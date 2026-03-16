Hürmüz Boğazı'nda GPS krizi: Gemi trafiği için uyarı yapıldı

Gemi trafiğini tehdit ediyor
Son günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde ciddi GPS karıştırma faaliyetleri tespit edildi. İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar açıklarında yapılan gözlemlerde yüzlerce ticari geminin konumunun haritalarda mantıksız şekilde kümelenmiş veya daireler çiziyor gibi göründüğü belirtiliyor. Bu durum ilk bakışta yazılım hatası gibi görünse de aslında geniş çaplı GPS müdahalesinin bir sonucu.
Sorunun temelinde gemilerin kullandığı Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) bulunuyor. Bu sistem, gemilerin konum bilgilerini paylaşarak çevredeki diğer gemilerle güvenli navigasyon sağlıyor. Ancak GPS sinyalleri karıştırıldığında AIS verileri de hatalı hale geliyor. Bu da özellikle dar su yollarında ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.
Ekonomik boyutu büyük olabilir
Bu durum bölgede yoğun bir elektromanyetik savaş ortamı oluşturabilir. Bu da hangi sinyalin saldırı, hangisinin savunma amaçlı olduğunu belirlemeyi zorlaştırıyor. Sorunun ekonomik boyutu da oldukça büyük. Çünkü dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri Strait of Hormuz üzerinden taşınıyor. Bu bölgede yaşanabilecek bir gemi kazası yalnızca çevresel felaketlere değil aynı zamanda küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabilir.
