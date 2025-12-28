Huawei, yapay zeka çip satışlarını Çin dışına genişletmeye hazırlanıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Ascend yapay zeka çiplerini Çin dışındaki şirketlere de sunmaya hazırlanıyor. Böylece Çin, yapay zeka alında küresel pazardaki etkisini artırmayı hedefliyor.

Çinli üreticiler arasında yapay zeka altyapısı konusunda en güçlü oyuncu Huawei olarak öne çıkıyor. Şirketin Ascend yapay zeka çipleri, özellikle Nvidia’nın AI donanımlarına yönelik kısıtlamaların ardından, Çinli büyük bulut sağlayıcıları tarafından yaygın şekilde tercih ediliyor.

Huawei, en üst seviye Ascend 950 AI Çiplerini Güney Kore’ye sunmaya hazırlanıyor

Kore merkezli medya kuruluşu YNA’nın aktardığına göre Huawei, Çin’in ardından Ascend ürün ailesini Güney Kore’deki müşterilere sunmayı planlıyor. Huawei Kore CEO’su Balian Wang, şirketin düzenlediği resmi bir etkinlikte yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Kore’de yapay zeka hesaplama kartları ve veri merkezi çözümlerinin resmen tanıtılacağını belirtti. Wang, Nvidia’dan farklı olarak Huawei’nin tekil kartlar yerine, ağ, depolama ve hesaplamayı kapsayan tam entegre küme çözümleri sunacağını ifade etti. Bu yaklaşım, Nvidia donanımına erişemeyen veya farklı bir seçenek arayan şirketleri hedefliyor.

Huawei, müşterilere uçtan uca çözümler sağlayacağını vurguluyor. Sunumlarda, Ascend 910C, 950PR, 950DT, 960 ve 970 modellerinin mimari yapıları, desteklenen veri formatları, bağlantı bant genişlikleri, işlem gücü ve bellek kapasiteleri gibi teknik detaylar da paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör Dikkat çeken nokta ise Huawei’nin en güçlü modeli olan Ascend 950’yi doğrudan Kore pazarına sunacak olması. Bu çipler iki ana varyanta ayrılıyor: 950PR ve 950DT. Her iki modelde de Huawei’nin kendi geliştirdiği HBM bellek teknolojisi bulunuyor. Şirketin bu çipleri, Atlas SuperPod adı verilen küme tabanlı sistemler halinde sunması bekleniyor.

Huawei’nin açıklamalarına göre bu SuperPod çözümleri, Nvidia’nın Rubin platformlarıyla rekabet edebilecek seviyede. Bu da Koreli müşterilerin, Çinli teknoloji devinden son derece gelişmiş AI altyapısına erişebileceği anlamına geliyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Huawei gibi şirketlerin küresel pazarda agresif biçimde büyüyeceğini daha önce defalarca dile getirmişti. Huang, bu stratejiyi Çin’in 5G altyapısında izlediği yaklaşıma benzetiyor ve bunu “Yapay zeka odaklı Kuşak ve Yol girişimi” olarak tanımlıyor. Görünen o ki bu senaryo yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Huawei açısından en büyük soru işareti ise, küresel pazardan gelecek talebi karşılayabilecek yeterli üretim kapasitesine sahip olup olmadığı.

