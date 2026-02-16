HyperOS 4 geliyor: Android 17 alacak Xiaomi ve POCO cihazlar belli oldu

Android 17 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar
Kaçıranlar için Google'ın Android 17 kararlı sürümünü Haziran-Temmuz 2026 döneminde yayınlaması bekleniyor. Xiaomi'nin de bu takvimi takip ederek kendi arayüzünü yeni Android sürümüne entegre etmesi planda. İlk beta sürümlerinin ise, Android'in resmi tanıtımının hemen ardından dağıtılması bekleniyor.
Gelen bilgilere göre güncellemeyi ilk alacak modeller her zamanki gibi amiral gemisi sınıfı olacak. Xiaomi 17 serisi ve üst segment tablet modellerinin öncelikli olması bekleniyor. Daha geniş çaplı dağıtımın ise 2026 sonu ve 2027 başına kadar uzayabileceği belirtiliyor.
HyperOS 4'ün teknik tarafında ise Xiaomi'nin kendi geliştirdiği yeni bir mimari yer alacak. Ancak sistemin Android servislerini koruyacağı belirtiliyor. Bu da hem performans hem de ekosistem entegrasyonu tarafında daha iddialı bir yapı anlamına gelebilir. Şimdilik paylaşılan liste resmi değil ve Xiaomi tarafından doğrulanmış değil. Ancak şirketin önceki güncelleme politikası baz alındığında, Android 17'nin yine kademeli ve modele göre değişen bir takvimle dağıtılması bekleniyor. Güncelleme alacak modeller ise şu şekilde:
Xiaomi
- Xiaomi 17 Ultra & Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi CIVI 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi 14 CIVI, Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
Redmi
- Redmi K Pad
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi A5 4G
- Redmi Turbo 4
- Redmi 14R 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70e
- Redmi K70
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Turbo 3
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro+
Poco
- POCO Pad X1
- POCO M8 5G
- POCO M8 Pro
- POCO F8 Pro
- POCO F8 Ultra
- POCO Pad M1
- POCO C85 5G
- POCO C85 4G
- POCO M7 Plus
- POCO M7 4G
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO C71
- POCO X7 Pro
- POCO M7 5G
- POCO X7
- POCO X6 Pro
- POCO F6 Pro
- POCO F6