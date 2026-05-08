    Çocuklar için en gelişmiş akıllı saat: Huawei Watch Kids X1 Pro tanıtıldı

    Huawei, çocuklar için tasarlanmış iki yeni akıllı saat tanıttı: Huawei Watch Kids X1 ve Watch Kids X1 Pro. Özellikle Pro model, kameraya dönüşmesini sağlayan çıkarılabilir gövdesiyle dikkat çekici.

    Huawei, yeni çocuk akıllı saati Huawei Watch Kids X1 ve Watch Kids X1 Pro’yu piyasaya sürdü. Huawei Watch Kids X1 serisi, Watch Fit 5 serisi, Watch Ultimate Design Spring Edition ve Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition ile birlikte küresel çapta tanıtıldı.

    Huawei Watch Kids X1 serisi neler sunuyor?

    Her iki saat de çevrilebilir ve 360 ​​derece dönebilen gövdeyle, çocuk odaklı bir tasarıma sahip. Watch Kids X1 yumuşak silikon kayışla gelirken; Pro X1 Pro, saatin -kutudan çıkan- kamera kılıfının içine yerleştirilmesine olanak tanıyan çıkarılabilir bir tasarım sunuyor. Huawei, bunun çocukların saati fotoğraf çekmek için bir kamera gibi kullanmalarına olanak sağladığını söylüyor.

    Saatler, 480 x 408 piksel çözünürlüğe ve önceden uygulanmış güneş ışığına karşı koruyucu filme sahip 1.82 inç AMOLED ekranla geliyor. Her iki modelde de fotoğraf çekmek ve Huawei'nin FamCare uygulaması aracılığıyla HD görüntüde görüşmeler yapmak için 5MP 110 derecelik geniş açılı ön kamera ve 13MP arka kamera bulunuyor.

    Huawei, çocuk güvenliğine de büyük önem veriyor. Watch Kids X1 serisi, çift bantlı GNSS konumlandırma, iç mekan yardımı için çift bant Wi-Fi, hücresel bağlantı, WLAN, Bluetooth ve GNSS'yi destekliyor. FamCare uygulaması aracılığıyla ebeveynler gerçek zamanlı olarak aktivite durumunu kontrol edebiliyor, güvenli veya tehlikeli bölge belirleyebiliyor, çocuk bu alanlara girdiğinde veya çıktığında bildirim alabiliyor, saatten görüntülü görüşme yapabiliyor, odaklanma süresi ayarlayabiliyor, uygulama kullanımını sınırlayabiliyor ve aramaları engelleyebiliyor.

    Saatte acil durumda yardım için özel bir düğme de bulunuyor. Beş kez basıldığında SOS mesajı gönderilebiliyor veya hücresel bağlantıyla arama yapılabiliyor.

    Her iki saatte de 2 GB RAM bulunuyor. Huawei Watch Kids X1, 32 GB depolama alanı; X1 Pro 64 GB depolama alanına sahip. Sensörler arasında barometre, jiroskop, ivmeölçer, optik kalp atış hızı sensörü, manyetometre ve Hall etkisi sensörü bulunuyor. Saatler, hoparlör, mikrofon, 2 ATM, IP68 ve IP69 su geçirmezlik ve bir güne kadar pil ömrü sunuyorlar.

    Huawei Watch Kids X1 akıllı saat fiyatları ne kadar?

    Huawei Watch Kids X1, mavi ve pembe renk seçeneğiyle 249 euro fiyatla satışa sunulacak. Watch Kids X1 Pro ise siyah ve mor renkte geliyor ve 349 euro fiyat etiketine sahip. Her iki model de ülkemize gelebilir çünkü; yeni Huawei Watch Fit 5 serisi Türkiye'de de satışa çıktı.
