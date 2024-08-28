HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi paylaşıldı: Hangi telefonlara geliyor?

HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi paylaşıldı
Kaçıranlar için daha önce Xiaomi'nin HyperOS 2.0 üzerinde çalıştığını gösteren bir dizi kod satırı tespit edilmişti. Şimdi Çin'den gelen son sızıntı, HyperOS 2.0'ın 10 Ekim'de yayınlanacağını gösteriyor. Aşağıdaki görsele göre Redmi K70 Ultra'nın 10 Ekim 2024'te HyperOS 2.0 sürümüne güncelleneceğini görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir gecikme olmazsa HyperOS'un ikinci nesli 10 Ekim'de piyasaya çıkabilir.
Peki HyperOS 2.0 neler sunacak?
Son bilgilere göre HyperOS 2.0'ın hem Android 14 hem de Android 15 tabanlı olarak yayınlanması bekleniyor ve birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına ulaşacak. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, HyperOS 2.0 diğer Xiaomi cihazlarıyla bağlantıyı iyileştirecek ve gizli kameraları tespit edebilen bir özellik sunacak.
Ayrıca AI entegrasyonu, iyileştirilmiş ses tanıma, geliştirilmiş fotoğraf ve video düzenleme ve kişiselleştirilmiş uygulama önerileri de beklenen yenilikler arasında. AI özelliklerine ek olarak, HyperOS 2.0'ın yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla önceki nesilden daha akıcı animasyonlar ve çoklu görev deneyimi ile karşılaşmamız muhtemel. Güncelleme alması muhtemel cihazlar ise şu şekilde;
HyperOS 2.0 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar
- Xiaomi: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T
- Redmi: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13, Redmi 13C, Redmi Note 12, Redmi 12 5G, Redmi 12
- POCO: POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO X6, POCO M6 Pro 5G
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.