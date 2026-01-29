HyperOS 3.1 beta daha fazla Xiaomi cihaza geliyor: İşte liste

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 güncellemesi için beta programını genişletti ve Çin'de başlatılan erken erişim sürecine yeni modellerin dahil edildiği paylaşıldı. Güncellemenin, HyperOS 3 dağıtımı tamamlanmadan önce test aşamasına alınması, şirketin yeni sürüm üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor.

HyperOS 3.1 beta daha fazla Xiaomi cihaza geliyor

Aktarılan bilgilere göre HyperOS 3.1 beta güncellemesi şu anda Redmi K80 Pro ve Xiaomi 14 Ultra modelleri için erişime açılmış durumda. Bu iki cihaz, daha önce beta kapsamına alınan Xiaomi 15 serisi ve Xiaomi Pad 7 Ultra gibi modellerle birlikte ikinci dalgada yer alıyor. Sürüm numaralarında görülen "3.0.300" ibaresi ise HyperOS 3.1 kod tabanına işaret ediyor.

Beta güncellemesinin şimdilik yalnızca Çin pazarına özel olduğunu belirtelim. Ancak Xiaomi’nin bazı modeller için küresel sürümü test ettiği de paylaşılan bilgiler arasında. Bu da HyperOS 3.1'in ilerleyen dönemde global kullanıcılarla buluşabileceğine işaret ediyor. Halihazırda HyperOS 3.1 Beta alan modeller ise şu şekilde:

REDMI K90: 3.0.300.4.BETA

REDMI K90 Pro Max: 3.0.300.2.BETA

Xiaomi 17: 3.0.300.3.BETA

Xiaomi 17 Pro: 3.0.300.2.BETA

Xiaomi 17 Pro Max: 3.0.300.5.BETA

Xiaomi 17 Ultra: 3.0.300.4.BETA

Xiaomi Pad 8 Pro: 3.0.300.2.BETA

Xiaomi Pad 8: 3.0.300.2.BETA

Xiaomi cephesinden beta sürecinin küresel kapsamına dair resmi bir takvim paylaşılmış değil. Buna karşın şirketin önümüzdeki haftalarda daha fazla cihazı HyperOS 3.1 beta programına dahil etmesi bekleniyor. Kararlı sürümün ise Android 16 güncellemesini alan modellerle birlikte kademeli olarak sunulması bekleniyor.

