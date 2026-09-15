Huawei Watch GT 7 ve GT 7 Pro incelemesi: Spor ve sağlık takibinde yeni dönem

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Tam Boyutta Gör Huawei markasının Türkiye’de en çok tercih edilen akıllı saat serisinin yeni üyesi Huawei Watch GT 7 ve Watch GT 7 Pro Türkiye’de satışa sunuldu. Huawei Watch GT 7, tasarımını büyük ölçüde korurken saatin kalbinde yatan egzersiz, sağlık takibi, spor takibi ve gelişmiş antrenman özellikleriyle dikkat çekiyor.

Huawei Watch GT 7 serisi iki modelden oluşuyor. Watch GT 7, daha çok günlük kullanım, şehir hayatı ve fitness odaklı kullanıcıları hedeflerken Watch GT 7 Pro ise profesyonel sporcuları, outdoor sporcuları, gelişmiş sağlık ve spor takibi isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Peki Huawei Watch GT 7 Serisi neler sunuyor? Watch GT 7 ile GT 7 Pro arasındaki farklar neler? Bu inceleme yazımızda Watch GT 7 serisinin yenilikçi donanım detaylarına ve teknoloji tutkunlarını etkileyecek detaylarına yakından bakıyoruz.

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Huawei Watch GT 7 tasarımı ve malzeme kalitesi

Huawei Watch GT 7, mekanik kol saatlerindeki zarafeti akıllı saat dünyasıyla birleştirmeyi başarıyor. Serinin önceki modelindeki tasarım çizgileri büyük ölçüde korunuyor. Seride üç farklı model seçeneği mevcut. Watch GT 7, 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta sunulurken Watch GT 7 Pro 46 mm kasa ile geliyor. Boyut seçeneklerinin yanı sıra çok sayıda renk seçeneği sunuluyor.

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Watch GT 7’nin 41 mm versiyonu daha çok kadın kullanıcılara hitap eden kompakt ve zarif görünümüyle öne çıkıyor. Watch GT 7’nin 46 mm versiyonu ise daha büyük, daha sportif ve daha agresif görünüm sunuyor. Dolayısıyla burada tercih yalnızca ekran büyüklüğüne göre yapılmamalı, saatin bilekte nasıl görünmesini istediğiniz de kararın önemli bir parçası. İki versiyonda da paslanmaz çelik kasa kullanılıyor.

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Watch GT 7 Pro ise lüks spor saati görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Malzeme kalitesi geliştirilen saat artık nano teknoloji seramik çerçeve, titanyum alaşımlı kasa ve safir cam ekran ile üstün dayanıklılık sergiliyor. Ekstrem sporlar ve açık hava aktiviteleri için daha dayanıklı bir yapı sunuyor.

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Konfor ve pratikliği birleştiren kayış: EasyCross

Watch GT 7 serisinin tasarımsal yeniliği EasyCross adı verilen yeni kayışında. Bu kayış, günlük kullanımda konfor ve pratikliği bir araya getiriyor. Kayışın uçları, bileğin içine doğru katlanıyor ve böylelikle kayışın sağa sola takılması önleniyor. Klasik pimli kayışlara kıyasla daha hızlı takılıp çıkarılabilen bu sistem ile saniyeler içerisinde kayış değişimi yapılabiliyor. Hafif dokulu, yumuşak ve cilt dostu malzemesi konforlu kullanım sunuyor. Yoğun egzersiz maratonlarında dahi herhangi bir rahatsızlık hissettirmiyor.

Parlak ve büyük boyutlu AMOLED ekran

Huawei Watch GT 7 serisinde 3.000 nit tepe parlaklık değeri sunan AMOLED ekran kullanılıyor. Bu yüksek parlaklık değeri sayesinde yoğun güneş ışığı altında dahi net görüntü elde ediliyor.

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GT 7’nin 41 mm modelinde 1,32 inç, GT 7 46 mm ve GT 7 Pro’da 1,47 inç boyutunda yuvarlak formda bir ekran mevcut. Ekran büyüklüğü tüm bilgiler için yeterli boyutta. Metinler oldukça net ve büyük. Menüler güzel şekilde tasarlanmış, tek parmak hareketiyle tüm işlemler hallediliyor.

Sağlık takibi: Güne Watch GT 7 ile hazır başlayın

Günümüzde üst seviye akıllı saatlerde sağlık takibi özellikleri inanılmaz noktaya ulaştı. Artık mesele yalnızca “nabzım ve sağlık değerlerim kaç?” sorusuna cevap vermekle kalmıyor bu verileri kullanıcı için anlamlı bir sonuca dönüştürüyor. GT 7 Serisi’nin Fiziksel Hazırlık Puanı ve Sabah Özeti özellikler bu konuda öne çıkıyor.

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Fiziksel Hazırlık Puanı, en az yedi gece boyunca uyku verisi toplanmasının ardından HRV, kalp atış hızı, uyku ve cilt sıcaklığı gibi verileri bir araya getirerek kullanıcının toparlanma durumunu değerlendirmeyi amaçlıyor. Sistem sonucu basit seviyelere ayırarak günün antrenman yoğunluğu konusunda fikir vermeye çalışıyor.

Bu yaklaşım önemli. Çünkü modern akıllı saatlerde onlarca farklı veri bulunmasına rağmen kullanıcının bu verilerin tamamını yorumlaması mümkün değil. Sabah 60 BPM nabız, 45 ms HRV veya 7 saat 20 dakika uyku gibi tek tek rakamlara bakmak yerine bunların bir araya getirilerek “bugün ne kadar zorlanmalıyım?” sorusuna yardımcı olması daha anlamlı.

Sabah Özeti de benzer bir yaklaşım kullanıyor. Uyandıktan 5 ila 10 dakika sonra saat ekranında beliren bu kısa bilgi kartı, önceki günün uyku, stres ve aktivite bilgilerini bir araya getirerek güne başlarken 15 saniyelik pratik bir özet veriyor. Sistem, sağlık verilerini tek tek açmak yerine kısa bir değerlendirme ve günlük öneri sunarak pratiklik sağlıyor.

Elbette bu özelliklerin tıbbi teşhis amacıyla kullanılmaması gerekiyor. Huawei de sağlık izleme özelliklerinin referans amaçlı olduğunu özellikle belirtiyor.

Sağlıklı Yaşam Yoncası genişliyor

Huawei'nin sağlıkla ilgili üç bilgiyi gösteren Sağlıklı Yaşam Yoncası artık dört yapraklı yapıya sahip. Uyku, hareket ve ruh haline ek olarak yeni dördüncü yaprak ile birlikte artık beslenme ve su tüketimi de takip edilebiliyor

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Sağlıklı Yaşam Yoncası, uyku, hareket ve ruh hali gibi başlıkların yanında beslenme ve su tüketimini de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Böylece saat yalnızca fiziksel aktiviteyi takip etmek yerine kullanıcının günlük yaşam alışkanlıklarının tamamına daha fazla odaklanıyor.

Aile Topluluğu ise özellikle farklı yaş gruplarındaki aile bireylerinin takibinde kullanılabilecek bir özellik olarak öne çıkıyor. Sağlık metrikleri ve olağan dışı durum bildirimleri uzaktaki aile bireyleriyle paylaşılabiliyor.

Bunlar tek başına GT 7'yi farklılaştıran özellikler olmayabilir ancak Huawei'nin akıllı saati “spor yapan kişinin cihazı” olmaktan çıkarıp günlük yaşam asistanına dönüştürme yaklaşımını gösteriyor.

Panda ile mini egzersizler: Küçük ama kullanışlı bir fikir

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GT 7 Serisi'nin daha eğlenceli tarafında ise Mini-Workout özelliği bulunuyor. Uzun süre hareketsiz kalındığında kullanıcıya yalnızca ayağa kalkması söylenmiyor; Panda karakteri üzerinden kısa egzersizler öneriliyor. Sistem boyun, omuz, bel, karın ve bilek gibi 10 farklı bölgeyi hedefleyen toplam 30 rehberli harekete sahip. Bu hareketlerin çoğu 30 saniye ile 1 dakika arasında tamamlanabiliyor.

Özellikle günün büyük kısmını bilgisayar başında geçiren kullanıcılar için uzun bir egzersiz programından çok, gün içine küçük hareketler serpiştirmek daha uygulanabilir olabilir.

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Spor takibinde çıtayı yükseltiyor

Huawei Watch GT 7 serisi ile spor takibi özelliklerine yenileri ekleniyor. Özellikle kayak ve bisiklet tarafında yalnızca standart hız, mesafe, nabız gibi verileri sunmakla yetinmeyerek daha spesifik metrikler üzerinde çalışıyor.

Kış sporları tarafında ise açık alan kayağa ek olarak kapalı alan kayak ve snowboard modları ekleniyor. Kapalı kayak merkezlerinde GPS kullanılamadığı için saatin sizin ivmenizi ve eğim değişimlerini analiz ederek gerçek kayma süresini dinlenme süresinden, teleferik ve yürüyen bant sürelerinden ayırıyor. Açık hava tarafında ise GPS üzerinden çok daha kapsamlı kayak verileri sağlanıyor.

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Kayak kullanıcıları açısından GT 7'nin en iddialı özelliklerinden biri dünya genelinde 3.000'den fazla kayak merkezini kapsayan harita altyapısı. Pistler zorluk seviyelerine göre farklı renklerde gösteriliyor. Pist isimleri, pist sınırları ve teleferik bilgileri de görüntülenebiliyor. Daha da önemlisi saat, kayak performansını yalnızca mesafe ve hız üzerinden değerlendirmiyor. Dönüş sayısı, kısa ve uzun dönüş dağılımı, dönüş sıklığı ve G-Force gibi daha teknik veriler de takip edilebiliyor.

Grup Kayak özelliği ise arkadaş grubuyla kayak yapanların birbirlerinin konumunu Huawei Health üzerinden takip etmesine imkan tanıyor. Büyük kayak merkezlerinde grubun birbirini kaybetmesi gibi oldukça gerçek bir probleme çözüm getirmeyi amaçlıyor. Huawei Watch GT 7 Serisi, kayak sporuyla uğraşan kullanıcılar için mevcut akıllı saatlerin sınırlarını aşarak uzman bir kayak takip cihazına dönüşüyor.

Bisiklet özellikleri çok daha kapsamlı

Bisiklet tarafındaki yenilikler de en az kayak özellikleri kadar önemli. HUAWEI Health uygulamasına aktarılan bir rota üzerinden tırmanışlar önceden analiz edilebiliyor. Sürüş sırasında ortalama eğim, kazanılan irtifa, kalan tırmanış mesafesi ve tırmanışın tamamlanma durumu görüntüleniyor.

Bunun yanında keskin viraj uyarısı bulunuyor. Sistem, içe aktarılan rotadaki 90 derece veya daha dar virajları belirli koşullarda algılıyor ve 35 km/saat üzerindeki hızlarda sesli ve titreşimli uyarılar verebiliyor.

Watch GT 7 Pro’yu Pro yapan farklar: Golf, derin dalış ve EKG

Serinin iki modeli arasındaki yaklaşık 7 bin TL'lik başlangıç fiyat farkının karşılığında Pro modelinde yalnızca daha premium bir kasa almıyorsunuz.

GT 7 Pro; titanyum kasa, nano-kristal seramik çerçeve ve safir cam malzemeye sahip. EKG sensörüyle sinüs ritmi, atriyal fibrilasyon ve erken vuru gibi kalp ritmi düzensizliklerine ilişkin analizler sunuyor. 40 metreye kadar serbest dalış desteği sunuyor ve gelişmiş golf özelliklerini barındırıyor.

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Golf tarafında beş temel yenilik öne çıkıyor: eğim düzeltmeli mesafe, otomatik dönen yeşil görünümü, özelleştirilebilir bayrak konumu, 18 delikli renkli skor kartı ve otomatik atış mesafesi ölçümü. Bunlara 17 binden fazla golf sahası haritası da eşlik ediyor.

