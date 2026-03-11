Giriş
    HyperOS 3.1 güncelleme takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak Xiaomi modelleri

    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 güncellemesinin dağıtım takvimini paylaştı. Yeni sürüm, ilk etapta amiral gemisi, önümüzdeki haftalarda ise çok sayıda Xiaomi ve Redmi cihazına genişletilecek.

    HyperOS 3.1 hangi cihazlara gelecek? Xiaomi listeyi açıkladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 güncellemesinin dağıtım sürecini başlatmıştı. Şimdi ise şirket, güncellemenin hangi cihazlara ve hangi tarihlerde ulaşacağını gösteren resmi dağıtım takvimini paylaştı. Paylaşılan plana göre HyperOS 3.1 güncellemesi ilk etapta Çin'de daha sonrasında küresel pazarda sunulacak.

    HyperOS 3.1 güncelleme takvimi açıklandı

    Yayınlanan takvime göre güncelleme ilk olarak Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi modellerine ulaşıyor. Bu kapsamda Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 modelleri güncellemeyi almaya başladı. Aynı listede Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8, Redmi K90 Pro Max ve Redmi K90 modelleri de yer alıyor.

    Mart ayının sonuna kadar güncelleme alacak cihazlar arasında Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro ve Xiaomi 15 gibi amiral gemileri bulunuyor. Ayrıca Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Pro ve Xiaomi Pad 7 modellerinin de bu dönemde HyperOS 3.1'e geçmesi planlanıyor.

    Redmi tarafında ise Redmi K80 Pro, Redmi K80 Ultimate Edition, Redmi K80, Redmi Turbo 5 Max ve Redmi Turbo 5 modelleri güncellemeyi mart ayı bitmeden alacak. Nisan ayının ilk yarısında ise bir önceki nesil amiral gemisi modeller güncelleme almaya başlayacak. Bu listede Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 ve Xiaomi MIX Fold 4 gibi modeller yer alıyor.

    Aynı dönemde Redmi K70 serisi, Redmi Turbo 4 serisi ve Redmi Note 15 ailesi de HyperOS 3.1 sürümüne geçiş yapacak. Takvimin son aşamasında ise daha geniş bir cihaz yelpazesi bulunuyor. Xiaomi 13 serisi, MIX Fold 3, Redmi K60 serisi, Redmi Note 14 ve Redmi Note 13 serileri de güncelleme listesinde yer alıyor. Bunun yanında Redmi Pad Pro, Redmi Pad 2 ve çeşitli Redmi giriş seviyesi modelleri için de destek sunulacağı belirtiliyor.

    Güncellemeye hazır

    • Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
    • Xiaomi 17 Ultra
    • Xiaomi 17 Pro Max
    • Xiaomi 17 Pro
    • Xiaomi 17
    • Xiaomi Pad 8 Pro
    • Xiaomi Pad 8
    • Redmi K90 Pro Max
    • Redmi K90

    31 Mart'a kadar güncelleme alacak modeller

    • Xiaomi 15 Ultra
    • Xiaomi 15S Pro
    • Xiaomi 15 Pro
    • Xiaomi 15
    • Xiaomi MIX Flip 2
    • Xiaomi Pad 7 Ultra
    • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
    • Xiaomi Pad 7 Pro
    • Xiaomi Pad 7
    • Redmi K80 Pro
    • Redmi K80 Ultimate Edition
    • Redmi K80
    • Redmi Turbo 5 Max
    • Redmi Turbo 5
    • Redmi K Pad

    15 Nisan'a kadar güncelleme alacak modeller

    • Xiaomi 14 Ultra
    • Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
    • Xiaomi 14 Pro
    • Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
    • Xiaomi 14
    • Xiaomi MIX Fold 4
    • Xiaomi MIX Flip
    • Xiaomi Mi 5 Pro
    • Redmi K70 Pro
    • Redmi K70 Ultimate Edition
    • Redmi K70
    • Redmi K70E
    • Redmi Turbo 4 Pro
    • Redmi Turbo 4
    • Redmi Note 15 Pro+
    • Redmi Note 15 Pro
    • Redmi Note 15
    • Redmi Pad 2 Pro

    23 Nisan'a kadar güncelleme alacak modeller

    • Xiaomi 13 Ultra
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13
    • Xiaomi MIX Fold 3
    • Xiaomi Mi 4 Pro
    • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
    • Redmi K60 Pro
    • Redmi K60 Ultimate Edition
    • Redmi Turbo 3
    • Redmi Note 15R
    • Redmi Note 14 Pro+
    • Redmi Note 14 Pro
    • Redmi Note 14 5G
    • Redmi Note 13 Pro+
    • Redmi Note 13 Pro
    • Redmi Note 13R
    • Redmi 15R 5G
    • Redmi 14R 5G
    • Redmi 14C
    • Redmi Pad 2
    • Redmi Pad Pro 5G
    • Redmi Pad Pro
