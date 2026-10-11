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    HyperOS 4 güncellemesini alacak ilk Xiaomi ve Redmi modelleri belli oldu

    Xiaomi, HyperOS 4 işletim sisteminin kararlı sürümünü 15 Ekim'de dağıtmaya başlayacak. Güncelleme, yıl sonuna kadar farklı cihaz nesillerine ulaşacak.          

    HyperOS 4 alacak ilk Xiaomi ve Redmi modelleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS 4 güncellemesinin dağıtımına 15 Ekim'de başlayacak. Kademeli olarak gerçekleştirilecek dağıtımın ilk aşamasında Xiaomi 17 serisi, Redmi K100 Pro, Redmi K90 ve Xiaomi Pad 8 serisi tabletler yer alacak.

    Şirketin dahili beta test programına katılım başvuruları 14 Ekim'de sona erecek. Güncellemenin 2026 yılının sonuna kadar farklı nesillerden Xiaomi ve Redmi cihazlarına ulaşması bekleniyor.

    HyperOS 4 ile performans ve arayüz iyileştirmeleri geliyor

    HyperOS 4, yapay zeka özellikleri, cihazlar arası etkileşim ve genel performans alanlarında iyileştirmeler sunuyor. Sisteme Super AI 2.0 ve Xiaomi'nin kendi dil modeli MiMo entegre ediliyor. Arayüzde ekran içeriğine göre panellerin şeffaflığını dinamik olarak değiştiren yeni bir cam efekti kullanılacak. Ayrıca esnek bir kayan çerçeve ve genişletilmiş ana ekran ayarları da yeni sürümün yenilikleri arasında bulunuyor.

    HyperOS 4 alacak ilk Xiaomi ve Redmi modelleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin paylaştığı verilere göre, dokuz saatlik kesintisiz kullanımın ardından 30 uygulamanın toplam açılış süresi HyperOS 3'e kıyasla yüzde 17,5 azalıyor. Kamera uygulamasının soğuk başlangıç süresi de iyileştirilirken, uzun süreli kısa video kaydırma sırasında ortalama kare atlama oranı yüzde 0,11 olarak belirtiliyor.

    Güncellemenin sonraki aşamalarında Xiaomi 15 ve Redmi K80 modellerinin 15 Kasım'a kadar, Xiaomi 14 ve Redmi K70 modellerinin ise Aralık ayında HyperOS 4'e geçmesi planlanıyor.

    HyperOS 4 güncellemesini alacak ilk Xiaomi ve Redmi cihazlar

    Yayınlanan takvime göre diğer tüm cihazlar ve tarihler şu şekilde:

    • Ekim 2026 (İlk Dalga - 15 Ekim): Xiaomi 17 serisi, REDMI K100 serisi, REDMI K90 serisi ve Xiaomi Pad 8 serisi.

    • Ekim 2026 (İkinci Dalga - 31 Ekim): Xiaomi 17 Max / 17T / 17T Pro, REDMI K90 Max / Supreme Edition, REDMI Turbo 5 serisi ve REDMI K Pad 2.

    • Kasım 2026 (15 Kasım): Xiaomi 15 serisi, Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi Civi 5 Pro, REDMI K80 serisi, REDMI Turbo 4 serisi, Xiaomi Pad 7 serisi ve REDMI K Pad.

    • Kasım 2026 (30 Kasım): REDMI Note 17 ve Note 15 serileri, REDMI Pad 2 Pro serisi ve çeşitli televizyon modelleri.

    • Aralık 2026: Xiaomi 14 / 13 serileri, katlanabilir modeller (MIX Fold 3/4, MIX Flip), Civi 4 Pro, REDMI K70/K60/Turbo 3 serileri, çeşitli Note ve R serisi modeller, tabletler ve Xiaomi Watch 5 / S5.

    • Ocak 2027: Xiaomi Watch S4 eSIM, Xiaomi Watch S4 (ve 41mm sürümü), REDMI Watch 6, Xiaomi Smart Band 10 ve 10 Pro ile çeşitli televizyon serileri.

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