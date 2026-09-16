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    HÜRKUŞ-II gökyüzünde son testini yaptı: Hava Kuvvetleri'ne teslimat başlıyor

    HÜRKUŞ-II'nin Hava Kuvvetleri'ne teslimatı öncesinde kritik aşama tamamlandı. Haluk Görgün ve Orgeneral Rafet Dalkıran, uçakla son test uçuşunu yaptı. Teslimatların yakında başlayacağı açıklandı.

    HÜRKUŞ-II gökyüzünde son testini yaptı: Teslimat başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II’nin (HÜRKUŞ 2) Türk Hava Kuvvetleri envanterine girişi için önemli bir aşama tamamlandı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, milli havacılığın iki önemli platformu olan HÜRKUŞ-II ve HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi. Uçağın kabul faaliyetleri öncesindeki son testleri yerinde incelendi. HÜRKUŞ-II’nin kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceği açıklandı.

    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuş sonrasında yaptığı açıklamada HÜRKUŞ-II'nin son testlerinin gerçekleştirildiğini ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti. Görgün, ilk uçakların kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini söyledi.

    Görgün, HÜRKUŞ-II ile gerçekleştirdiği uçuşun ardından şu değerlendirmede bulundu:

    "İlk defa Türkiye bir milli uçağını milli kuvvetlerimize teslim ediyor. Çok çok anlamlıydı. Bugün de son testler. Bu son testlerin bir parçası olmak bizim için ayrıca bir gurur."

    Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ise milli bir uçakla uçmanın kendisi açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz." dedi.

    Görgün'ün uçuş sırasında Dalkıran'a "Testi geçti değil mi komutanım? Bugün kabulü tamamlamış olduk" sözleri üzerine Dalkıran, "Süper. Tamam." yanıtını verdi. HÜRKUŞ-II uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile de test uçuşu yapıldı. 

    HÜRKUŞ-II gökyüzünde son testini yaptı: Teslimat başlıyor Tam Boyutta Gör

    Milli sertifika aldı

    HÜRKUŞ-II için önemli aşamalardan biri de geçen hafta tamamlanmıştı. Uçak, 9 Eylül 2026 tarihinde Türkiye'nin ilk millî Askerî Tip Sertifikasını aldı.

    Sertifikasyon sürecinin tamamı Türkiye’de yürütüldü. Türkiye'de yerli olarak geliştirilen bir hava platformu için uluslararası standartlara uygun şekilde ve tamamen millî insan kaynağıyla yürütülen ilk askerî tip sertifikasyon süreci tamamlandı.

    HÜRKUŞ-II için 12 ayrı sertifikasyon disiplininde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplam 1.790 sertifikasyon gereksinimi doğrulandı, 950 kanıt dokümanı teknik açıdan incelendi ve 153 sertifikasyon testi tamamlandı.

    HÜRKUŞ-II gökyüzünde son testini yaptı: Teslimat başlıyor Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ-II'nin sertifikasyonunun Türkiye açısından yalnızca bir uçak programının tamamlanması anlamına gelmediğini belirterek, ülkenin hava araçlarını tasarlama, üretme, test etme, doğrulama ve sertifikalandırma yetkinliğine dikkat çekti.

    TUSAŞ tarafından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 55 adet HÜRKUŞ-II eğitim uçağı üretilecek.

    55 adet HÜRKUŞ-II teslim edilecek

    HÜRKUŞ-II, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot eğitim sürecinde kullanılacak. Hava Kuvvetleri personelinin temel eğitimlerinin HÜRKUŞ-II ile gerçekleştirilmesi, ileri seviye eğitimlerde ise HÜRJET'e geçilmesi planlanıyor.

    Görgün de gerçekleştirdiği uçuş sonrasında bu yapıya dikkat çekerek, Hava Kuvvetleri personelinin ilk eğitimlerini HÜRKUŞ ile alacağını, ardından ileri seviye eğitimlerini HÜRJET ile tamamlayacağını belirtti.

    HÜRKUŞ-II'nin üretim faaliyetlerinde de önemli ilerleme kaydedilmiş durumda. İlk uçakların kabul sürecinin tamamlanmasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatların başlaması bekleniyor.

    HÜRKUŞ-II ile gelen yenilikler neler?

    HÜRKUŞ-II, temel eğitim uçağı olarak kullanılacak. Türk pilotların HÜRJET ile gerçekleştirileceği pilot eğitimleri öncesindeki ilk eğitim basamağını oluşturacak.

    HÜRKUŞ-II'nin temelinde HÜRKUŞ-B bulunurken, yeni versiyonda uçağın yapısal tasarımı, aerodinamiği, aviyonikleri ve çeşitli alt sistemleri üzerinde kapsamlı geliştirmeler yapıldı. TUSAŞ'ın paylaşılan teknik bilgilerinde HÜRKUŞ-II'nin daha hafif, daha çevik ve bakım açısından daha verimli hale getirildiği belirtiliyor.

    Uçakta 1.600 shp gücünde Pratt & Whitney Canada PT6A-68T turboprop motor kullanılmaya devam ediyor. HÜRKUŞ ailesinin önceki askeri versiyonlarında olduğu gibi HÜRKUŞ-II de iki kişilik kokpit, fırlatma koltukları, OBOGS (uçak içi oksijen üretim sistemi), anti-G sistemi ve gelişmiş uçuş/aviyonik sistemleri gibi eğitim uçağı açısından önemli kabiliyetlere sahip.

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