Dolayısıyla golf oynayan, dalış yapan, ileri seviye outdoor sporlarla ilgilenen veya EKG ve üst düzey malzeme kalitesini özellikle isteyen kullanıcılar Pro modeli tercih edebilir. Bu sporlarla ve malzeme kalitesindeki farkla ilgilenmeyen kullanıcılar ise standart Watch GT 7 modelini satın alarak tasarruf elde edebilir.

Üç hafta boyunca şarja gerek yok

Huawei Watch GT 7 serisini rakiplerinden ayıran en büyük farkın pil performansı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üst segment akıllı saatlerde tüm özellikleri kullanabilmek için saati her gün şarj etmek gerekirken Huawei Watch GT 7 serisinde 21 güne varan kullanım süresi sunuluyor.

Watch GT 7 46 mm ve Watch GT 7 Pro’da hafif kullanımda 21 gün, tipik kullanımda 12 gün, Hep Açık Ekran aktif olduğunda ise 7 güne kadar pil ömrü vaat ediyor. Patika koşusu modunda ise 51 saate kadar kesintisiz kullanım iddiası bulunuyor.

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Watch GT 7 41 mm modeli ise hafif kullanımda 14 gün, tipik kullanımda 7 gün, Hep Açık Ekran açıkken 5 gün ve patika koşusu modunda 32 saate kadar kullanım süresi vaat ediyor.

46 mm versiyon ile yaptığımız testlerde sıradan kullanımda 15 gün, tüm özellikler açıkken ise 6-7 gün boyunca kesintisiz kullanım sunduğunu gördük. Uyku takibi, egzersiz takibi, telefonla görüşme, EKG analizi gibi özellikleri aktif olarak kullansanız dahi bu saati haftada bir gün şarj etmek yeterli. Tatil ve seyahat gibi durumlarda ise birtakım özellikleri kapatarak iki haftalık kullanım süresini rahatlıkla elde edebiliyorsunuz.

Huawei Watch GT 7 serisinin uzun pil ömrü sayesinde saatin tüm özelliklerini gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Her gece şarj etmek zorunda kalmadığınız için uyku takibi, spor takibi ve sağlık takibi için gerekli verilerde herhangi bir kesinti yaşanmıyor. Günün her anında saat bize eşlik ediyor. Şarjınızın bittiği durumda ise 15-20 dakikalık bir şarj ile saatinize birkaç gün yetecek enerjiyi elde edebilirsiniz.

Konum yeteneği geliştirildi

GT 7 Serisi çift bantlı 6 uydulu konumlandırma sistemi kullanıyor. GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS ve NavIC uydularına bağlanarak konumunuzu net bir şekilde tespit ediyor. Spor takibi yetenekleri bu seviyede bir saat için konum takibi özelliğinin geliştirilmesi önemli. Zira rotanızdaki en ufak bir dönüşü dahi haritalandırabilir, hız, mesafe ve ivme gibi verileri spor takip cihazı hassasiyetiyle ölçebilirsiniz.

Watch GT 7 serisinde yeni anten mimarisine geçiş yapıldı. Yeni sistem sayesinde yüksek binalar arasındaki şehir ortamı ve dağlık arazilerde daha yüksek hassasiyet elde ediliyor.

Gerçek kullanım açısından bu özellikle şehir içinde koşu yapan veya dağlık bölgelerde rota kaydeden kullanıcılar için önemli. Çünkü akıllı saatlerde GPS performansı yüksek yapıların bulunduğu bölgelerde parazit yaşayabiliyor. Huawei bu sorunu ortadan kaldırmayı başarmış. Yaptığımız testlerde İstanbul’da gökdelenlerin arasında gerçekleştirdiğim kısa süreli koşuda konumumu yüksek hassasiyetle ve herhangi bir sapma olmadan takip edebildiğini gördüm.

