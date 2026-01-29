HyperOS 3.1 beta daha fazla Xiaomi cihaza geliyor: İşte liste

HyperOS 3.1 beta daha fazla Xiaomi cihaza geliyor
Aktarılan bilgilere göre HyperOS 3.1 beta güncellemesi şu anda Redmi K80 Pro ve Xiaomi 14 Ultra modelleri için erişime açılmış durumda. Bu iki cihaz, daha önce beta kapsamına alınan Xiaomi 15 serisi ve Xiaomi Pad 7 Ultra gibi modellerle birlikte ikinci dalgada yer alıyor. Sürüm numaralarında görülen "3.0.300" ibaresi ise HyperOS 3.1 kod tabanına işaret ediyor.
Beta güncellemesinin şimdilik yalnızca Çin pazarına özel olduğunu belirtelim. Ancak Xiaomi’nin bazı modeller için küresel sürümü test ettiği de paylaşılan bilgiler arasında. Bu da HyperOS 3.1'in ilerleyen dönemde global kullanıcılarla buluşabileceğine işaret ediyor. Halihazırda HyperOS 3.1 Beta alan modeller ise şu şekilde:
- REDMI K90: 3.0.300.4.BETA
- REDMI K90 Pro Max: 3.0.300.2.BETA
- Xiaomi 17: 3.0.300.3.BETA
- Xiaomi 17 Pro: 3.0.300.2.BETA
- Xiaomi 17 Pro Max: 3.0.300.5.BETA
- Xiaomi 17 Ultra: 3.0.300.4.BETA
- Xiaomi Pad 8 Pro: 3.0.300.2.BETA
- Xiaomi Pad 8: 3.0.300.2.BETA
Xiaomi cephesinden beta sürecinin küresel kapsamına dair resmi bir takvim paylaşılmış değil. Buna karşın şirketin önümüzdeki haftalarda daha fazla cihazı HyperOS 3.1 beta programına dahil etmesi bekleniyor. Kararlı sürümün ise Android 16 güncellemesini alan modellerle birlikte kademeli olarak sunulması bekleniyor.