    HyperOS 3.1 dağıtımı başladı: İlk güncellemeyi alan Xiaomi modelleri

    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 güncellemesini dağıtmaya başladı. İlk etapta amiral gemisi modellere sunulan yeni sürüm, sistem kararlılığı ve performans iyileştirmeleri içeriyor.

    HyperOS 3.1 dağıtımı başladı: Güncellemeyi alan Xiaomi modelleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 güncellemesinin kararlı sürümünü dağıtmaya başladı. Bir süredir beta testleri devam eden yeni sürüm, ilk aşamada sınırlı sayıda model için yayınlanmış durumda.

    HyperOS 3.1 dağıtımı başladı

    Paylaşılan bilgilere göre güncelleme ilk etapta Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max ve Redmi K90 Pro Max (POCO F8 Ultra) modellerine ulaşıyor. Güncelleme şu an için Çin'de dağıtılıyor. Xiaomi’nin önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaz ve bölge için HyperOS 3.1'i genişletmesi bekleniyor.

    Yazılım sürümleri ise şu şekilde:

    • Xiaomi 17 – OS3.0.301.0.WPCCNXM
    • Xiaomi 17 Pro – OS3.0.301.0.WBLCNXM
    • Xiaomi 17 Pro Max – OS3.0.301.0.WPBCNXM
    • Redmi K90 Pro Max – OS3.0.301.0.WPMCNXM

    HyperOS 3.1 neler getiriyor?

    HyperOS 3.1 güncellemesi, sistem genelinde çok sayıda hata düzeltmesi ve optimizasyon içeriyor. Güncelleme ile bazı senaryolarda yaşanan sistem paylaşım hataları giderilirken, konum gösterimi ve SIM kart tanıma gibi sorunlar da çözüme kavuşuyor.

    Ayrıca fabrika ayarlarına dönüş sonrasında görülebilen siyah ekran hatası, üçüncü parti uygulamalarda dosya yükleme sorunları ve çift uygulama kullanımında yaşanan bazı dosya açma problemleri de düzeltilmiş durumda. AirPods bağlantısında yaşanan zaman zaman ortaya çıkan bağlantı hataları için de iyileştirmeler yapılmış.

    Sistem uygulamalarında iyileştirme

    Yeni sürüm yalnızca hata düzeltmeleriyle sınırlı değil. Başlatıcı tarafında son uygulamalar menüsünde görev yığınlama (stacking) desteği eklenmiş. Bu sayede çoklu görev arayüzü daha düzenli ve akıcı bir görünüm sunuyor. Bunun yanında Galeri ve Hava Durumu uygulamaları da yeniden oluşturulmuş durumda.

    Her iki uygulamanın Rust diliyle yeniden geliştirildiği ve bu sayede akıcılık ile performansın artırıldığı belirtiliyor. Durum çubuğundaki ağ simgesiyle ilgili bazı görüntüleme hataları da giderilmiş.

