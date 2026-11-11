HyperOS 4 alamayacak Xiaomi ve Poco modelleri belli oldu

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Xiaomi, yeni arayüzü HyperOS 4'ü dağıtmaya başladı ancak popüler bazı eski modeller bu güncellemeyi alamayacak. Yapay zekâ ve şeffaf tasarım yenilikleriyle gelen sürüm; Xiaomi 12, 12T, Redmi Note 12 ve Poco F5 serisine verilmeyecek. Desteği biten bu cihazlar artık yeni Android güncellemelerini alamayacak. Test edilmeyen bazı modellerin durumu ise henüz kesinleşmedi. Güncellemenin küresel yayın takvimi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni nesil yazılım arayüzü HyperOS 4'ün dağıtımına başladı. İlk olarak Çin'deki yeni nesil cihazlara sunulan güncelleme, daha şeffaf tasarım öğeleri, yapay zekâ özellikleri ve performans iyileştirmeleriyle geliyor. Ancak şirketin güncelleme takviminde bazı eski modeller bulunmuyor. Özellikle yazılım desteğinin sonuna ulaşan Xiaomi 12 ve 12T serisi kullanıcıları yeni sürümü alamayacak.

HyperOS 4 alamayacak Xiaomi modelleri

Xiaomi'nin Çin için açıkladığı resmi dağıtım takvimi, toplam 57 telefon ve 15 tableti kapsıyor. İlk güncelleme takviminde Xiaomi 17 serisi, Redmi K100 ve K90 serileri ile Xiaomi Pad 8 yer alıyor. Ekim sonuna kadar Xiaomi 17 Max, 17T ve 17T Pro modellerinin de güncellenmesi planlanırken kasım ve aralık aylarında daha eski serilere geçilecek.

Xiaomi'nin güvenlik merkezi tarafından paylaşılan destek takvimine göre 2026 yılında toplam 19 cihazın yazılım desteği sona eriyor. Bu modeller artık yeni Android sürümleri ve güvenlik yamaları alamayacak. Destek süresi sona eren modeller arasında şunlar bulunuyor:

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi 12C

Redmi A2 ve Redmi A2+

Redmi 13C

Poco F5 ve Poco F5 Pro

Poco C65

Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun desteği mart ayında, Poco F5 serisinin desteği mayısta sona ermişti. Xiaomi 12T ve 12T Pro ise ekim ayında destek listesinden çıkarıldı. Redmi 13C ve Poco C65 modellerinin de kasım ayında destek süresini tamamlaması bekleniyor.

Öte yandan HyperOS 4 testlerine henüz dahil edilmediği belirtilen bazı modeller de bulunuyor. Ximitime tarafından paylaşılan bilgilere göre Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 14S, Redmi A5 4G, Poco C71, Poco M6 Pro 4G ve Poco X6 5G için henüz test sürümü tespit edilmedi. Ancak Xiaomi bu modellerin güncelleme dışında kalacağını doğrulamadı. Dolayısıyla söz konusu cihazlar için kesin bir destek dışı kararı bulunmuyor.

HyperOS 4 hangi yenilikleri sunuyor?

HyperOS 4, Soft Light Glass adı verilen yeni tasarım diliyle geliyor. Arayüzdeki yarı saydam öğeler, arkadaki renk ve içeriklere göre şeffaflığını ayarlayabiliyor. Kilit ekranındaki saat de yeniden boyutlandırılabiliyor, taşınabiliyor ve farklı stillerde düzenlenebiliyor.

Xiaomi ayrıca yeni sürümle birlikte sekiz saatlik kullanımın ardından yüzde 27,2 daha fazla boş bellek kaldığını ve uzun kullanım sonrasında uygulamaların yüzde 17,5 daha hızlı açıldığını belirtiyor. Super XiaoAI 2.0 sesli asistanı ise şirketin kendi MiMo yapay zekâ modeliyle güncelleniyor ve uygulamalar arasında birden fazla adımı gerçekleştirebilen Expert Mode özelliğini kazanıyor.

HyperOS 4 alacak ilk Xiaomi ve Redmi modelleri belli oldu 1 ay önce eklendi

Yeni tasarımın tüm efektleri yalnızca Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9500 veya Xiaomi XRING O1 ve daha yeni işlemcilere sahip cihazlarda kullanılabilecek. Eski modellerde ise arayüzün sadeleştirilmiş sürümü sunulacak. Ayrıca HyperOS 4'ün küresel dağıtım tarihi henüz açıklanmış değil. Şimdilik paylaşılan takvim Çin pazarıyla sınırlı.

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HyperOS 4 alamayacak Xiaomi ve Poco modelleri belli oldu

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