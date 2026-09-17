HÜRJET, MURAD AESA radar ile diğer HÜRJET’e radar kilidi attı

HÜRJET'e MURAD AESA radarı entegre edildi
TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen uçuşlarda Haluk Görgün ve Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-2 ile yapılan test 2 uçuşunun ardından ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarıyla donatılan HÜRJET ile de test uçuşu gerçekleştirdi. Millî Savunma Bakanlığı, HÜRJET'e radar entegrasyonunun tamamlandığını duyurdu.
Görgün, uçuşun ardından yaptığı açıklamada radarın gerçekleştirdiği kilitleme testine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Hava kuvvetlerimizin kıymetli personeli ilk eğitimlerini HÜRKUŞ uçağında alacaklar. Sonra ileri seviye eğitimlerini HÜRJET uçağımızla tamamlayacaklar. Bugün bu uçuş; Hava Kuvvetleri Komutanımızla birlikte kol uçuşu yapmak hakikaten çok anlamlı ve çok kıymetliydi. ASELSAN’ımızın geliştirdiği AESA radar takılı olan, komutanımızın uçtuğu HÜRJET’imiz, bizim uçtuğumuz HÜRJET’e belli bir mesafede kilit attılar. Bu bir ilk oldu.”
F-16’ların üstündeki yük azaltılabilir
MURAD-100A'nın HÜRJET'e entegre edilmesi, uçağın gelişmiş radar kabiliyetleriyle muharip görevlerde kullanılmasına yönelik çalışmalar açısından önem taşıyor. GaN çip tabanlı millî AESA radarının 150 kilometrenin üzerinde tarama menziline sahip olduğu belirtiliyor. HÜRJET'in hava-hava ve hava-yer mühimmatlarıyla uyumlu hale getirilmesiyle birlikte F-16'nın üstlendiği görevlerin önemli bir bölümünü gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.
Envantere girecek ilk HÜRJET’in uçuşu 30 Ağustos’ta yapılmıştı. Yeni uçaklar halihazırda üretim bantlarındayken 2027 itibariyle teslimatların başlaması bekleniyor. İlk aşamada Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 6 adet HÜRJET üretilecek. 2028 itibariyle de İspanya ile yapılan 30 uçaklık anlaşma kapsamında ilk teslimatların başlaması hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: