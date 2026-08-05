Huawei’nin katlanabilir dizüstüsü yenilendi: MateBook Fold 2026 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Huawei, katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold Ultimate Design’ın ikinci neslini Çin’de tanıttı. Yeni model, güncellenen işlemcisi, HarmonyOS 6.1 işletim sistemi, yeniden tasarlanan menteşesi ve 140 W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design (2026) özellikleri

Huawei, yeni MateBook Fold’da önceki nesilde kullanılan 18 inç çift katmanlı OLED ekranı koruyor. Cihaz katlandığında yaklaşık 13 inçlik bir dizüstü bilgisayar boyutuna geliyor. Bu sayede büyük ekran avantajı korunurken taşınabilirlik de artırılıyor. Ekran, 3.3K çözünürlük, 1.600 nit'e kadar HDR parlaklığı, %92 ekran-gövde oranı, LTPO adaptif yenileme hızı ve HDR desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz kısmen katlandığında ekranın alt bölümü sanal klavye ve dokunmatik yüzey olarak kullanılabiliyor. Böylece MateBook Fold, tablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü modları arasında geçiş yapabiliyor.

MateBook Fold 2026'nın en önemli yeniliklerinden biri yeni Kirin X90 Plus işlemci. Huawei, yeni çipin önceki nesle kıyasla yaklaşık %25 daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor. İşlemcinin TDP değeri 28 W olarak açıklanırken cihaz 32 GB'a kadar RAM ve 2 TB SSD depolama ile satın alınabiliyor. Huawei ayrıca yoğun kullanım sırasında performans düşüşlerini önlemeye yardımcı olmak amacıyla ultra ince bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni MateBook Fold'un menteşe mekanizması da baştan tasarlandı. Huawei, daha büyük bir su damlası tipi menteşe ve zirkonyum bazlı sıvı metal bileşenler kullanıyor. Şirket, yeni tasarımın dayanıklılığı artırırken cihazın açılıp kapanmasını da daha akıcı hale getirdiğini söylüyor.

Bilgisayarın arka yüzeyinde silikon kaplamalı vegan deri kullanılırken, entegre destek ayağı sayesinde cihaz harici aksesuarlarla farklı kullanım senaryolarına kolayca uyarlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör MateBook Fold Ultimate Design, HarmonyOS 6.1 ile geliyor. İşletim sistemi katlanabilir form faktöründen yararlanan çeşitli özellikler sunuyor. Huawei ayrıca el yazısı, not alma ve çizim işlemleri için yeni yapay zeka destekli M-Pencil kalemini de tanıttı. Donanım tarafında cihazda 8 MP ön kamera, çift hücreli batarya ve 140 W kablolu hızlı şarj desteği bulunuyor.

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MateBook Fold Ultimate Design (2026), 24 GB + 512 GB, 24 GB + 1 TB ve 32 GB + 2 TB olmak üzere üç farklı versiyonda sunuluyor. Fiyatlar 24.999 yuan'dan (3.700 dolar) başlarken, en üst düzey modelin fiyatı 29.999 yuan'a (4.440 dolar) kadar çıkıyor.

Huawei şimdilik yeni MateBook Fold'u yalnızca Çin pazarı için duyurdu. Şirketin katlanabilir dizüstü bilgisayarı küresel pazarlara getirip getirmeyeceği ise henüz belli değil.

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