5 ATM suya dayanıklılık

Huawei Watch GT 7 serisi suya karşı 5 ATM ve IP69 seviyesinde dayanıklılık sergiliyor. Watch GT 7 Pro modeli ise bu modellere ek olarak 40 metreye kadar dalış desteğine sahip. Watch GT 7 serisi ile sudan korkmayın, su sizden korksun.

Android ve iPhone uyumlu

Huawei Watch GT 7 hem Android hem de iPhone cihazlarda kusursuz bir şekilde çalışıyor. Telefonunuzun markası ne olursa olsun Watch GT 7’yi tam uyumlu şekilde kullanabilirsiniz. Hem Android’e hem de iPhone cihazlarda yaptığım testlerde herhangi bir deneyim farkı görmedim.

Huawei Sağlık uygulaması her iki platformda da tüm özellikleriyle hizmet veriyor. Uygulamadan tüm sağlık, egzersiz ve rota verilerinizi detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Huawei, sağlık verileriniz için detaylı referans aralıklarına ve ideal değerlere de yer veriyor. Bu sayede sağlık durumunuzu net bir şekilde görebilirsiniz. Ancak hem uygulamadaki hem de saatteki sağlık izleme özelliklerinin referans amaçlı olduğunu, tıbbi teşhis aracı olmadığını not olarak düşmeliyiz.

Akıllı saat ile ödeme

Huawei’in çeşitli bankalarla yaptığı iş birliği sayesinde Watch GT 7 ile temassız ödeme yapabilirsiniz. Şu an için Akbank, Garanti BBVA ve Edenred kartları için bu özellik kullanılabiliyor.

🆚 Watch GT 7 ve GT 7 Pro farkları neler?

Hedef kitle : Watch GT 7; şehir hayatı, günlük kullanım ve fitness odaklı kullanıcıları hedefliyor. GT 7 Pro ise yoğun spor yapanlar, açık hava sporlarıyla ilgilenenler ve daha profesyonel performans takibi isteyenlere yönelik.

: Watch GT 7; şehir hayatı, günlük kullanım ve fitness odaklı kullanıcıları hedefliyor. GT 7 Pro ise yoğun spor yapanlar, açık hava sporlarıyla ilgilenenler ve daha profesyonel performans takibi isteyenlere yönelik. Malzeme : GT 7 paslanmaz çelik, GT 7 Pro titanyum kasa ve seramik çerçeve kullanıyor.

: GT 7 paslanmaz çelik, GT 7 Pro titanyum kasa ve seramik çerçeve kullanıyor. Ca m : GT 7'de güçlendirilmiş cam, Pro'da safir cam bulunuyor.

: GT 7'de güçlendirilmiş cam, Pro'da safir cam bulunuyor. EKG : Yalnızca GT 7 Pro'da var.

: Yalnızca GT 7 Pro'da var. Dalış : GT 7 Pro, 40 metreye kadar serbest dalış desteği sunuyor.

: GT 7 Pro, 40 metreye kadar serbest dalış desteği sunuyor. Golf : Gelişmiş golf özellikleri ve 17 binden fazla golf haritası Pro modele özel.

: Gelişmiş golf özellikleri ve 17 binden fazla golf haritası Pro modele özel. Boyut : GT 7, 41 mm ve 46 mm seçeneklerine sahip; Pro yalnızca 46 mm.

: GT 7, 41 mm ve 46 mm seçeneklerine sahip; Pro yalnızca 46 mm. Pil: 46 mm GT 7 ve GT 7 Pro 21 güne, 41 mm GT 7 ise 14 güne kadar kullanım sunuyor.

Sonuç

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HUAWEI WATCH GT 7 Serisi, yeni nesilde tasarımı baştan aşağı değiştirmeye çalışan bir ürün ailesi değil. Huawei bunun yerine GT serisinin yıllardır güçlü olduğu alanları geliştiriyor.

Uzun pil ömrü hâlâ en büyük avantajlardan biri. 3.000 nit AMOLED ekran, özellikle açık havada kullanımda önemli bir artı sağlıyor. Android ve iOS desteği ise saati Huawei telefon kullanmayanların da değerlendirebilmesini sağlıyor.

