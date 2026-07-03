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    HyperOS 4 ertelenmiş olabilir: Xiaomi'nin yeni yazılımı sızdırıldı

    Xiaomi'nin Android 17 tabanlı yeni HyperOS sürümü ortaya çıktı. Sızdırılan dahili yazılımlara göre, HyperOS 4 yerine HyperOS 3.3 ismini tercih edebilir. İşte detaylar...

    HyperOS 4 ertelenmiş olabilir: Xiaomi'nin yeni yazılımı sızdı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Android 17 tabanlı yeni yazılım güncellemesiyle ilgili sürpriz bir sızıntı paylaşıldı. Daha önce şirketin HyperOS 4'ü tanıtması beklenirken, yeni ortaya çıkan dahili yazılım sürümleri Xiaomi'nin farklı bir isimlendirme tercih edebileceğini gösteriyor.

    HyperOS 4 ertelenmiş olabilir

    Sızdırılan dahili mühendislik yazılımlarına göre Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modelleri, Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 sürümüyle test ediliyor. Paylaşılan sürüm numaraları ise sırasıyla OS3.0.330.11.XPCCNXM ve OS3.0.330.8.XPACNXM olacak. Bu sürümlerde HyperOS 4 adına herhangi bir referans bulunmaması, Xiaomi'nin yeni güncellemeyi farklı bir isimle sunabileceğini gösteriyor.

    Tanıtım için geri sayım başladı

    Xiaomi, Android 17 tabanlı yeni HyperOS sürümünün temmuz veya ağustos ayında yayınlanacağını daha önce doğrulamıştı. Resmi duyuru öncesinde paylaşılması beklenen tanıtımlarla birlikte güncellemenin HyperOS 3.3 mü yoksa HyperOS 4 adıyla mı geleceği netlik kazanacak.

    Yeni sürümün isimlendirmesi henüz kesinleşmese de, kişisel yapay zekâ özelliklerinde önemli geliştirmeler, yeni arayüz tasarımı, Liquid Glass tasarım dilinin daha kapsamlı kullanımı ve sistem performansını artıracak optimizasyonlarla gelmesi bekleniyor. Böylece Android 17 tabanlı güncellemenin yalnızca isim değişikliğiyle değil, kullanıcı deneyimi tarafında da önemli yenilikler sunacak.

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