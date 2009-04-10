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HWiNFO32'nin 2.39 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
3,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HWiNFO32'nin 2.39 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı
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Donanım severlerin alet çantasında yer kazanmayı başaran popüler uygulamalardan HWiNFO32'nin 2.39 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Sistem bileşenleri hakkında detaylı bilgi verebilen ayrıca donanımların ölçümlenebilmesine de olanak tanıyan uygulamanın yeni versiyonuyla ilgili altı çizilen bazı yenilik ve iyileştirmeler şu şekilde;

- VIA Nano işlemcilerin tanımlanmasıyla ilgili sorunun giderilmesi.
- Intel'in Ironlake serisi grafik işlem birimlerine ön destek.
- Nvidia MCP79/7A yonga setleri için geliştirilmiş destek.
- ATI Radeon HD 4890 (RV790) için destek.
- Nvidia GeForce 9600 GT Green Edition ve GeForce GTX 275 için destek.

HWiNFO32 v2.39 için sürüm notlarının tamamı görmek ve uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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max975 10 yıl
bakalım nasıl ilk defa bunu kuracağım.
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