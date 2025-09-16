Giriş
    HyperOS 3.0 beta daha fazla Xiaomi cihazına geliyor: İşte yeni liste

    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 beta güncellemesini daha fazla cihaz için erişime açtı. Yeni listede telefon, tablet ve hatta akıllı TV modelleri de yer alıyor.

    HyperOS 3.0 beta daha fazla Xiaomi cihazına geliyor: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 beta sürecini genişletmeye devam ediyor. İlk etapta Xiaomi 15 serisiyle başlayan güncelleme, artık daha fazla cihazı kapsıyor. Şirketin duyurduğu son listeye göre, beta programı yedi yeni model için daha açıldı.

    HyperOS 3 beta daha fazla Xiaomi cihazına geliyor

    Xiaomi'nin paylaştığı listeye göre HyperOS 3 beta güncellemesi alacak yeni cihazlar arasında Xiaomi MIX Flip 2, Redmi K80, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7, Redmi K Pad ve Xiaomi TV S Pro Mini LED serileri bulunuyor. Bu cihazlara sahip kullanıcılar, başvurularını yaparak HyperOS 3’ü erken deneyimleme şansı yakalayabilecek. Global beta programının ise 24 Eylül’de açıklanması bekleniyor.

    Ayrıca marka, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaz için beta programının başlayacağını duyurdu. Dolayısıyla listenin yakın tarihte tekrar güncellemesi olası.

    • Xiaomi MIX Flip 2
    • REDMI K80
    • Xiaomi Pad 7 Ultra
    • Xiaomi Pad 7
    • REDMI K Pad
    • Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi
    • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi

    HyperOS 3 neler sunuyor?

    HyperOS 3, beraberinde birçok yenilik getiriyor. Xiaomi Super Island adlı özellik, Apple'ın Dynamic Island çözümüne benzer şekilde tasarlanmış olsa da üç farklı ada desteği, küçük pencere çoklu görev ve sürükle-bırak entegrasyonu gibi ek işlevlerle öne çıkıyor. Kullanıcı arayüzü tarafında daha canlı ikonlar, yuvarlatılmış köşeler ve yeniden tasarlanan durum çubuğu sunulacak. Ayrıca arama çubuğu ve ayarlar menüsünde sıvı cam efektine yer veriliyor.

    Güncelleme yalnızca görsel yeniliklerle sınırlı değil. Yeni galeri uygulaması, albüm düzenleme ve evcil hayvan yüzü tanıma gibi işlevler sunarken, kilit ekranı için dinamik duvar kâğıtları, farklı yazı tipleri ve daha fazla özelleştirme seçeneği ekleniyor. Performans tarafında ise uygulama açılış hızında yüzde 21 artış, video oynatmada yüzde 10 güç tasarrufu ve oyunlarda daha akıcı kare hızları planda.

    HyperOS 3 aynı zamanda ekosistem deneyimini de ileri taşıyor. Kullanıcılar, Xiaomi cihazlarını Apple ürünleriyle daha uyumlu şekilde kullanabilecek. Örneğin, macOS üzerinde Android uygulamaları çalıştırabilecek, Touch ID ile telefon kilidini açabilecek ve cihazlar arasında dosya paylaşımı yapabilecek. Güvenlik tarafında iki faktörlü kimlik doğrulama, daha güçlü veri koruma ve kayıp cihazları kapalıyken bulabilme gibi önemli yenilikler de mevcut.

