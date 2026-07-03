HyperOS 4 ertelenmiş olabilir: Xiaomi'nin yeni yazılımı sızdırıldı

HyperOS 4 ertelenmiş olabilir
Sızdırılan dahili mühendislik yazılımlarına göre Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modelleri, Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 sürümüyle test ediliyor. Paylaşılan sürüm numaraları ise sırasıyla OS3.0.330.11.XPCCNXM ve OS3.0.330.8.XPACNXM olacak. Bu sürümlerde HyperOS 4 adına herhangi bir referans bulunmaması, Xiaomi'nin yeni güncellemeyi farklı bir isimle sunabileceğini gösteriyor.
Tanıtım için geri sayım başladı
Xiaomi, Android 17 tabanlı yeni HyperOS sürümünün temmuz veya ağustos ayında yayınlanacağını daha önce doğrulamıştı. Resmi duyuru öncesinde paylaşılması beklenen tanıtımlarla birlikte güncellemenin HyperOS 3.3 mü yoksa HyperOS 4 adıyla mı geleceği netlik kazanacak.
Yeni sürümün isimlendirmesi henüz kesinleşmese de, kişisel yapay zekâ özelliklerinde önemli geliştirmeler, yeni arayüz tasarımı, Liquid Glass tasarım dilinin daha kapsamlı kullanımı ve sistem performansını artıracak optimizasyonlarla gelmesi bekleniyor. Böylece Android 17 tabanlı güncellemenin yalnızca isim değişikliğiyle değil, kullanıcı deneyimi tarafında da önemli yenilikler sunacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: