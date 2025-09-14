HyperOS 3, geniş çapta test ediliyor: İşte güncellenecek cihazlar

HyperOS 3 dahili test ve beta programına dahil olan modeller
Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi, şu anda Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar için test ediliyor. Şu anda yürütülen geniş kapsamlı testler, markanın küresel kullanıcılarının büyük bir kesimi için kararlı sürümün yakın olduğu anlamına geliyor. İşte Android 16 beta güncellemesini alacak cihazların tam listesi:
Xiaomi cihazlar
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T ve 13T Pro
- Xiaomi 14, 14 Civi, 14 Pro, 14 Ultra, 14T ve 14T Pro
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra ve Pad 7S Pro 12.5
Redmi cihazlar
- Redmi 15, Redmi 15 4G
- Redmi K Pad
- Redmi K80, K80 Pro, K80 Ultra
- Redmi Note 15, Note 15 Pro
- Redmi Pad 2
- Redmi Turbo 4, Turbo 4 Pro
- Redmi 13
- Redmi 13X
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi A4
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70, K70 Pro, K70 Ultra ve K70E
- Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro+ ve Note 13R
- Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE 4G / 8.7 Wi-Fi
- Redmi Turbo 3
POCO cihazlar
- POCO C75
- POCO F6, F6 Pro
- POCO F7, F7 Pro ve F7 Ultra
- POCO M6, M6 Plus 5G, M6 Pro 4G
- POCO M7, M7 Plus ve M7 Pro 5G
- POCO X6 5G, X6 Pro
- POCO X7, X7 Pro
Yukarıda listelenen telefon ve tabletlerden 22'sinin halihazırda beta programında olduğunu belirtmekte fayda var. HyperOS 3 kararlı sürümün 24 Eylül'de yayınlanması bekleniyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...