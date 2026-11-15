Huawei, yeni katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold S'i ön siparişe açtı

Yapay Zeka Özeti:
- Huawei, yeni katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold S'i Çin'de ön siparişe sundu. Hem tablet hem de bilgisayar olarak kullanılabilen cihaz, açıldığında 14,7 inçlik geniş bir ekran sunuyor. Gücünü Kirin işlemciden alan ve HarmonyOS PC platformuyla çalışan model, 32 GB'a varan bellek ve 1 TB depolama seçenekleriyle geliyor. Fiyatı henüz belli olmayan cihazın, Çin dışındaki pazarlara ne zaman geleceği ise bilinmiyor.
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Huawei MateBook Fold S neler sunuyor?
Huawei MateBook Fold S, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayabilen katlanabilir ekranıyla hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabiliyor. Cihazın dış yüzeyinde ultra ince cam (UTG) tercih edilirken, Xuanwu su damlası menteşe mekanizması ekranın düz şekilde açılmasına ve farklı açılarda konumlandırılmasına imkan tanıyor.
Huawei, MateBook Fold S modelini bellek ve depolama kapasitesine göre dört farklı konfigürasyonla satışa çıkaracak. Giriş seviyesinde 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunulurken, diğer seçenekler 16 GB RAM ve 512 GB, 24 GB RAM ve 512 GB ile 32 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesinden oluşuyor.
Yazılım tarafında Windows yerine Huawei'nin HarmonyOS PC platformu kullanılıyor. Cihaz ayrıca çoklu ekran iş birliği ve tablet el yazısı modunu destekliyor. Huawei, Notes uygulaması ve WPS Office için yeni yapay zeka özellikleri de eklemiş durumda. Ancak bu özelliklerin kapsamı ve sunduğu işlevler henüz ayrıntılı şekilde paylaşılmadı.
Huawei MateBook Fold S için Çin'de ön siparişler 14 Kasım'da başladı. Cihaz, şirketin resmi çevrim içi mağazası, farklı alışveriş platformları ve fiziksel satış noktaları üzerinden sipariş edilebiliyor.
Huawei henüz MateBook Fold S modelinin satış fiyatını açıklamadı. Ön sipariş veren kullanıcılara hafif bir sırt çantası ve kablosuz fare hediye edilecek. Ayrıca çeşitli Huawei üyelik avantajları da sunulacak. Şirketin katlanabilir dizüstü bilgisayarı Çin dışındaki pazarlarda ne zaman satışa sunacağı ise henüz bilinmiyor.Kaynakça https://item.vmall.com/product/comdetail/index.html?prdId=10086504215180&sbomCode=2801010204101 https://www.notebookcheck.net/Huawei-s-foldable-laptop-with-up-to-32GB-RAM-and-1TB-storage-opens-for-pre-orders.1450194.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: