Rotayı şaşırmadan koşmak isteyenlere: HUAWEI Watch GT Runner 2 incelemesi

HUAWEI’in koşuculara özel yeni akıllı saati HUAWEI Watch GT Runner 2, ülkemizde satışa sunudlu: HUAWEI WATCH GT Runner 2 neler sunuyor? Önceki versiyona göre farkları neler? Kimlere hitap ediyor? Tüm soruların yanıtını bu inceleme yazımızda bulabilirsiniz.

HUAWEI Watch GT Runner 2’in ana odağında koşucular var. Ayrıca fitness tutkunları, günlük akıllı saat kullanıcıları ve teknoloji meraklılarına hitap ediyor. Koşuculara özel tasarlanmış bir akıllı saat olsa da sahip olduğu gelişmiş spor teknolojileri, ultra hafi tasarımı ve şık görünümüyle günlük yaşamında aktif olarak sporla uğraşan herkes için ideal bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. İlk olarak 2021 yılında karşımıza çıkan GT Runner’ın devamı olarak geliştirilen bu modelde önemli geliştirmeler dikkat çekiyor.

Böyle bir saatten yüksek hassasiyetli konum takibi, koşu süresini geliştiren yazılımsal özellikler, hafiflik, nefes alan kordon, detaylı analizleri görebileceğim bir mobil uygulama ve uzun pil ömrü beklerim. HUAWEI Watch GT Runner 2 tüm bu konularda ihtiyacımdan fazlasını sunmayı başardı. Gelin şimdi GT Runner 2’nin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Şaşmayan konum teknolojisi: Güçlü GPS, akıllı anten ve XDR ataletsel navigasyon

Koşu ve yürüyüş takibi yapmak isteyen kullanıcılar için en önemli konu hassas konum takibi özelliği oluyor. HUAWEI mühendisleri bu konuya yoğunlaşarak yenilikçi teknolojiler ile şimdiye kadarki en güçlü konumlandırma hassasiyetine sahip bir akıllı saat geliştirmiş.

Watch GT Runner 2, çift bantlı 5 uydudan konumlandırma yapıyor:

GPS

GLONASS

GALILEO

BEIDOU

QZSS

HUAWEI mühendisleri saatin uyduya bağlanma yeteneğini artırmak için sektörde ilk kez 3D Yüzen Anten teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, metal orta çerçeve, dielektrik çerçeve aracılığıyla enerjiyi üstteki titanyum çerçeveye aktarıyor. Bu sayede saatin çerçevesi bir anten görevi görerek daha yüksek performans sunuyor. HUAWEI Watch GT 6’ya kıyasla anten performansı 3,5 kat iyileştirildi.

Uydudan konum takibi özellikleri açık alanda çalışırken kapalı ortamlara geldiğinde kesintiler yaşayabilir. HUAWEI bu sorunu ortadan kaldırmak için XDR Ataletsel Navigasyon teknolojisini kullanıyor. Tünel veya yoğun gökdelenlerin olduğu bölgelerde uydu sinyali kesilse bile, dahili ivmeölçer ve jiroskop verileri ile birlikte yapay zeka destekli algoritması rotayı ve hızı hesaplayarak takibi kesintisiz sürdürüyor. Köprüler, tüneller, kapalı salonlar konum takibinize engel olmuyor.

HUAWEI Watch GT Runner 2’nin sınırlarını zorlamak için İstanbul’da Maslak gibi gökdelenlerin yoğun olduğu bir rotada koşu testleri yaptım. Diğer akıllı saatlerin rotada sapmalar yaşadığı bu rotada, HUAWEI Watch GT Runner 2, geçtiğim yerleri neredeyse santimetrik bir hassasiyetle doğru bir şekilde çizdi. Diğer saatlerde görülen sapmaların bu saatte hiçbir şekilde görülmemesi beni etkiledi.

Akıllı Maraton Modu

Koşucular için en gelişmiş donanımlara yer veren HUAWEI, çeşitli yazılımsal özellikleri de ekleyerek dört dörtlük bir paket oluşturmuş. Saate eklenen Akıllı Maraton Modu, yarış hazırlıkları, yarış takibi ve maraton programına kadar tüm aşamalarında yardımcınız oluyor.

Tempo rehberliği, kalp atış hızı kontrolü ve tahmini bitiş süresi gibi veriler sunarak yarış performansını optimize etmenize yardımcı oluyor. Maratona hazırlık zamanınızda da size gün gün koçluk yapıyor. Beslenme stratejinizden ne zaman dinlenmeniz veya ne zaman su içmeniz gerektiğine kadar her aşamada size yardımcı oluyor. Koşu sporu hakkında profesyonel bir geçmişim olmamasına rağmen bu özellik sayesinde koşu sürelerimi geliştirmeyi başardım. Yönlendirmeler gayet açıklayıcı ve net.

