HÜRKUŞ-II gökyüzünde son testini yaptı: Hava Kuvvetleri'ne teslimat başlıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II’nin (HÜRKUŞ 2) Türk Hava Kuvvetleri envanterine girişi için önemli bir aşama tamamlandı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, milli havacılığın iki önemli platformu olan HÜRKUŞ-II ve HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi. Uçağın kabul faaliyetleri öncesindeki son testleri yerinde incelendi. HÜRKUŞ-II’nin kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuş sonrasında yaptığı açıklamada HÜRKUŞ-II'nin son testlerinin gerçekleştirildiğini ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti. Görgün, ilk uçakların kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini söyledi.

Görgün, HÜRKUŞ-II ile gerçekleştirdiği uçuşun ardından şu değerlendirmede bulundu:

"İlk defa Türkiye bir milli uçağını milli kuvvetlerimize teslim ediyor. Çok çok anlamlıydı. Bugün de son testler. Bu son testlerin bir parçası olmak bizim için ayrıca bir gurur."

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ise milli bir uçakla uçmanın kendisi açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz." dedi.

Görgün'ün uçuş sırasında Dalkıran'a "Testi geçti değil mi komutanım? Bugün kabulü tamamlamış olduk" sözleri üzerine Dalkıran, "Süper. Tamam." yanıtını verdi. HÜRKUŞ-II uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile de test uçuşu yapıldı.

Tam Boyutta Gör

Milli sertifika aldı

HÜRKUŞ-II için önemli aşamalardan biri de geçen hafta tamamlanmıştı. Uçak, 9 Eylül 2026 tarihinde Türkiye'nin ilk millî Askerî Tip Sertifikasını aldı.

Sertifikasyon sürecinin tamamı Türkiye’de yürütüldü. Türkiye'de yerli olarak geliştirilen bir hava platformu için uluslararası standartlara uygun şekilde ve tamamen millî insan kaynağıyla yürütülen ilk askerî tip sertifikasyon süreci tamamlandı.

ABD, 2032’ye kadar 500 otonom savaş uçağı işletecek 5 sa. önce eklendi

HÜRKUŞ-II için 12 ayrı sertifikasyon disiplininde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplam 1.790 sertifikasyon gereksinimi doğrulandı, 950 kanıt dokümanı teknik açıdan incelendi ve 153 sertifikasyon testi tamamlandı.

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ-II'nin sertifikasyonunun Türkiye açısından yalnızca bir uçak programının tamamlanması anlamına gelmediğini belirterek, ülkenin hava araçlarını tasarlama, üretme, test etme, doğrulama ve sertifikalandırma yetkinliğine dikkat çekti.

TUSAŞ tarafından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 55 adet HÜRKUŞ-II eğitim uçağı üretilecek.

55 adet HÜRKUŞ-II teslim edilecek

HÜRKUŞ-II, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot eğitim sürecinde kullanılacak. Hava Kuvvetleri personelinin temel eğitimlerinin HÜRKUŞ-II ile gerçekleştirilmesi, ileri seviye eğitimlerde ise HÜRJET'e geçilmesi planlanıyor.

Görgün de gerçekleştirdiği uçuş sonrasında bu yapıya dikkat çekerek, Hava Kuvvetleri personelinin ilk eğitimlerini HÜRKUŞ ile alacağını, ardından ileri seviye eğitimlerini HÜRJET ile tamamlayacağını belirtti.

HÜRKUŞ-II'nin üretim faaliyetlerinde de önemli ilerleme kaydedilmiş durumda. İlk uçakların kabul sürecinin tamamlanmasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatların başlaması bekleniyor.

HÜRKUŞ-II ile gelen yenilikler neler?

HÜRKUŞ-II, temel eğitim uçağı olarak kullanılacak. Türk pilotların HÜRJET ile gerçekleştirileceği pilot eğitimleri öncesindeki ilk eğitim basamağını oluşturacak.

HÜRKUŞ-II'nin temelinde HÜRKUŞ-B bulunurken, yeni versiyonda uçağın yapısal tasarımı, aerodinamiği, aviyonikleri ve çeşitli alt sistemleri üzerinde kapsamlı geliştirmeler yapıldı. TUSAŞ'ın paylaşılan teknik bilgilerinde HÜRKUŞ-II'nin daha hafif, daha çevik ve bakım açısından daha verimli hale getirildiği belirtiliyor.

Uçakta 1.600 shp gücünde Pratt & Whitney Canada PT6A-68T turboprop motor kullanılmaya devam ediyor. HÜRKUŞ ailesinin önceki askeri versiyonlarında olduğu gibi HÜRKUŞ-II de iki kişilik kokpit, fırlatma koltukları, OBOGS (uçak içi oksijen üretim sistemi), anti-G sistemi ve gelişmiş uçuş/aviyonik sistemleri gibi eğitim uçağı açısından önemli kabiliyetlere sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: