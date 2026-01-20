Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold geliyor: Cep yakacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei’nin üst segment akıllı saat ailesi genişlemeye devam ediyor. İlk olarak 2025'in sonlarına doğru duyurulan Watch Ultimate Design Royal Gold, Avrupa için tanıtıldı. Model, mevcut Watch Ultimate Design varyantının üzerine konumlandırılırken, yüksek fiyat etiketi ve premium malzeme ile geliyor.

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold neler sunuyor?

Royal Gold sürümü, mor ve altın tonlarının bir araya geldiği farklı bir tasarımla geliyor. Saat kasası, Huawei'nin yüksek dayanıklılık ve korozyon direnci vurgusu yaptığı zirkonyum bazlı sıvı metalden üretilmiş. İçi boş kasa yapısı sayesinde, yoğun metal kullanımına rağmen ağırlığın dengede tutulduğu belirtiliyor.

Seramik çerçeve üzerinde 18K ve 24K altın detaylar yer alırken, tepe tuşu 18K altın kaplama olarak tasarlanmış. Ekranı ise safir cam koruyor. Kutudan çıkan mor-altın renkli titanyum alaşımlı kayış, uzun süreli kullanım ve dayanıklılık odağında geliştirilmiş. Saat, 1,5 inç boyutunda 3.500 nitlik LTPO AMOLED ekranla geliyor ve eSIM desteği sayesinde telefon bağlantısı olmadan arama yapılabiliyor.

Görüşmelerde yapay zekâ destekli gürültü azaltma sistemi devrede. Ayrıca el hareketleriyle çağrı yanıtlama, uygulama kontrolü ve kamera tetikleme gibi akıllı jest özellikleri de mevcut. Huawei Watch Ultimate Design'ın Royal Gold versiyonu, 48.3 x 48.3 x 12.9 mm boyutlarında ve 80.9 gram ağırlığa sahip.

Tam Boyutta Gör Sağlık tarafında Huawei’nin Health Glance özelliği öne çıkıyor. Yaklaşık 60 saniye içinde kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres ve diğer temel veriler dahil olmak üzere 10 farklı sağlık metriğinin özetini sunuyor. GPS, yerel müzik depolama ve koşu, bisiklet, golf gibi spor modları da destekleniyor.

Daha ekstrem kullanım senaryoları için saat, 150 metreye kadar dalış sertifikasına sahip. Sonar tabanlı su altı iletişim özelliği sayesinde dalış sırasında basit mesajlar gönderilebiliyor. 10 günlük pil ömrü kullanım moduna göre değişkenlik gösterirken, uzun süreli açık hava ve dalış senaryoları için özel dayanıklılık modları bulunuyor.

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold fiyatı

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold, İspanya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde 3.299 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. İngiltere için açıklanan fiyat ise 2.999,99 sterlin.

