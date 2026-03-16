Hürmüz Boğazı'nda GPS krizi: Gemi trafiği için uyarı yapıldı

Tam Boyutta Gör Küresel deniz taşımacılığı, son yıllarda yalnızca fiziksel güvenlik riskleriyle değil aynı zamanda elektronik savaş teknolojileriyle de karşı karşıya kalmaya başladı. Özellikle uydu tabanlı navigasyon sistemlerine olan bağımlılık, denizcilik sektörünü GPS sinyallerine yönelik müdahalelere karşı daha kırılgan hale getiriyor. Bu durumun en güncel örneklerinden biri ABD-İran geriliminin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda ortaya çıktı.

Gemi trafiğini tehdit ediyor

Son günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde ciddi GPS karıştırma faaliyetleri tespit edildi. İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar açıklarında yapılan gözlemlerde yüzlerce ticari geminin konumunun haritalarda mantıksız şekilde kümelenmiş veya daireler çiziyor gibi göründüğü belirtiliyor. Bu durum ilk bakışta yazılım hatası gibi görünse de aslında geniş çaplı GPS müdahalesinin bir sonucu.

Sorunun temelinde gemilerin kullandığı Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) bulunuyor. Bu sistem, gemilerin konum bilgilerini paylaşarak çevredeki diğer gemilerle güvenli navigasyon sağlıyor. Ancak GPS sinyalleri karıştırıldığında AIS verileri de hatalı hale geliyor. Bu da özellikle dar su yollarında ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Sorunun kaynağı ise henüz paylaşılmadı. Analistler, İran'ın geçmişte yabancı gemiler ve insansız araçları engellemek için GPS karıştırma teknolojileri kullandığını hatırlatıyor. Aynı zamanda bölgede bulunan ABD askeri güçlerinin de GNSS güdümlü silahlara karşı savunma amaçlı sinyal koruma sistemleri kullanabileceği açıklandı.

Ekonomik boyutu büyük olabilir

Bu durum bölgede yoğun bir elektromanyetik savaş ortamı oluşturabilir. Bu da hangi sinyalin saldırı, hangisinin savunma amaçlı olduğunu belirlemeyi zorlaştırıyor. Sorunun ekonomik boyutu da oldukça büyük. Çünkü dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri Strait of Hormuz üzerinden taşınıyor. Bu bölgede yaşanabilecek bir gemi kazası yalnızca çevresel felaketlere değil aynı zamanda küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabilir.

Hürmüz Boğazı'nda yeni tehlike: Gemi trafiği karıştı