Ancak serinin asıl gelişimi spor tarafında. Kış sporları yapanlar için kapalı alan kayak takibi, 3.000'den fazla kayak merkezi haritası, dönüş ve G-Force analizleri; bisiklet kullanıcıları için tırmanış planlaması ve keskin viraj uyarıları, GT 7'yi sıradan bir fitness saatinden daha ileri bir noktaya taşıyor. GT 7 Pro ise bunun üzerine titanyum kasa, seramik çerçeve, safir cam, EKG, 40 metre serbest dalış ve gelişmiş golf özelliklerini ekliyor.

Özetle GT 7 Serisi'nin en büyük başarısı, akıllı saat dünyasındaki temel problemi doğru tespit etmesi: Kullanıcıya daha fazla özellik eklemek kadar, bu özellikleri uzun süre kullanma imkanı sunuyor ve sağlık takibini daha anlaşılır hale getiriyor. Uzun pil ömrü, gelişmiş spor takibi ve giderek daha anlamlı hale gelen sağlık analizleri bir araya geldiğinde GT 7 Serisi, bilekte taşınan küçük bir ekran olmaktan çıkıp günlük yaşamın sürekli açık kalan yardımcılarından biri haline geliyor.

Huawei Watch GT 7 fiyatları ve ön sipariş kampanyası

Huawei Watch GT 7 serisi 14 Eylül’de Türkiye’de satışa çıktı.

Huawei Watch GT 7 serisi fiyatları

Huawei Watch GT 7 41 mm : 15.999 TL

: 15.999 TL Huawei Watch GT 7 46 mm : 16.999 TL

: 16.999 TL Huawei Watch GT 7 Pro: 22.999 TL

Ön Satış Kampanyası (14 Eylül – 31 Ekim)

HUAWEI WATCH GT 7: Günlük fitness meraklıları, sağlık yönetimini önemseyenler ve zarafeti ön planda tutan kullanıcılar için tasarlanan HUAWEI WATCH GT 7 modeli ise 15.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Bu modeli tercih eden kullanıcıları 2.299 TL değerindeki HUAWEI FreeBuds SE 3 kablosuz kulaklık ve 1.299 TL değerindeki HUAWEI SuperCharge 22.5W şarj cihazı hediyeleri bekliyor.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro: Serinin ekstrem sporlar ve profesyonel performans odaklı tepe modeli HUAWEI WATCH GT 7 Pro, 22.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Lansman dönemine özel kampanya kapsamında cihazı satın alan kullanıcılara 2.999 TL değerinde yeni nesil HUAWEI FreeBuds SE 4 tam kablosuz kulaklık ve 1.299 TL değerinde HUAWEI SuperCharge 22.5W şarj cihazı hediye ediliyor.

Satın almak için tıklayın: Huawei Watch GT 7 Serisi

Ekosistemi Tamamlayan Avantajlı Ek Ürün Teklifleri

HUAWEI, lansman heyecanını saat aksesuarları ve ekosistem ürünlerindeki büyük indirimlerle taçlandırıyor. WATCH GT 7 Serisi satın alımlarında geçerli sepet kampanyası kapsamında kullanıcılar; seçili orijinal HUAWEI WATCH kayışlarına sadece 399 TL’ye, HUAWEI Akıllı Tartı 3’e 699 TL’ye, çocuklar için geliştirilen HUAWEI WATCH KIDS X1 akıllı saate 14.999 TL’ye ve yenilikçi açık kulak tasarımlı HUAWEI FreeClip 2 S kulaklığa ise 10.999 TL gibi çok özel fiyatlarla sahip olabiliyorlar. Satış hediyeleri ve avantajlı ek ürün teklifleri 14 Eylül-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

HUAWEI Online Mağaza Ayrıcalıkları

2 yıl resmi Huawei Türkiye garantisi.

Anlaşmalı banka ve kredi kartlarına özel vade farksız 3 taksit imkanı.

Satın aldığı ürün hakkında mağazada onaylı değerlendirme paylaşan müşterilere 10.000 HUAWEI Puan hediyesi.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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