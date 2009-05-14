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HWiNFO32'nin 2.40 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
3,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HWiNFO32'nin 2.40 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı
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Donanım severler için hazırlanan popüler uygulamalardan HWiNFO32'nin yeni versiyonu yayımlandı. Sistem bileşenleri hakkında detaylı bilgi verebilen HWiNFO32 yazılımının 2.40 sürüm numaralı yeni versiyonunda da yine çok sayıda yenilik ve iyileştirme kullanıcıları bekliyor.

Yapılan açıklamaya göre HWiNFO32 2.40'ın sahip olduğu yenilikler arasında ATi Radeon HD 4770 (40nm RV740) modeline destek, AMD'nin K10 tabanlı yeni işlemcilerine ve Intel için yeni SSPEC/QDF'lere destek, işletim sistemi tarafında Microsoft Windows 7 ve Server 2008 R2 desteği yer alıyor.

Westmere-EP, Westmere-WS, Gulftown ve Westmere-EX gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Intel işlemcilere ön desteğin de eklendiği HWiNFO32, GeForce G 103M (G98/D8M) ve GeForce G102M (C79G) gibi Nvidia grafik kartlarına da destek veriyor.

HWiNFO32'nin 2.40 sürüm numaralı yeni versiyonu hakkında detaylı bilgi almak ve uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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Trecc11 10 yıl
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