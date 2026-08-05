Huawei’nin katlanabilir dizüstüsü yenilendi: MateBook Fold 2026 tanıtıldı

Huawei MateBook Fold Ultimate Design (2026) özellikleri
Huawei, yeni MateBook Fold’da önceki nesilde kullanılan 18 inç çift katmanlı OLED ekranı koruyor. Cihaz katlandığında yaklaşık 13 inçlik bir dizüstü bilgisayar boyutuna geliyor. Bu sayede büyük ekran avantajı korunurken taşınabilirlik de artırılıyor. Ekran, 3.3K çözünürlük, 1.600 nit'e kadar HDR parlaklığı, %92 ekran-gövde oranı, LTPO adaptif yenileme hızı ve HDR desteği sunuyor.
MateBook Fold 2026'nın en önemli yeniliklerinden biri yeni Kirin X90 Plus işlemci. Huawei, yeni çipin önceki nesle kıyasla yaklaşık %25 daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor. İşlemcinin TDP değeri 28 W olarak açıklanırken cihaz 32 GB'a kadar RAM ve 2 TB SSD depolama ile satın alınabiliyor. Huawei ayrıca yoğun kullanım sırasında performans düşüşlerini önlemeye yardımcı olmak amacıyla ultra ince bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi kullanıyor.
Bilgisayarın arka yüzeyinde silikon kaplamalı vegan deri kullanılırken, entegre destek ayağı sayesinde cihaz harici aksesuarlarla farklı kullanım senaryolarına kolayca uyarlanabiliyor.
MateBook Fold Ultimate Design (2026), 24 GB + 512 GB, 24 GB + 1 TB ve 32 GB + 2 TB olmak üzere üç farklı versiyonda sunuluyor. Fiyatlar 24.999 yuan'dan (3.700 dolar) başlarken, en üst düzey modelin fiyatı 29.999 yuan'a (4.440 dolar) kadar çıkıyor.
Huawei şimdilik yeni MateBook Fold'u yalnızca Çin pazarı için duyurdu. Şirketin katlanabilir dizüstü bilgisayarı küresel pazarlara getirip getirmeyeceği ise henüz belli değil.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Huawei-launches-MateBook-Fold-2026-with-18-inch-foldable-OLED-display-and-Kirin-X90-Plus-chip.1360518.0.html https://consumer.huawei.com/cn/harmonyos-computer/matebook-fold-ultimate-design/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: