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    Huawei, yeni katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold S'i ön siparişe açtı

    Huawei, katlanabilir bilgisayar serisinin yeni üyesi MateBook Fold S'i ön siparişe çıkardı. Kompakt boyutlarıyla dikkatleri çeken model neler sunuyor?          

    Huawei, yeni katlanabilir bilgisayarı MateBook Fold S'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold S modelini Çin'de ön siparişe sundu. Şirketin daha büyük ekranlı MateBook Fold 2026 modeline alternatif olarak geliştirdiği yeni cihaz, taşınabilirliği ön planda tutan tasarımıyla öne çıkıyor. Katlanabilir OLED ekranı tamamen açıldığında 14,7 inç boyutuna ulaşırken, kapalı durumdayken 10,7 inçlik daha kompakt bir kullanım alanı sunuyor.

    Huawei MateBook Fold S neler sunuyor?

    Huawei MateBook Fold S, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayabilen katlanabilir ekranıyla hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabiliyor. Cihazın dış yüzeyinde ultra ince cam (UTG) tercih edilirken, Xuanwu su damlası menteşe mekanizması ekranın düz şekilde açılmasına ve farklı açılarda konumlandırılmasına imkan tanıyor.

    Huawei, yeni katlanabilir bilgisayarı MateBook Fold S'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Model, Phantom Night Black, Sky White ve Cloud Sea Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. İki tonlu tasarıma sahip Cloud Sea Blue versiyonu ise giriş seviyesi donanım seçeneğinde bulunmuyor.

    Huawei, MateBook Fold S modelini bellek ve depolama kapasitesine göre dört farklı konfigürasyonla satışa çıkaracak. Giriş seviyesinde 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunulurken, diğer seçenekler 16 GB RAM ve 512 GB, 24 GB RAM ve 512 GB ile 32 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesinden oluşuyor.

    Huawei, yeni katlanabilir bilgisayarı MateBook Fold S'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tüm konfigürasyonlarda klavye ve koruyucu kılıf standart olarak sunuluyor. En üst donanım seçeneğinde ise bunlara ek olarak M-Pencil kalem yer alıyor. Huawei henüz cihazın tüm teknik özelliklerini açıklamasa da MateBook Fold S modelinin Kirin X9 serisi bir işlemciden güç alması bekleniyor.

    Yazılım tarafında Windows yerine Huawei'nin HarmonyOS PC platformu kullanılıyor. Cihaz ayrıca çoklu ekran iş birliği ve tablet el yazısı modunu destekliyor. Huawei, Notes uygulaması ve WPS Office için yeni yapay zeka özellikleri de eklemiş durumda. Ancak bu özelliklerin kapsamı ve sunduğu işlevler henüz ayrıntılı şekilde paylaşılmadı.

    Huawei MateBook Fold S için Çin'de ön siparişler 14 Kasım'da başladı. Cihaz, şirketin resmi çevrim içi mağazası, farklı alışveriş platformları ve fiziksel satış noktaları üzerinden sipariş edilebiliyor.

    Huawei henüz MateBook Fold S modelinin satış fiyatını açıklamadı. Ön sipariş veren kullanıcılara hafif bir sırt çantası ve kablosuz fare hediye edilecek. Ayrıca çeşitli Huawei üyelik avantajları da sunulacak. Şirketin katlanabilir dizüstü bilgisayarı Çin dışındaki pazarlarda ne zaman satışa sunacağı ise henüz bilinmiyor.

    Kaynakça https://item.vmall.com/product/comdetail/index.html?prdId=10086504215180&sbomCode=2801010204101 https://www.notebookcheck.net/Huawei-s-foldable-laptop-with-up-to-32GB-RAM-and-1TB-storage-opens-for-pre-orders.1450194.0.html
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