Profesyonel koşu analizi

HUAWEI Watch GT Runner 2, detaylı koşu metrikleri için pek çok sensörden aldığı veriyi analiz ediyor. Gerçek zamanlı laktat eşiği algılama algoritması ve ilk kez sunulan koşu gücü ölçümü, antrenman yoğunluğunu bilimsel bir zemine oturtuyor. Saat ayrıca koşu yeteneği indeksiniz, antrenman indeksiniz ve kişisel fiziksel verilerinizi kullanarak uzun maratonlardaki bitirme sürenizi tahmin ediyor. Böylece 5 km, 10 km, yarı maraton ve tam maraton koşularınız için gerçekçi hedefler belirlemenize yardımcı oluyor.

Cebinizdeki dijital antrenör: HUAWEI Sağlık uygulaması

Android ve iOS telefonlarda kullanabileceğiniz HUAWEI Sağlık uygulamasını kullanarak kişisel koşu planları, günlük antrenman önerileri, tempo yönlendirmeleri, nabız yönlendirmeleri, toparlanma analizi ve daha iyi uyku için tavsiyeleri görebilirsiniz. HUAWEI Watch GT Runner 2, 100’den fazla spor modunu destekliyor. Golf, serbest dalış ve tekerlekli sandalye sürüşü gibi takibi zor sporlarda dahi detaylı bir şekilde egzersiz sonuçları oluşturuyor.

HUAWEI Sağlık uygulamasının tüm akıllı saat uygulamaları içerisindeki en detaylı mobil uygulama olduğunu söylemeliyim. Saatinizden aldığı tüm verileri detaylı ve açıklayıcı bir şekilde gösteriyor. Kendinizi geliştirmeniz için yapmanız gerekenleri söylüyor. Sağlık verilerinde ideal aralıkları belirtiyor. Üstelik bu uygulama arkadaşlarınızla yarışmanıza olanak sağlayan topluluk özelliklerini de barındırıyor. Daha sağlıklı ve daha aktif bir yaşam için ihtiyacınız olan her şey bir araya getirilmiş.

Ultra hafif tasarım

HUAWEI Watch GT Runner 2, havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kasa yapısı sayesinde hem son derece dayanıklı hem de şaşırtıcı derecede hafif bir yapı sunuyor. Cihazın gövde ağırlığı sadece 34,5 gram iken, 10,7 mm inceliği sayesinde koşu sırasında bilekte neredeyse hiç hissedilmiyor

Ultra lüks deneyim ve dayanıklılık için saatin ekranında 2. Nesil Kunlun Glass materyal kullanılıyor. Bu cam safir ekranlardan daha ince ve hafif olmasına rağmen düşmelere karşı daha yüksek direnç gösteriyor.

3000 nit maksimum parlaklığa sahip yuvarlak yapıdaki AMOLED ekran, güneşli havalarda herhangi bir görüntü kaybı olmadan net görüntü veriyor. Koşu saatlerinde nefes alan bir kayış tasarımı büyük önem taşıyor. HUAWEI, yeni AirDry dokuma kayışı ile önceki nesil dokuma kayışlara kıyasla hava akışını %25 artırarak ter ve nemi etkili bir şekilde uzaklaştırıyor. Test için yaptığım 3 saati bulan uzun koşularda kolumda herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Epey konforlu bir tasarımı olduğunun altını çizmeliyim.

Eliud Kipchoge ile geliştirilen saat: Maraton artık bir hedef değil, bir standart

HUAWEI'in yeni nesil akıllı saati, efsanevi maraton koşucusu Eliud Kipchoge’nin katkılarıyla geliştirildi. 2 saat altında maraton koşan tek sporcu olan Kipchoge’nin antrenman felsefesi, saatin dijital koçluk sistemine entegre edildi. Bu sistem, pace ve mesafe gibi kritik veriler üzerinden kullanıcıya gerçek zamanlı yönlendirmeler sunuyor. Sadece bir saat değil, bileğinizde kişisel bir antrenör gibi çalışıyor. Koşu deneyimini profesyonel seviyeye taşıyan bu teknoloji, her seviyeden koşucuya hitap ediyor.

