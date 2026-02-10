Giriş
    Huawei Watch Ultimate 2 Türkiye fiyatı açıklandı

    Huawei Watch Ultimate 2, Türkiye’de iki farklı versiyonla satışa çıktı. Yeni akıllı saat, üst düzey dayanıklılık, gelişmiş dalış modları ve güçlü sağlık özellikleri sunuyor.

    Huawei Watch Ultimate 2 Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Huawei, üst segment akıllı saat serisinin yeni üyesi Watch Ultimate 2’yi Türkiye pazarına resmen getirdi. Dayanıklılık, spor ve sağlık odaklı özellikleriyle konumlanan model, iki farklı donanım ve renk seçeneğiyle satışa sunulurken lansmana özel avantajlarla da dikkat çekiyor. İşte Huawei Watch Ultimate 2 fiyatı:

    Türkiye fiyatı ve lansmana özel avantajlar

    Huawei Watch Ultimate 2, Türkiye’de siyah ve mavi olmak üzere iki farklı versiyonla raflardaki yerini aldı. Zirkonyum bazlı sıvı metal kasaya ve siyah kauçuk kayışa sahip siyah model 34.999 TL fiyat etiketiyle satılırken çelik zirkonyum bazlı sıvı metal kasa ile mavi-beyaz kauçuk kayış kullanan mavi versiyonun fiyatı 39.999 TL olarak açıklandı.

    Ön sipariş döneminde saati satın alan kullanıcılar için Huawei Akıllı Tartı 3 ve 1 yıl uzatılmış garanti hediyesi sunuluyor. Buna ek olarak yalnızca mavi model için geçerli olmak üzere titanyum kayış hediyesi, FreeClip 2’de 1.000 TL indirim ve FreeBuds 7i’de 400 TL indirim avantajları da kampanya kapsamında yer alıyor

    Huawei Watch Ultimate 2 neler sunuyor?

    Huawei Watch Ultimate 2 Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch Ultimate 2, 48,5 mm kasa çapına sahip dairesel bir tasarımla geliyor. Siyah model 48,5 x 48,5 x 12,9 mm ölçülerini taşırken, mavi modelin ölçüleri 47,8 x 47,8 x 12,9 mm olarak belirtiliyor. Her iki versiyonda da yüksek dayanıklılık sunan zirkonyum bazlı amorf alaşım kasa kullanılıyor.

    Saatin ön yüzünde 1,5 inç LTPO AMOLED ekran yer alıyor. 466 x 466 piksel çözünürlük sunan panel, 310 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Parlaklık değeri 3500 nit seviyesinde. Watch Ultimate 2’nin mavi versiyonunda 867 mAh kapasiteli derecelendirilmiş bir pil bulunurken, siyah model 530 mAh pil kapasitesiyle geliyor.

    Saat, 150 metreye kadar dalış desteği sunarak serbest, rekreatif, teknik ve gösterge dalışı modlarını destekliyor. Ayrıca sonar tabanlı su altı iletişimi de özellikler arasında yer alıyor.

    Spor tarafında Golf Sahası Modu, Keşif Modu ve çevrimdışı haritalar gibi gelişmiş fonksiyonlar bulunuyor. Sağlık özellikleri arasında EKG, gerçek zamanlı parmak ucu SpO2 ölçümü, uyku ve nefes farkındalığı, sağlık içgörüleri ve sağlık özeti yer alıyor.

