Dünyanın ilk 245W GaN adaptörü duyuruldu

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Şarj adaptörlerinde daha fazla verimlilik ve performans sağlayan galyum nitrat materyali ile birlikte yavaş yavaş rekor aktarım seviyeleri görmeye başladık. Hyper firması dünyanın en küçük ve ilk 245W GaN adaptörünü duyurdu.

HyperJuice 245W özellikleri ve fiyatı

Hyper tarafından geliştirilen HyperJuice GaN adaptörü tam 245W enerji sağlaması ile bir ilke imza atıyor. Adaptörün tüm portları kullanımda iken 60W enerji sağlayabiliyor. İki portta 100W, tek portta ise 245W elde edilebiliyor. Böylece dizüstüne kadar pek çok cihaz hızlı şarj ile doldurulabiliyor. Bu adaptör 150$ olarak satılacak.

En güçlü GaN adaptörü karşınızda 2 ay önce eklendi

Firma yine dünyanın ilk 245W powerbank ürününü de geliştirdi. Üründe iki adet 100W ve 2 adet 65W USB Tip-C PD çıkışı yer alıyor. 27000mAh kapasite ile oldukça uzun süreler sunabiliyor. GaN adaptörü ile ürünü doldurmak sadece 1 saat sürüyor. Her portun durumunu OLED ekrandan izleyebiliyorsunuz. Bu ürün de 250$ olarak satılacak.

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