    HUAWEI Watch GT Runner 2 Türkiye'de satışa çıktı

    Koşuculara özel geliştirilen HUAWEI Watch GT Runner 2, Türkiye'de satışa sunuldu. 17.999 TL'ye satılan Watch GT Runner 2 özellikleri neler?                           

    Huawei, 2021 yılında piyasaya sürülen koşuculara özel akıllı saati HUAWEI Watch GT Runner’ı yeniledi ve HUAWEI Watch GT Runner 2’yi piyasaya sürdü. Watch GT Runner 2, Türkiye’de ön siparişe açıldı.

    HUAWEI Watch GT Runner 2 Türkiye fiyatı ve ön sipariş kampanyası

    HUAWEI Watch GT Runner 2, 17.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla satışa çıktı. 7 Nisan’a kadar lansmana kaydolan kullanıcılara 200 TL değerinde indirim kuponu hediye ediliyor. 7 Nisan saat 10:08'de başlayıp 17 Nisan saat 12:00'ye kadar devam edecek ön sipariş döneminde 99 TL ön ödeme yapan kullanıcılar, 1.900 TL değerinde indirim elde ederek 16.000 TL’ye satın alabilecek. Ayrıca 1.499 TL değerindeki Akıllı Tartı 3 ve 3.499 TL değerindeki bir yıllık uzatılmış garanti paketi hediye ediliyor.

    17 Nisan saat 12:00 itibarıyla başlayacak genel satış döneminde ise saat, 600 TL indirim kuponu fırsatı, 1.999 TL değerindeki FreeBuds SE 3 tam kablosuz kulaklık ve yine 3.499 TL değerinde bir yıllık uzatılmış garanti hediye edilecek.

    Yüksek konum doğruluğu

    Koşu rotanızdan şaşmamak ve verilerini doğru şekilde ölçmek için hassas konum takibine ihtiyaç duyuluyor. HUAWEI’in bu modelinde 3D yüzer anten mimarisi ve çift bantlı beş uydu konumlandırma sistemi (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS) kullanılıyor. XDR Ataletsel Navigasyon teknolojisi sayesinde yüksek binalar arasında ve tünellerde GPS kesintilerinden etkilenmiyor.

    HUAWEI WATCH GT Runner 2, non-invaziv laktat eşiği analizi ve koşu gücü ölçümü yapabilen yenilikçi algoritmalar barındırıyor. Bu algoritmalar sayesinde kullanıcılar, kas güçlerini ve antrenman yoğunluklarını detaylı bir şekilde analiz edebiliyor. Cihazda yer alan sektördeki ilk Akıllı Maraton Modu, yarışı baştan sona takip etmenin yanı sıra, dinamik tempo rehberliği ve enerji ikmali hatırlatıcılarıyla anlık strateji geliştirme imkanı sunuyor.

    3.000 nit parlaklık sunan 1,32 inç AMOLED ekran ile geliyor. Havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kasaya 2. Nesil Kunlun Glass ekran camı eşlik ediyor. Hafif kullanımda 14 gün pil ömrü sunuyor.

    HUAWEI Watch GT Runner 2 Teknik Özellikleri

    • Malzeme: Havacılık Sınıfı Titanyum Alaşımlı Kasa, Kunlun Glass 2. Nesil Ekran
    • Ağırlık: 34.5 Gram Ultra Hafif Tasarım (Total 43.5g)
    • GPS: Çift Bantlı 5 Uydu ile Konumlandırma, Yeni 3D Yüzen Anten,
    • Ekran: 1,32 inç, AMOLED, 3000 Nit Parlaklık
    • Batarya: 14 Gün Pil Ömrü, 32 Saat GPS Kullanım
    • Uyumluluk: iOS ve Android ile Uyumlu
    • Sağlık: Akıllı Maraton Modu, EKG, Kalp Atış Hızı Takibi, Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Seviyesi Takibi, Tüm Gün HRV ve Düzensiz Kalp Atışı Bildirimleri, Nabız Dalgası Aritmi Analizi