14 gün pil ömrü

HUAWEI Watch GT Runner 2, 540 mAh kapasiteli yüksek silikonlu bataryasıyla hafif kullanımda 14 günlük pil kullanımı sunuyor. Maraton koşusunda ise GPS açıkken kesintisiz olarak 32 saatlik kullanım veriyor. Huawei Watch GT 6 ve Garmin Forerunner gibi rakiplerinin üzerinde pil ömrü sunmayı başarıyor. Gün içerisinde sık sık bildirim alan ve her gün egzersiz yapan biri olarak 7 günlük pil ömrü elde ettim. Saati yoğun bir şekilde kullansanız dahi haftada bir kere şarj etmek yeterli oluyor. Hızlı şarj özelliği mevcut.

Spor uygulamalarında ücretsiz abonelikler hediye

Watch GT Runner 2 sahiplerine çok sayıda spor takip uygulamasında ücretsiz üyelik hediye ediliyor. HUAWEI Health uygulamasının ücretsiz kullanabilir veya daha fazlası için ücretsiz deneme süresi hediyenizi kullanarak sizin için ideal uygulamayı bulabilirsiniz.

HUAWEI Health+: 90 gün ücretsiz

Komoot: 60 gün ücretsiz

Intervals.icu: 90 gün ücretsiz

Kotcha: 90 gün ücretsiz

RacePace: 90 gün ücretsiz

Özet: HUAWEI Watch GT Runner 2 alınır mı?

HUAWEI Watch GT Runner 2, Türkiye’de koşu ve yürüyüşle uğraşan sporcular için en ideal saat olmasının yanı sıra profesyonel şekilde koşu sporuyla ilgilenmeyen kullanıcılar için de önemli özellikler sunuyor. Yüksek hassasiyetli konum teknolojisi, şık ve ultra hafif tasarımı, nefes alan kayışı, TruSense sağlık takibi sistemi, şık tasarımı ve 14 güne varan batarya ömrüyle sağlığını önemseyen ve aktif bir yaşam tarzını benimseyen herkes için ideal bir yol arkadaşı olacak.

HUAWEI Watch GT Runner 2 Teknik Özellikleri

Malzeme : Havacılık Sınıfı Titanyum Alaşımlı Kasa, Kunlun Glass 2. Nesil Ekran

: Havacılık Sınıfı Titanyum Alaşımlı Kasa, Kunlun Glass 2. Nesil Ekran Ağırlık : 34.5 Gram Ultra Hafif Tasarım (Total 43.5g)

: 34.5 Gram Ultra Hafif Tasarım (Total 43.5g) GPS : Çift Bantlı 5 Uydu ile Konumlandırma, Yeni 3D Yüzen Anten,

: Çift Bantlı 5 Uydu ile Konumlandırma, Yeni 3D Yüzen Anten, Ekran : 1,32 inç, AMOLED, 3000 Nit Parlaklık

: 1,32 inç, AMOLED, 3000 Nit Parlaklık Batarya : 14 Gün Pil Ömrü, 32 Saat GPS Kullanım

: 14 Gün Pil Ömrü, 32 Saat GPS Kullanım Uyumluluk : iOS ve Android ile Uyumlu

: iOS ve Android ile Uyumlu Sağlık: Akıllı Maraton Modu, EKG, Kalp Atış Hızı Takibi, Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Seviyesi Takibi, Tüm Gün HRV ve Düzensiz Kalp Atışı Bildirimleri, Nabız Dalgası Aritmi Analizi

Ön siparişe özel 1.900 TL indirim ve hediye fırsatı

HUAWEI Watch GT Runner 2, Huawei Online Mağaza'da ön siparişe açıldı. Saatin Türkiye fiyatı 17.999 TL olarak belirlendi. DH'ye özel 300 TL indirim kodunu kullanarak tüm indirimlere ek 300 TL indirimden yararlanabilirsiniz.

300 TL indirim kodu: AGTRUNNER2DH300

7 Nisan 10:08 - 17 Nisan 12:00 (Pre-sale Dönemi)

Fiyat: 17.999 TL

99 TL ödeyerek ön sipariş ver, 1.900 TL indirimi kaçırma.

indirimi kaçırma. 1.499 TL değerinde Akıllı Tartı 3 sahibi ol.

3.499 TL değerinde 1 yıl Uzatılmış Garanti hediyesinin sahibi ol.

3 Ay Vade Farksız Taksit imkanı

17 Nisan 12:00 (First-sale Dönemi)

Fiyat: 17.999 TL

600 TL indirim kuponu fırsatını kaçırma.

1.999 TL değerinde FreeBuds SE 3 sahibi ol.

3.499 TL değerinde 1 yıl Uzatılmış Garanti hediyesinin sahibi ol.

3 Ay Vade Farksız Taksit imkanı



300 TL indirim kodu: AGTRUNNER2DH300

