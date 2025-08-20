HyperOS 3 güncellemesi almayacak Xiaomi modelleri açıklandı

Xiaomi 11, Redmi Note 12 ve daha fazlası
Kaçıranlar için Beta süreci bu ay başlayacak olan HyperOS 3, görsel yenilikler, özelleştirme seçenekleri ve performans iyileştirmeleriyle birlikte Android 16'yı temel alan büyük bir güncelleme olacak. Bu geçiş sürecinde ise, yazılım desteği sonlandırılan cihazlar da netleşmeye başladı. Şirketin yeni EOS (End of Support) listesi, Xiaomi, Redmi ve POCO markalı telefonlardan oluşan bir dizi modeli kapsıyor.
Buna göre HyperOS 3.0'a güncellenmeyecek cihazlar, Xiaomi 11 serisi (Xiaomi 11, 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE dahil), Redmi Note 12 serisi, Redmi K50 serisi, POCO M5 serisi ve POCO X5 serisi modelleri olacak. Bu modeller, HyperOS 3'e yükseltilmeyecek ve Android 16 tabanlı yeni özelliklerden faydalanamayacak. Listeye eklenen cihazlar şu şekilde:
- Xiaomi 11 serisi (Xiaomi 11, 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE dahil)
- Redmi Note 12 serisi
- Redmi K50 serisi (yalnızca Redmi K50 Ultra hariç)
- POCO M5 serisi
- POCO X5 serisi
EOS listesine giren cihazlar büyük Android veya HyperOS güncellemeleri almayacak olsa da, Eylül 2025'e kadar güvenlik yamalarıyla desteklenecek. Yine de donanım sınırlamaları nedeniyle birçok model, HyperOS 2'ye dahi geçiş yapamamış durumda.