediyor.

    Sızıntıya göre Huawei Watch GT 7, önceki nesilde olduğu gibi iki farklı kasa boyutuyla satışa sunulacak. Saatin metal kasasının gümüş, altın ve siyah renk seçenekleriyle geleceği belirtilirken, kayış tarafında beyaz, gri, siyah, sarı, mavi ve pembe gibi farklı alternatifler sunulacağı ifade ediliyor.

    Daha üst segmentte konumlanacak Huawei Watch GT 7 Pro'nun ise gümüş ve siyah kasa seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor. Pro modelin kayış seçenekleri arasında ise sarı, yeşil ve siyah renklerin yer alacağı öne sürülüyor.

    Yeni serinin teknik özellikleri hakkında ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Bir önceki model olan Huawei Watch GT 6 Pro, 3.000 nit parlaklığa ulaşabilen AMOLED ekranı, 24 güne kadar pil ömrü, dahili GPS, NFC desteği, ECG sensörü ve dalış için derinlik sensörü gibi gelişmiş özellikleriyle dikkat çekmişti..

    Kaynakça https://www.huaweicentral.com/huawei-watch-gt-7-series-colors-leaked-again/ https://www.notebookcheck.net/Huawei-Watch-GT-7-Pro-leaks-on-promo-image-in-multiple-versions.1356232.0.html
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    MunOG 4 saat önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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