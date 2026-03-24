HyperOS 3.1 küresel beta dağıtımı başladı: Liste şimdilik sınırlı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin pazarı için yayınlanan HyperOS 3.1 güncellemesinin ardından şimdi odağını küresel pazara çevirmiş durumda. Şirket, yeni sürümün global beta sürecini başlatarak ilk cihazlar için erken erişim sunmaya başladı.

Paylaşılan bilgilere göre HyperOS 3.1 global beta programı, ilk etapta yalnızca en güncel amiral gemisi modellerle sınırlı tutuluyor. Bu kapsamda Xiaomi 17 Ultra (EEA) ve Xiaomi 17 modelleri, Mi Pilot programı üzerinden beta sürüme erişebilen ilk cihazlar arasında.

Xiaomi'nin planına göre önümüzdeki günler ve haftalar içerisinde daha fazla cihazın bu programa dahil edilmesi bekleniyor. Özellikle amiral gemisi modellerin ardından Redmi ve POCO tarafında da beta sürecinin genişlemesi muhtemel. Öte yandan dikkat çeken bir diğer detay, HyperOS 3.1'in yalnızca Android 16 tabanlı cihazlara sunulacak olması.

Xiaomi Redmi TV Max 100 inç & Redmi A Pro serisi tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Bu durum, Android 15 kullanan modellerin doğrudan bu sürüme geçemeyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla güncelleme, daha yeni cihazlarla sınırlı kalmaya devam edecek. Beta sürecine katılmak isteyen kullanıcılar için Xiaomi, Mi Community uygulaması üzerinden başvuru imkanı sunuyor. Ancak beta sürümlerin kararsız yapıda olabileceğini hatırlatalım.

