Hubble, Yumurta Bulutsusu’nun en net görüntüsünü paylaştı

Tam Boyutta Gör Hubble Uzay Teleskobu, Dünya’dan yaklaşık 3.000 ışık yılı uzaklıkta yer alan Yumurta Bulutsusu’nun şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayımladı. Kuğu takımyıldızında bulunan ve 1975 yılında keşfedilen bu gezegen öncesi bulutsu, sönmekte olan bir yıldızın son evrelerini gözler önüne seriyor.

Kuğu takımyıldızındaki nadir bir geçiş evresi: Gezegen öncesi bulutsu

Bu görüntüde dikkat çeken en önemli unsur, merkezi yıldızdan dört ayrı demet halinde yayılan ışığın, bulutsuyu saran kalın gaz ve toz kabuğunu yararak dışarı taşması. Yumurta Bulutsusu adını da tam olarak bu yoğun ve oval görünümlü merkez yapısından alıyor. Disk formundaki yapının her iki yanında ise sıcak moleküler hidrojenin oluşturduğu hızlı dışa akışlar yer alıyor. Görseldeki turuncu tonlar, kızılötesi ışığın parıltısını temsil ediyor ve bu da bölgedeki enerjik süreçlerin izlerini görünür kılıyor.

Yumurta Bulutsusu, gökbilimcilerin gezegen öncesi bulutsu olarak tanımladığı kısa süreli bir geçiş evresini temsil ediyor. Bu aşama, Güneş benzeri yıldızların kırmızı dev evresinden gezegenimsi bulutsu aşamasına geçişte yaşanıyor ve yalnızca birkaç bin yıl sürüyor. Kozmik zaman ölçeğinde birkaç bin yıl, insan ömründeki birkaç saniyeye benzetilebilir. Bu kadar kısa sürmesi ve genellikle sönük olmaları nedeniyle gezegen öncesi bulutsuların tespit edilmesi oldukça zor.

Hubble’ın sağladığı yüksek çözünürlüklü görüntü, bu nadir evreyi ayrıntılarıyla inceleme fırsatı sunuyor. Merkezden dışarı doğru uzanan ışınlar, bulutsunun çevresindeki eş merkezli gaz halkalarını aydınlatıyor. Bu halkaların dalgalı ve katmanlı yapısı, yıldızın tek seferlik bir patlamayla değil, ardışık gaz atımlarıyla madde kaybettiğini düşündürüyor. Bilim insanlarına göre yıldız, her birkaç yüz yılda bir biraz daha gazı uzaya savurmuş olabilir. Bu süreç, bir ağacın gövdesindeki yıllık halkalar gibi, yıldızın geçmişteki evrimsel adımlarını kaydediyor.

Görüntüdeki moleküler hidrojen akışları, yıldızın dış katmanlarını kaybetme sürecinin halen dinamik olduğunu gösteriyor. Bu akışlar, yıldızın çekirdeğinde gerçekleşen nükleer süreçlerin son aşamalarına işaret ediyor. Sonuç olarak Güneş’in de milyarlarca yıl sonra benzer bir evreden geçeceği düşünüldüğünde Yumurta Bulutsusu yalnızca uzak bir kozmik nesne değil, aynı zamanda kendi yıldızımızın geleceğine dair bir ön izleme sunuyor.

